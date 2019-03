Teresa Macías: La idea de la corresponsabilidad debe ser algo que cale en la sociedad

Un anhelo para Extremadura : Evidentemente, que Extremadura sea una región que se quiera y donde los que viven aquí quieran quedarse aquí si no tienen mejores opciones, pero no se vean de ninguna forma, ni avergonzados de su región, ni piensen nunca que son menos que en otros territorios.

Un sueño por cumplir : Pues políticamente, el sueño incumplido de todo socialista que tiene que además ser exigente es que las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras sean las mejores, y que su sueldo sea el que les permita vivir con dignidad y eso es un anhelo constante. Y personal… pues es que soy una persona feliz, no me planteo… soy muy pragmática.

Un sueño cumplido : No soy muy idealista, pero sí que para mí era muy importante el que se recuperaran las ayudas a la dependencia en Extremadura y se mejoraran. Sobre todo por cuestiones relacionadas con lo familiar y me parece un gran logro que se ha conseguido en esta legislatura. Todos empujamos para eso, pero para mí fue muy importante, porque por cuestiones familiares me toca.

Un lugar : Calamonte. Yo me levanto, soy de Calamonte, además he vivido siempre en Calamonte y me siento muy identificada con mi pueblo, mucho.

Así de tajante lo subraya, en una conversación con Regiondigital.com la diputada del PSOE, María Teresa Macías Mateos, ingeniera agrónoma de Calamonte que, tras 12 años en la política municipal como concejal, en 2015, entró en la Asamblea de Extremadura y esta legislatura ha sido la cara y la voz socialista en todos los temas relativos al campo.

Nacida en Calamonte, el 29 de septiembre de 1975, Teresa Macías es Ingeniera Técnica Agrícola por la Escuela Universitaria Santa Ana de Almendralejo y, Funcionaria del Cuerpo Técnico de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De 2003 a 2015, fue concejala en el Ayuntamiento de Calamonte entre 2003 y 2015; tras los comicios de ese año, es parlamentaria socialista y, entre sus responsabilidades, Coordinadora y miembro de la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, así como portavoz de Agricultura y Ganadería; también, miembro de la Comisión de Asuntos Europeos, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Comunicación y Relaciones Informativas.

Junto con ello, formó parte de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremaduram en el XI Congreso; Secretaria Ejecutiva de Agricultura y Desarrollo Rural, en el XII Congreso; y, Secretaria de Área de Cohesión y Política Autonómica y, desde hace unos días, encabeza la candidatura del PSOE Extremeño por Badajoz al Senado de cara a los comicios del 28 de abril.

Mujer y política, política y mujer, ¿qué representan estos conceptos y cómo casan para Teresa Macías?

Pues, ser mujer es un reto, hemos tenido siempre todo mucho más difícil y ahora tenemos la obligación, además, de hacerle a las compañeras que vengan el camino mucho más fácil.

¿Y en política?... política es el día a día, todo es política, desde que emitimos una opinión sobre cualquier cosa, la estructuramos dentro de la democracia para tener un orden y, al final, el tener la oportunidad que a mí me ha dado mi partido y los votantes extremeños de servir a todos.

Es muy importante sobre todo porque nosotros tenemos que recoger día a día toda la sensibilidad que tienen las personas, sus problemas, sus necesidades…

Esa necesidad imperiosa que tienen de saber que la política sirve para algo, curarle con lo que hacemos y con lo que decimos la desafección y sobre todo intentar trabajar para que tengan una vida un poquito mejor.

Para mí es muy importante el ocupar un sitio en la Asamblea, que es totalmente interino, porque aquí ni el bolígrafo que usamos es nuestro, nada es nuestro… y es muy importante… pero, sobre todo, por esa obligación y por esa responsabilidad que supone el que tú ya no eres tú solo, tú representas a la globalidad de unos extremeños que esperan algo de ti y eso es una responsabilidad que va siempre atrás en la espalda.

