30.000 personas han participado en las manifestaciones con motivo Día Mujer en Extremadura

Desde la Delegación del Gobierno en Extremadura, se ha subrayado que alrededor de 30.000 personas participaron hoy en las concentraciones y manifestaciones celebradas a lo largo de todo el día en Extremadura con motivo del Día Internacional de la Mujer, la mayoría de ellas a lo largo de la tarde y en las principales ciudades extremeñas.

De entre todas, destacan las manifestaciones celebradas esta tarde en Badajoz, donde participaron 8.000 personas, Cáceres con 7.500 personas, Mérida con 4.500, Plasencia con 4.500 y las más de 1.000 que lo hicieron en Almendralejo.

Numerosos municipios de las dos provincias extremeñas acogieron asimismo concentraciones: en la provincia de Badajoz, se celebraron actos y concentraciones en localidades como Llenera, Granja de Torrehermosa o Jerez de los Caballeros y, en la provincia de Cáceres, en municipios como Navalmoral de la Mata, Moraleja, Madrigal o Valencia de Alcántara.

Cabe añadir que, en las manifestaciones, las plataformas feministas convocantes han logrado reunir a miles de mujeres que se rebelan contra la desigualdad de sexos, el machismo, la violencia de género o la brecha salarias, algunos de los problemas que las mujeres sufren a diario.

Así, se han podido leer pancartas que rezaban '¡Si nosotras paramos se para el mundo', 'Por la igualdad y contra la violencia de género', 'Luchando y avanzando por la igualdad' o 'No es no, lo otro es violación'; y, las asistentes han recorrido el centro de las ciudades extremeñas coreando lemas tan repetidos como 'luego dirán que somos cinco o seis', o 'Nos tocan a una, nos tocan a todas'.



UNAS 8.000 PERSONAS EN BADAJOZ



En Badajoz, han sido entre 7.000 y 8.000 personas, según fuentes policiales, las que han participado en esta manifestación, que ha partido desde la avenida de Huelva de la capital pacense, y tras recorrer diversas calles del centro de la ciudad, ha desembocado en el Paseo de San Francisco, donde se ha leído un manifiesto.



La manifestación de la capital pacense ha contado con una nutrida representación de miembros y cargos públicos del PSOE, encabezados por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la portavoz del Ejecutivo extremeño, Isabel Gil Rosiña, o la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.



También han estado presentes los secretarios provincial y local del PSOE de Badajoz, Rafael Lemus y Ricardo Cabezas, respectivamente, así como miembros de Podemos como la diputada nacional Amparo Botejara, o la secretaria general en Badajoz, Erika Cadenas.



La presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas, Inés Rodríguez, ha señalado en declaraciones a los periodistas que la manifestación del pasado año fue ampliamente secundada al coincidir con hechos como el caso de 'La Manada', y que en este 2019 "se ha consolidado este movimiento" dado que el feminismo, según ha defendido, "no es una moda".



LA PLAZA MAYOR DE CÁCERES, INUNDADA



También en la ciudad de Cáceres la manifestación ha sido multitudinaria, con la participación de miles de mujeres que han inundado las calles de la ciudad que separan la Plaza de América con la Plaza Mayor, donde se ha leído un manifiesto.



Además, la organización ha instalado un escenario en la Plaza Mayor de Cáceres, que ha inundado de música la Ciudad Monumental y ha hecho del evento una jornada festiva, que las mujeres han secundado de forma masiva en la ciudad.



En esta manifestación, han participado las secretarias generales de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, y de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez.



MÁS DE 4.000 PERSONAS EN MÉRIDA



También la capital extremeña ha reunido a miles de mujeres, más de 4.500 según fuentes policiales, que han realizado un recorrido por las calles del centro de la ciudad, con salida y llegada desde la Plaza de España.



Las asistentes a la manifestación de Mérida han realizado el recorrido detrás de una pancarta en la que podía leerse 'Por los derechos de las mujeres', y ha lanzado proclamas como 'Os da miedo el feminismo porque creéis que vamos a hacer con vosotros lo que habéis hecho con nosotras' o 'Saca tus prejuicios de mis derechos'.