Gema Cortés: No se entendería la política sin las mujeres, ni las mujeres sin la política

Un anhelo para Extremadura : Que sea una tierra de oportunidades. Creo que Extremadura y los extremeños se merecen poder decidir si quieren quedarse o si quieren irse. Si quieren irse están en su derecho, pero desde luego si quieren quedarse tenemos que generar las condiciones necesarias para que puedan desarrollar su proyecto de vida aquí y para que puedan desarrollar su proyecto profesional aquí. En estos momentos, los jóvenes no pueden elegir, porque se ven avocados a tener que irse por los mismos motivos, porque aquí no hay oportunidades.

Un sueño por cumplir : Un sueño incumplido, que además es un secreto, es que a mí me gustaría algún día escribir un libro, pero sé que no lo cumpliré… me gusta escribir y creo que ese sería el sueño incumplido y que nunca se cumplirá.

Un político de referencia : Si te decía que me gustaba mucho ‘Invictus’ por el presidente Nelson Mandela, yo me quedo con un político de referencia en nuestro país, que es Adolfo Suárez. Si Nelson Mandela consiguió unir y reconciliar a blancos y negros, yo creo que el presidente Suárez supo reconducir y reconciliar a la izquierda y a la derecha de este país, donde ambos cedieron y concedieron para dar carpetazo a una historia negra de nuestro país y para mirar al futuro con ilusión.

Una película : Tengo también muchas, pero hay una que me marcó por lo que significa y es ‘Invictus’. No solamente por el valor del esfuerzo del que habla y argumenta, sino porque yo soy fiel seguidora del presidente Mandela y de lo que supuso su gobierno buscando la reconciliación de dos razas, buscando la reconciliación del pueblo sudafricano. Me gusta la película.

Un libro : Yo me leo todo lo que cae en mis manos, pero si tengo que decir una autora preferida esa es Julia Navarro. Y un libro de Julia Navarro que me guste y que me lo pueda leer muchas más veces es ‘Dime quién soy’.

Gema Cortés Luna está a punto de finalizar su segunda legislatura como diputada del PP en la Asamblea de Extremadura, responsabilidad que, desde 2017, ha tenido que compaginar como portavoz del PP de Extremadura. En una conversación con Regiondigital.com, hace balance de su trabajo, de la labor realizada por su partido y, de lo que espera del futuro inminente.

Nació en Badajoz en 1985 y, creció en Jerez de los Caballeros, es Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación del Proyectos de Construcción, un ciclo de grado superior que cursó en Don Benito. También ha realizado un Programa Ejecutivo de Liderazgo y Gestión Pública Avanzada en la Administración Local y Autonómica.

Entre 2004 y 2011, trabajó en los departamentos de delineación y de comunicación y diseño gráfico en un estudio de arquitectura, ingeniería y consulting ubicado en Badajoz, hasta que pidió una excedencia para dedicarse a la labor política.

Mientras, se realizaba profesionalmente también iba avanzando en el terreno político; comenzó a militar en el PP en 2004 y, a finales de la década, decide optar a la presidencia de NNGG Badajoz. En 2011, es elegida diputada de la Asamblea de Extremadura, siendo la parlamentaria más joven de esa legislatura y, renueva como miembro del Grupo Parlamentario Popular en 2015, esta vez con el PP en la oposición; siendo en 2017, nombrada portavoz del Partido Popular de Extremadura.

Mujer y política, política y mujer… ¿qué representan estos conceptos y cómo casan para Gema Cortés?

Bueno, yo creo que no se entiende la una sin la otra. Al final,... yo si de algo me siento orgullosa, es que mi partido eso lo supo ver hace mucho tiempo quizás cuando no se hablaba tanto de la igualdad en la sociedad o quizás cuando no nos obligaba la ley a que en las listas electorales fuese el mismo número de hombres que de mujeres.

Muchas veces lo recuerdo y creo que es así. El Partido Popular abrió camino a las mujeres en política, fueron las primeras mujeres con máximas responsabilidad en este ámbito.

Por ejemplo, la presidenta del Senado fue del PP, la presidenta del Congreso fue del PP, la primera presidenta de una comunidad autónoma fue también del PP o la primera española vicepresidenta de la Comisión Europea también fue del PP.

Y si nos trasladamos a nuestra comunidad autónoma, en Extremadura ¡qué sería de un PP sin sus mujeres! Yo me atrevo a decirte que la inmensa mayoría de nuestros alcaldes en esta comunidad autónoma son mujeres. Por no hablar de la responsabilidad que tenemos a nivel regional en el partido porque la portavoz del Grupo Parlamentario es mujer, la portavoz del partido es mujer, nuestra presidenta regional de NNGG es mujer y las dos presidentas provinciales NNGG son mujeres.

Por tanto, y con esto quiero decir -como decía al principio-, que no se entendería la política sin las mujeres, ni las mujeres sin la política, porque yo quiero destacar que en el PP tenemos la misma igualdad de oportunidades a la hora de acceder a puestos de responsabilidad.

¿Crees que la política te ha supuesto personalmente algún sacrificio por ser mujer?