Yo he sido doce años concejal en el Ayuntamiento de Calamonte, cuatro años en gobierno y ocho años en oposición, y he aprendido algo que para mí es muy importante, porque mi agrupación local del PSOE es como mi casa, lo que era el servicio público. El que esas puertas de esa agrupación estuvieran abiertas constantemente -estuviéramos gobernando o no-, el que pudiéramos cada uno con los conocimientos que tiene, con los medios que tiene o con la disponibilidad de tiempo que pueda tener, ayudar al partido para hacer cosas buenas para la gente. Y esa misma vocación que aprendí en la agrupación es la que me he traído a la Asamblea en esta etapa de diputada.

¿Crees que la política te ha supuesto algún sacrificio como mujer?

A mí sacrificio como mujer ninguno. A mí el sacrificio mayor que puede haber es el que hacen hombres y mujeres que se levantan por la mañana para ir a buscar su pan en un puesto de trabajo que ojalá tengamos muchos más en Extremadura, porque se ha rebajado en 34.000 desempleados las cifras en lo que llevamos de legislatura, y queremos que tengamos otros 30.000 empleos más. Eso es un verdadero sacrificio.

Para nosotros, al final el sacrificio es una oportunidad que se nos da para intentar hacer las cosas lo mejor posible; pero sacrificio el que tienen las extremeñas y extremeños cuando se levantan cada mañana.

Cuando se han cumplido los 35 años de la Asamblea de Extremadura.....¿ que ha supuesto para tí ser una de las 31 diputadas mujeres de esta IX Legislatura recordando que en la I solo había dos mujeres entre 65 parlamentarios?

Yo tengo 43 años y para mí el haber visto la evolución de Extremadura en estos 35 años de autonomía, al fin y al cabo es un orgullo.

Mi pueblo lo he conocido yo cómo las calles no tenían asfaltado, he visto cómo se han ido haciendo casas de la cultura, centros de salud, los servicios sociales, instalaciones deportivas… Se ha mejorado la calidad del alumbrado, del abastecimiento, cómo se han dinamizado los pueblos a base de actividades para que la gente también tuviera…

Y, claro, el ver cómo era la vida en Extremadura hace 35 años y todo lo que se ha conseguido con ese estado autonómico, para nosotros supone un orgullo el ser extremeños. Porque además, como socialista sé que Extremadura tiene grandes valores del socialismo, y esa identidad con Extremadura para un socialista es enorme.

Y, es que si hay algo que nosotros teníamos muy claro era, que éramos una región que iniciaba la etapa de la democracia desde una línea mucho más atrás a la de salida normal que tenían el resto de comunidades autónomas. Y en 35 años se ha hecho un esfuerzo enorme en esta región para converger en aquellas cosas que afectan directamente a la calidad de vida de las personas, porque nosotros empezamos desde mucho más atrás.

Sólamente, si habláramos de los niveles de analfabetismo que había en Extremadura hace 35 años y hablamos de los niveles de formación que hay ahora, la diferencia es sustancial. Ahora bien, ¿cuál es nuestro objetivo?, pues que todo ese conocimiento, toda esa capacidad y toda esa formación puedan decidir quedarse en Extremadura porque tiene unas condiciones de trabajo y de vida que les satisfagan.

Esa evolución.... ¿piensas que ha sido también a nivel social?, porque la mujer en estos 35 años también ha pasado de estar en casa -no solo en Extremadura, sino en muchas regiones-, a incorporarse a la vida laboral de una forma más que notoria y eso se ha visualizado también en la política…

Nosotros cuando hablamos de la presencia de la mujer, la hablamos desde el concepto de no estar, sino de poder ocupar los espacios de opinión y conocimiento que ahora no teníamos.

Porque estar puedes estar en muchos sitios, otra cuestión diferente es que se te escuche o que se te tenga en cuenta. Las mujeres no venimos a imponer, venimos a convencer de que nuestro espacio en la sociedad tiene que estar y que somos necesarias, porque somos el 50 por ciento y cuando se hace política, la forma de hacerla con mujeres a hacerla sin mujeres es muy diferente. De hecho. cuando hablamos de perspectiva de género es una revolución.

Ahora, por poner un ejemplo, hemos aprobado la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenible. Cuando hablábamos con los compañeros de esta ley yo ponía un ejemplo muy claro y es que cuando hay mujeres que redactan esos textos, se ve cómo hay prioridades.

