Pablo López y el nuevo show XXL de Love the 90's en el 'Alcazaba Festival' de Badajoz

El malagueño Pablo López y el nuevo espectáculo 'Viva la fiesta XXL' de Love the 90's con una decena de artistas como Safri Duo, Alexia, New Limit o Ku Minerva protagonizan el cartel del 'Alcazaba Festival', que se celebrará en el recinto del citado monumento de origen árabe de la ciudad de Badajoz los días 26 y 27 de julio.



Tras el éxito de la primera edición, celebrada el pasado año con el violinista Ara Malikian y el espectáculo Love the 90's Forever Young, la Alcazaba vuelve a ser sede de este festival que vuelve a mezclar dos estilos musicales diferentes con Pablo López, que ha convertido el piano y sus composiciones en música de masas que atrapa a miles de seguidores, junto con la gira renovada 'Viva la fiesta XXL' de Love the 90's.



Dicha gira reúne sobre un mismo escenario a bandas y solitas icónicos de los 90, como Safri Duo, Alexia, New Limit, Ku Minerva, Paco Pil, Rebeca, Double Vision, Chimo Bayo o Kriss, presentado por Fernandisco y con la animación de los Jumper Brothers.



El promotor del festival, Carlos Lobo; el locutor Fernandisco; el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso y la secretaria general de Cultura, Míriam García Cabezas, han presentado el 'Alcazaba Festival', cuyas entradas se ponen a la venta a partir de este miércoles, día 13, con precios que oscilan entre los 33 y los 60 euros.