Desde luego, en política, no creo que el sacrificio vaya ligado al género, sino a la persona. Creo que es la forma en que cada uno se toma su responsabilidad y yo tengo que reconocer que quizás le he dedicado más horas que lo que supone una jornada laboral normal, pero porque a mí, desde luego, no me supone ningún sacrificio.

Yo cada vez que estoy trabajando en esto, a mí me supone aprendizaje diario y además porque me encanta lo que hago.

Pero.... sí tengo que reconocerte, que, en la vida, hay muchas veces que las mujeres renuncian más a su carrera profesional que los hombres, porque al final, por ejemplo, los datos nos lo demuestran.

A día de hoy, las mujeres dedican dos horas más al día al trabajo dentro de casa, o las mujeres son -en el 90 por ciento de los casos- las que piden la reducción de jornada por cuidado de mayores o menores, o porque quizás a día de hoy, la maternidad -el hecho de decidir querer ser madre-, sigue suponiendo un problema para la mujer.

Por tanto, yo creo que, hasta que no consigamos que las mujeres dejen de renunciar a más cosas que los hombres, nos quedará mucho camino que hacer.

Cuando hace casi un año se celebró el 35 aniversario de la Asamblea de Extremadura,......¿qué ha supuesto para ti el hecho de ser una de las 31 diputadas mujeres que la conforman en la actual legislatura cuando en la primera legislatura había únicamente dos?

Yo tengo que decir que yo nací en los años de la primera legislatura de esta ‘casa’, de la Asamblea de Extremadura, y yo como toda mi generación, ya nacimos en democracia y en libertad. Por eso, creo que les debemos muchos a todos los diputados, hombres y mujeres, que han pasado por esta ‘casa’ durante estos 35 años.

Para mí, supone, por un lado, gratitud por ese legado que han dejado a mi generación; pero, por otro, responsabilidad porque de mi generación no se espera que nos conformemos con lo que se consiguió durante todos esos años, y sobre todo responsabilidad porque tenemos que seguir conquistando nuestro futuro y desde luego en Extremadura no está conquistado.

Creo que la igualdad en Extremadura está mucho más lejos que en el resto de España, no solamente porque tenemos la tasa de paro femenino más alta de toda España, sino porque el trabajador que menos cobra es mujer, joven y extremeña. Por tanto, esa es la responsabilidad a la que me refiero…

Quizás, en esta semana, estamos viendo a muchos hablar de igualdad y de este discurso… a mí me parece fenomenal que salgamos a la calle a reivindicar, pero también te digo que me parece una hipocresía que salgan a la calle y que reivindiquen aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar esta tierra y durante cuatro años no han hecho nada para solventar estas desigualdades que acabo de describir, como que mujeres que quieren trabajar no tengan la oportunidad.

Se ha logrado mucho en estos años pero, como mujer política....¿qué crees queda todavía por romper...por cambiar? ¿qué acciones deberían hacerse sí o sí, porque sino no llegaremos nunca a esa igualdad?

Creo que queda mucho por hacer. Como digo, en primer lugar, que haya mujeres en nuestra Comunidad Autónoma que quieran trabajar y no puedan, es la mayor de las desigualdades que podemos encontrar en nuestra tierra.

Pero, también es verdad que, para conseguir la igualdad, uno de los ámbitos importantes, a mi parecer, es que trabajemos sobre la conciliación y la corresponsabilidad.

Creo que hay que incidir mucho en que no suponga una traba el hecho de ser madre, creo que tenemos que seguir trabajando para poner a las mujeres en puestos de máxima responsabilidad y que sean visibles.

Por tanto, considero que nos queda mucho por hacer, pero mi primer compromiso y el compromiso de mi partido es que las mujeres tengan que trabajar, porque sin trabajo no hay libertad y no hay independencia.

Ha sido tu segunda legislatura, pero esta legislatura el trabajo parlamentario lo has tenido que compaginar con ser la ‘cara’ del partido, ¿qué balance haces de estos cuatro años, tanto dentro de la Asamblea, como fuera de ella?

Te puedo hacer dos balances. Creo que el balance que puedo hacer del trabajo que hemos hecho en el Parlamento de Extremadura es muy positivo, porque hemos actuado con muchísima responsabilidad que creo que en cierto modo es lo que se nos exige también por parte de los ciudadanos como representantes públicos.

Hemos arrimado el hombro, hemos dado estabilidad a nuestra tierra cuando se nos ha necesitado, hemos aportado y hemos impulsado casi el 80 por ciento de la actividad que se ha debatido en la Asamblea de Extremadura.

Por tanto, en el aspecto de la Asamblea de Extremadura creo que hemos actuado con muchísima responsabilidad.

Y, con respecto con mi labor en el partido, es una inmensa responsabilidad para mí, porque hablo en nombre de todos aquellos que nos dieron la confianza.

Al final, cuando uno habla en nombre de tu organización, es verdad que si lo haces con convencimiento, que es como yo lo hago, porque no sé hacerlo de otra forma, puedes equivocarte o no, pero desde luego defiendes aquello en lo que crees.