Por ejemplo, no es lo mismo que una mujer en un pueblo se levante a las seis de la mañana y a las seis y media tenga que coger un autobús, en una estación de autobuses que es de hormigón y totalmente opaca, a que pueda hacer eso en una estación de autobús con una mampara, al lado de un centro público, iluminado y que sea transparente. No tiene nada que ver. Por eso la sensibilidad y la perspectiva de género a la hora de legislar son muy importantes.

Y sí es cierta la presencia de la mujer en todo, no solamente en la política; en los medios de comunicación como vosotros, que sois un medio profesional; en el campo, yo soy la diputada de Agricultura y de Ganadería del PSOE; en las organizaciones representativas…

Claro que sí, de hecho el presidente de la Junta, dentro de las medidas iniciales se tomó el que las mujeres tuvieran representación en todas aquellas entidades que dependieran de lo que eran las funciones públicas. De hecho también presentamos una modificación de la Ley de Cooperativas donde en consenso con el sector vamos a dar un gran paso para que las mujeres tengan presencia también en las juntas rectoras de las cooperativas.

En 2015, en tu caso, los resultados electorales representaron el salto de la política local a la política regional… ¿Para Teresa Macías, qué ha supuesto este cambio, esta evolución?

Yo lo vinculo mucho también a lo profesional. Yo llegué a la Asamblea porque los ciudadanos extremeños y extremeñas, después de apoyar unas listas en las que primero mi agrupación me propuso y luego los órganos del partido decidieron que estuviera, a los que enormemente les estaré agradecida siempre por la oportunidad.

Esto supuso llevar también lo que es mi profesión -yo soy Ingeniero Técnico Agrícola- a la práctica legislativa después del conocimiento que te había dado ejercer la política local, compaginarlo al cien por cien con tu profesión. Por tanto, venir aquí a hablar de aquellas normas que ocupan nuestra agricultura y ganadería para mí era llegar con mucha ilusión, porque además venía de hacer cosas que me podían permitir el compaginar y dar coherencia a esa reclamación que te puedes encontrar en la calle o de cualquier persona, como te la encuentras cuando eres concejal, que es lo más bonito que hay, estar 24 horas expuesto, pero 24 horas aprendiendo de la vida con la gente, llevarlo a la Asamblea en lo práctico.

Nosotros hemos defendido mucho la gestión de la Junta de Extremadura en materia de agricultura y ganadería, en medioambiente, en transporte y también en Urbanismo, porque aparte de que era la parte que me tocaba como coordinadora del grupo parlamentario en esa comisión, hemos tenido una legislatura donde ha habido mucha actividad y donde ha habido mucha reivindicación.

Los socialistas a lo mejor no somos estridentes a la hora de exigir, pero ponemos toda la fuerza en la voluntad y en el diálogo para conseguir cosas mejores para los extremeños y las extremeñas, y para ello, hemos trabajado mucho todos los compañeros del grupo parlamentario.

Haciendo balance de la actual legislatura....has sido la ‘cara’ del PSOE en la Asamblea en materia de agricultura y en políticas relacionadas en el campo.... ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro?

Nosotros lo que hacemos lo hacemos como grupo y siempre es un trabajo compartido, porque ponemos cara, pero trabajamos mucho.

Además, también trabajamos desde el partido, donde hay muchos compañeras y compañeros que nos ayudan a través de grupos de trabajo o a través de las necesidades que nos trasladan.

Yo no destaco nada en particular, porque creo que todo lo que hemos ido haciendo es importante, pero sí, por ejemplo, lo primero que hicimos cuando llegamos fue plantear la modificación de la Ley Agraria, sobre todo porque había dos cuestiones a solucionar. Primero, proteger las Denominaciones de Origen, ya que estábamos en riesgo de que se privatizasen, tal y como lo había dejado el PP, los consejos reguladores, y era urgente darles una salida para que tuvieran seguridad jurídica tanto los consejos reguladores de las Denominaciones de Origen, como de las Indicaciones Geográficas Protegidas en Extremadura.

Desatascamos también el tema de las elecciones al campo, porque el PP nos dejó en la Ley Agraria algo que no eran elecciones al campo y, al final, el campo decidió con un proceso con garantías y democrático, donde libremente se designan a los representantes al campo.

