Extremadura defenderá en los tribunales que la 'ecotasa' no repercuta en los ciudadanos

La vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha reiterado que su ejecutivo defenderá "en los tribunales" y "donde quiera que haga falta" que el tributo de la 'ecotasa' "no se puede trasladar a los ciudadanos", un planteamiento al que dicha administración "no" va a renunciar "bajo ningún concepto".



"El tributo autonómico que el Tribunal Constitucional declara conforme a la Constitución cuando tras otros incidentes de constitucionalidad se negocia con el Estado se acordó que no era repercutible, es decir, que los ciudadanos no tenían que pagarlo, y eso lo vamos a defender en los tribunales y donde quiera que haga falta. No es algo a lo que renunciemos bajo ningún concepto", ha dicho a preguntas de los medios sobre la cuestión en una rueda de prensa este miércoles en Mérida.



Sobre la composición de los distintos elementos que integran el precio de la luz, ha indicado que "la respuesta desde Extremadura a lo que a los tributos propios concierne, en concreto al que incide sobre instalaciones con repercusión en el medio ambiente es que no se puede trasladar a los ciudadanos", y ha añadido que recurrirá por ello la orden ministerial publicada al respecto este pasado martes en el BOE. "Así lo recurriremos y lo haremos valer donde corresponda", ha espetado.



"Lo mismo que impugnamos la orden de 2017 pues impugnaremos la orden del 2019", ha reiterado al respecto.



RECLAMACIÓN DEL ESTADO



Asimismo, preguntada por los medios sobre si quedaría algún año más --aparte del 2013 al que alude la citada orden ministerial-- como posible reclamación por parte del Estado relacionado con la 'ecotasa', Blanco-Morales ha negado "la mayor". "Niego la mayor. Es que para Extremadura no queda ningún año", ha apuntado.



"En el tenso que da lugar a dos sentencias del Tribunal Supremo donde se fundamenta la orden ministerial que se publicó ayer Extremadura no fue parte, y cuando se nos ha dado traslado para alegaciones la necesidad de arbitrar una fórmula de cumplimiento de una sentencia hemos hecho valer que nuestro tributo por acuerdo con el Estado no se puede trasladar al precio que pagan los ciudadanos por el recibo de la luz", ha subrayado.



En este sentido, ha incidido en que la Junta hará "valer" su planteamiento "impugnando las normas que se dicten los ámbitos que corresponda", ya que "no se puede trasladar al precio de los ciudadanos", y ha incidido en que "estaremos por supuesto a lo que decidan en su caso los tribunales".



"Este tributo no se puede repercutir en el precio de la luz porque así lo acordó Extremadura con el Estado, cosa que además ha servido para que el Tribunal Constitucional diga que este tributo es constitucional", ha declarado Blanco Morales, quien ha recalcado la constitucionalidad del impuesto extremeño.



"El impuesto extremeño es constitucional y no es repercutible a los ciudadanos. Así está en el Boletín Oficial del Estado, así lo haremos cumplir, así lo exigiremos", ha recalcado la vicepresidenta de la Junta.