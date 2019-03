Unas 1.000 personas arropan el primer concierto con motivo del Día de la Mujer en Mérida

Cerca de un millar de personas se dieron cita durante la noche de ayer en la Plaza de España de Mérida para disfrutar del concierto que bajo el lema "El feminismo, nuestra Cultura" suponía el punto y final a las actividades que la región ha celebrado en los últimos días con motivo del Día Internacional de la Mujer conmemorado en la jornada del viernes.

Organizado por la Consejería de Cultura e Igualdad con la colaboración de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y el Ayuntamiento de Mérida, el recital estuvo protagonizado exclusivamente por mujeres.

En este sentido, tanto las solistas Bely Basarte y Chloé Bird, como las componentes de 'Descalzas' y las Dj's 'Mary Pepy &Lucy Boom', reivindicaron a través de sus voces y los mensajes de sus creaciones musicales, los derechos de la mujer, su compromiso personal y la necesidad del empoderamiento femenino.

El recital presentado por la periodista Olga Ayuso comenzó a las ocho de la tarde con la proyección de un video en el que mujeres de distintas generaciones llamaron la atención sobre el empoderamiento y la fuerza de la mujer resaltando el lema del recital 'El feminismo, nuestra cultura'

Desde la organización, se añade que, a partir de aquí, presentadora y mensajes audiovisuales fueron dando paso a las verdaderas protagonistas de la noche. Primero el trío Descalzas presentó lo que será el grueso de su primer disco, que saldrá en mayo, formado por temas propios, descarados y frescos.

Llegó después el turno para Chloé Bird, quién intercalando temas de sus otros trabajos, hizo un amplio repaso a los temas de su último disco 'The ligh in between', publicado en el último trimestre de 2018.

Cuando casi se cumplían las tres horas de concierto y con un público que iba llenando la carpa trasparente por momentos, aparecía en escena Bely Basarte, la youtuber musical española por excelencia y aclamada voz de 'La bella y la bestia'.

La madrileña interpretó de manera íntegra los temas de su disco 'Desde mi otro cuarto', primer trabajo de estudio de la cantante y que en apenas un año la ha convertido en una de las artistas indie-pop más destacadas del panorama nacional.

La sesión dj de las emeritenses 'Mary Pepy & Lucy Boom' puso el punto y final a los actos organizados por las distintas instituciones extremeñas para conmemorar el Día Internacional de la mujer en este 2019 y que por primera vez ha contado con un concierto de éstas características entre ellos.