También hemos puesto mucho énfasis en la necesidad de que la sanidad animal y la sanidad vegetal, junto con los seguros agrarios, eran los tres pilares de protección de nuestro sector agrario, porque vimos cómo en la anterior legislatura la sanidad animal se dejaba totalmente en un cajón.

Hemos sido capaces entre todos y todas de sentar en la misma mesa a cazadores y a ganaderos para que llegaran a acuerdos, cuando llegamos lo que encontramos fue confrontación total.

Hemos sido capaces también de tener una comunidad autónoma que cuando llegamos en 2015 estaba intervenida financieramente con la famosa carta del ministro Montoro, que le tenía regalada al presidente Fernández Vara.

Hemos sido capaces de llevar a cabo políticas en el ámbito agrario, y en el ámbito social también, que han venido recuperando cuestiones que en la anterior legislatura se quitaron a las extremeñas y extremeños.

Para mí, sería destacable, primero eso, la urgencia con la que se entró en el Parlamento para rescatar a Extremadura, para devolver todo lo que eran esos Puntos de Atención Continuada en medio rural que se cerraron; para aliviar a esas familias diciéndoles que no se preocuparan, porque ya esos 90 euros que tenían que pagar para el transporte de sus hijos e hijas a los institutos de Formación Profesional y Bachillerato, ya no los tenían que pagar y eso no iba a ser un problema para su vida.

También evidentemente para sacar adelante la Ley de Mínimos Vitales, la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, para resolver lo urgente. Eso sí que fue un momento en el que todos sabíamos que era una prioridad.

A partir de ahí, fuimos capaces de negociar los presupuestos con la estabilidad institucional que ha dado Guillermo con todos los grupos parlamentarios.

Ha habido veces que en la misma sesión de Pleno hemos sacado leyes con unos y con otros y hemos demostrado que podemos hablar con todo el mundo. Eso no ocurre en cualquier sitio, que un gobierno con su grupo parlamentario sea capaz de sacar cuatro presupuestos en cuatro legislaturas. Miramos alrededor de lo que está pasando en las otras comunidades autónomas y evidentemente esa estabilidad institucional es importantísima.

Y......¿qué crees que se ha quedado en el tintero, que te hubiera gustado que se hubiera conseguido; una asignatura pendiente para la próxima legislatura?

Nosotros tenemos que avanzar, porque no vale solo con recuperar, pero pongo el ejemplo de los seguros agrarios. Hemos recuperado toda la dotación que había para seguros agrarios y este año habrá 9 millones de euros, pero además hemos subido la cofinanciación al 40 por ciento en la vida autonómica, y hay un nuevo modelo de seguro agrario para la cereza, el módulo Jerte.

Además, se está descontando la ayuda en el momento de suscripción de la póliza del seguro, que fue algo que quitó el PP. Pero vamos a más, se están pagando las indemnizaciones a través de Agroseguro con más agilidad y se está mejorando la valoración.

Pero eso, no nos vale, tenemos que ir hacia el modelo del seguro integral, por ejemplo, de las explotaciones, porque lo que está claro es que lo que pide cualquier empresa agraria, al fin y al cabo, es tener una cobertura integral. El sector agrario es un sector muy profesional ya y nosotros tenemos que dar un paso.

No obstante, tengo un punto amargo y es que nosotros teníamos el compromiso del ministro Luis Planas de finalizar ya la declaración de Interés General para el Regadío de Tierra de Barros y tenemos que intentarlo. ¿Cuál es el problema? ... pues, nosotros hemos conseguido ese compromiso, 66 millones de euros para el Regadío de Tierra de Barros, además de otras cuestiones en los programas de incorporación, en los planes de mejora del sector agrario, pero claro hoy eso se nos queda…

Hoy sí te puedo contestar a la pregunta ¿qué te falta? Pues mira, haber ayudado junto al Gobierno a terminar lo que para nosotros fue algo que pedimos aquí en la Asamblea, que se fuera de la Comunidad Autónoma a pedir esa declaración de Interés General al Estado que nos queda.