Yo tengo que agradecerle al presidente Monago que pensase en mí para esta enorme responsabilidad de ponerle cara a nuestro partido.

De toda la labor realizada.... ¿cuál consideras que ha sido el mayor logro conseguido en la Asamblea? y ¿qué creéis que se os ha quedado en el tintero y está por venir o por hacer?

Perdona que insista en lo mismo, pero creo que los logros han sido muchos, si tuviera que destacar uno sería el hecho de aportar siendo oposición.

Es verdad que parece que cuando uno -su partido- está en la oposición, tiene poco margen de maniobra. Pero el presidente Monago lo ha dicho en muchas ocasiones: se puede construir Extremadura desde la oposición, y creo que eso es lo que ha hecho nuestro grupo parlamentario. Ha arrimado el hombro cuando esta tierra lo ha necesitado, renunciando en algunos casos a decir: ‘bueno, apoyaremos al Gobierno si entendemos que ha sido bien’. Pero también creo que ha sido una legislatura perdida.

Nosotros hemos dado una confianza o hemos apoyado y hemos estado ahí, al lado de un Gobierno que no ha estado a la altura de las circunstancias, porque desde luego -y como los datos están ahí-, no se han resuelto los problemas que tienen los ciudadanos y que tienen los extremeños.

¿Y que si nos queda algo en el tintero? Por supuesto que sí. Cuatro años dan para lo que dan y al final hacemos lo que el tiempo te permite. Sabemos que en la Asamblea de Extremadura también hay un cupo de iniciativas, pero desde luego nosotros hemos intentado priorizar las necesidades que han tenido los extremeños, y trasladar todas aquellas inquietudes o problemas que nos han ido trasladando allá donde hemos estado.

Porque es verdad que estos cuatro años han sido muy intensos, el presidente Monago no ha parado de viajar, de estar en los pueblos, de estar con los colectivos, de estar con las asociaciones…

Y.... ese era también nuestro trabajo, desde la oposición trasladar en la Cámara a la Asamblea de Extremadura cuáles eran los problemas que tenían los extremeños.

De cara al presente inmediato… ¿qué espera Gema Cortés del 28 de abril y del 26 de mayo?

Las elecciones o las urnas es la mejor herramienta que tenemos los ciudadanos para construir esta democracia. Las urnas es la herramienta que tenemos para decidir qué modelo de país o de comunidad autónoma queremos y para decidir qué es lo que queremos que suceda o cuál es el rumbo que queremos que lleve nuestro país y nuestra comunidad autónoma.

Es verdad que los políticos siempre decimos que todas las elecciones son importantes, pero creo que ésta tiene una importancia mayor porque hemos visto lo que ha sucedido en estos ocho meses.

El 28 de abril, hay que decidir si queremos un país ‘de Falcon y colchones’ -las prioridades del presidente actual-, o queremos un país que se ampare en la unidad de España, que no ceda al chantaje de los independentistas y que sepa frenar un Golpe de Estado que aún sigue latente, porque el Gobierno actual no ha sabido poner freno y no ha sabido detenerlo.

Después... también tenemos la opción el 26 de mayo de poder elegir dos modelos distintos. Creo que en Extremadura ya todo el mundo conoce cuál es el modelo de los socialistas, llevamos 36 años con el mismo modelo y a esto me refiero: a que son las mismas soluciones para los mismos problemas. Y ante mismos problemas, mismas soluciones, los resultados son los mismos y eso es lo que hemos estado viendo durante todos estos años.

Pues si hay que decidir si queremos seguir siendo los últimos de todo, si queremos ser los primeros liderando las tasas de paro general, femenino y juvenil…

Tenemos que decidir si queremos seguir siendo la comunidad autónoma con la mayor presión fiscal de España, con las pensiones más bajas, con la tasa de pobreza más alta del país… Ese es el modelo que ofrece el PSOE y desde luego no es el partido que nosotros como Partido Popular le ofrecemos.

Justo esta semana -ya lo hemos hecho también durante toda la legislatura- hemos presentado reformas fiscales importantes porque consideramos que ese es el modelo que tiene que liderar nuestra Comunidad Autónoma para atraer inversiones, para atraer empresas y para generar empleo privado, porque al final es lo que necesita nuestra comunidad autónoma.

Por tanto, creo que en abril y en mayo, se deciden dos modelos totalmente distintos y es la herramienta que tenemos para poder decidir cada uno, desde su ámbito particular y personal, qué rumbo quiere que lleve nuestro país y nuestra comunidad autónoma.

Y, para finalizar....¿dónde estará Gema Cortés el día 27 de mayo?

Esté en el Parlamento o no, lo que sí te puedo decir es que siempre estaré en política. Yo creo que esto se nace, y esté en puesto de responsabilidad o cargos institucionales como pueden ser la Asamblea de Extremadura o no… lo que sí te puedo decir es que creo que nací para participar en la vida social de nuestra comunidad autónoma, para trabajar y ayudar a nuestros vecinos o trabajar desde asociaciones…

Y ya sea desde el Parlamento de Extremadura o desde el sillón de mi casa, desde luego que participaré y ayudaré a que nuestra región sea mejor y tenga más oportunidades.