Ahora, tenemos que avanzar, claro que sí, tenemos que hacer mejoras legislativas en la cadena alimentaria, aunque es legislación nacional. Tenemos que desarrollar medidas aquí que vengan a ayudarnos a que los precios que se consigan por los productores sean precios justos.

Podemos combatir las prácticas abusivas en coordinación con el Ministerio y con las instituciones europeas, porque estamos hablando de mercados globales, y ahí tenemos que ver qué medidas de protección podemos legislar, las que estén en nuestro ámbito.

También tenemos que afrontar cuestiones como es ya avanzar en los modelos de economía verde. También vamos a necesitar modificaciones legislativas, porque lo que está claro es que la Estrategia de Economía Verde y Circular 2030, es algo que va a llegar a las explotaciones.

De hecho, hay un decreto ahora, que saldrá a la luz, donde las explotaciones ganaderas materializarán más ventajas en las que podrán recuperar el valor añadido de sus producciones.

Pero, sobre todo, tenemos que mirar hacia lo global y lo global tiene que ser una Extremadura en la que sea ella misma un atractivo. De hecho, Extremadura es ya un atractivo con el paquete legislativo que se ha sacado dentro de lo que es la LEGIO (la Ley Extremeña de Grandes Inversiones de Ocio).

Es atractiva también con la nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenible; es atractiva con la Ley para la Administración más Ágil que estamos trayendo y eso, al fin y al cabo, atraerá inversión y empleo. Por tanto, tenemos que seguir desarrollando normativas.

También, desde el punto de vista de la mujer, no se nos puede olvidar la actividad que se ha tenido con los grupos parlamentarios, porque ha sido enorme. En esta legislatura, la mujer ha estado presente en la Asamblea, constantemente, pero aparte de eso hemos estado trabajando para que se aumentara también la Ley de Recursos que pudiera tener el Instituto de la Mujer de Extremadura, donde se ha hecho una labor enorme en igualdad en esta legislatura.

Hablando de la mujer, en política, en la sociedad....pese a todo lo avanzado.... ¿qué consideras que todavía queda por romper, que consideras que queda por hacer?

Nosotras a veces nos imponemos, o te imponen, obligaciones. Hablamos también del reto demográfico que creo que es algo que fuera de la óptica política, tenemos que valorar como sociedad. Es algo que se está produciendo en toda España y en otros países de la Unión Europea.

Recientemente, la Unión Europea incluía el criterio de despoblamiento para el reparto de los fondos de cohesión y de los fondos estructurales, y eso para Extremadura es una gran noticia.

La mujer necesita algo que nosotros siempre hemos hablado, no conciliación, no… necesitamos que la idea de la corresponsabilidad sea algo que cale en la sociedad. La corresponsabilidad de hombres y mujeres.

Cuando hablamos de por qué hay pueblos que puedan perder población, hablamos también de que en esos pueblos si hay mujeres, hay niños y niñas. Si hay niños y niñas hay colegios; si hay colegios, tienen que venir profesores, y qué idea tan buena es que además los profesores decidan quedarse a vivir en esos pueblos. Ese es el modelo de desarrollo rural que nosotros queremos.

Así tenemos que afrontar también el reto demográfico, dando calidad de vida y eso que en Extremadura toda la red de servicios sociales asistenciales que hay en el medio rural es envidiable con respecto a otras comunidades autónomas.

Pero también a eso hay que añadirle el concepto de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y para eso nos tienen que educar desde pequeños. Y para eso tenemos la obligación también de que las nuevas generaciones tengan más facilidades y vean más normal que la mujer se incorpore a todos los ámbitos y se nos facilite, igual que nosotros se lo facilitamos a nuestros compañeros.

Los extremeños te eligieron para estar esta legislatura en la Asamblea, podemos decir que tienes un contrato hasta el 26 de mayo ¿qué va a ser de Teresa Macías a partir de esa fecha?

Hasta el 26 de mayo, Teresa Macías se estará dejando el pellejo para que el PSOE gane las elecciones en Extremadura y después de esa fecha, Teresa Macías tiene su trabajo a donde irse.

O sea lo que su partido diga que quiere que esté en otro sitio. Estaré siempre a disposición del partido, siempre, eso es lo que me enseñaron en mi agrupación local y eso es lo que voy a seguir haciendo.