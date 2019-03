En Badajoz, miles de personas secundan la manifestación del Día de la Mujer

Ep

Miles de personas, entre 7.000 y 8.000 según fuentes policiales, han secundado en la tarde de este viernes 8 de marzo en la ciudad de Badajoz la manifestación convocada por la Plataforma 8M, la Asociación de Mujeres Progresistas y Las Safistas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En la protesta, que se ha desarrollado sin incidentes entre la avenida de Huelva y el Paseo de San Francisco, se han podido ver pancartas que rezaban: '¡Si nosotras paramos se para el mundo', 'Por la igualdad y contra la violencia de género' o 'Luchando y avanzando por la igualdad', esta última portada por dirigentes del PSOE extremeño como el presidente de la Junta de Extremadura y secretario regional socialista, Guillermo Fernández Vara, y la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.

También han participado en la manifestación la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; los secretarios provincial y local del PSOE de Badajoz, Rafael Lemus y Ricardo Cabezas, respectivamente; o miembros de Podemos como la diputada nacional Amparo Botejara; la secretaria general en Badajoz, Erika Cadenas, o las concejalas de Podemos Recuperar Badajoz Amparo Hernández y Fátima Robledo.

Asimismo, se han podido escuchar mensajes como "Me tiene cabreada la doble jornada", 'No es no, lo otro es violación', 'Manolo hazte la cena solo' o 'Santiago cariño esto es feminismo' en alusión este último al líder de VOX, Santiago Abascal.

Además, se podían leer carteles como 'No es una revolución, es que estamos todas con la regla', 'El patriarcado me da patriarcadas', '¿Que qué quiero? Quiero la mitad de todo' o 'Sin Hermione Harry habría muerto en el primer libro'.

"EL FEMINISMO ES UNA MODA"

La presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas, Inés Rodríguez, ha considerado que la manifestación convocada el pasado año fue ampliamente secundada al coincidir con hechos como el caso de 'La Manada', y que en este 2019 "se ha consolidado este movimiento" dado que el feminismo, según ha defendido, "no es una moda".

"La mayor alegría es vernos personas mayores que hemos luchado toda la vida solas rodeadas de personas jóvenes, quiere decir que la semilla va dando frutos", ha felicitado Inés Rodríguez, que ha recordado que esta protesta se ha convocado para reivindicar la igualdad "real" entre hombres y mujeres y el "fin del techo de cristal", de la brecha salarial y del machismo.

La manifestación ha concluido en el Paseo de San Francisco, donde Inés Rodríguez, junto a Raquel Bracamonte de la Plataforma 8M y Ángela Recuero de Las Safistas, han leído un manifiesto en el que han explicado que, como cada 8 de marzo, salen a la calle "para defender y reivindicar" los derechos de la mujeres, "conquistados gracias a la lucha organizada de las mujeres a lo largo de la historia estos últimos nada menos que 300 años".

"Nos preceden muchas mujeres: políticas, pensadoras, activistas, sufragistas y sindicalistas. Todas feministas porque el feminismo no es la lucha contra el hombre, no es un quítate tú para ponerme yo, es la lucha por la igualdad real", continúa el manifiesto, que señala no obstante: "aún así, queda mucho por andar, por hacer. La sororidad es nuestra arma así, las de antes, las de ahora, las que vendrán y las que ya no están, este 8 de marzo decimos juntas somos más".

Asimismo, han gritado "basta ya" de "humillaciones, marginación y exclusiones" o de "precariedad laboral y jornadas interminables" y han criticado los recortes presupuestarios en los sectores sociales, educación, sanidad y dependencia, la corrupción "como factor agravante de la crisis" o "la justicia patriarcal" que "no" cree a las mujeres, las "humilla" y "no" las "considera sujetos de pleno derecho".

Por último, Rodríguez, Bracamonte y Recuero han exigido la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de género "suficiente en recursos y medidas, independientemente de quien gobierne", una sociedad en la que las mujeres se puedan mover "en libertad, sin miedo por todos los espacios y a todas las horas", "plena igualdad de derechos y condiciones de vida y la total aceptación de nuestra diversidad" y que "sea una realidad" el grito "¡Ni una más!".

MANIFESTANTES

En cuanto a las manifestantes, han subrayado que es "importante salir a las calles y defender los derechos de las mujeres". "El día de hoy es el papel de la mujer en la sociedad, que se la considere más, que su voz suene más alto, yo soy argentina y mis amigas de México, poder compartir y unirnos más allá de nacionalidades", ha subrayado una estudiante Erasmus.

Igualmente, otra manifestante ha resaltado que quieren "reivindicar los derechos de las mujeres" porque parece que se ha "avanzado pero queda muchísimo" y aún hay casos de acoso laboral y en la calle, desigualdad salarial o la falta de mujeres en puestos directivos, "son muchas cosas las que nos quedan por cambiar", ha asegurado.

"Hay que estar aquí, ni un paso más atrás, esto se pasa de castaño a oscuro, hay que estar aquí apoyando a las mujeres por todo lo que está pasando", ha reclamado otra mujer, para quien las féminas están "muy infravaloradas todavía a todos los niveles", mientras que otra mujer que se ha acercado a la manifestación ha apuntado que la educación "es la solución real del problema del machismo".

UN TOTAL DE 8.400 PARTICIPANTES, SEGÚN EL PSOE

Por su parte, el PSOE ha cifrado en 8.400 personas los asistentes a la manifestación, ya que "con el fin de evitar cualquier guerra de cifras" ha puesto en marcha "un control propio" para el conteo de las personas que han asistido a esta protesta.

"El resultado ha sido que 8.400 personas han participado en la manifestación", ha concretado el PSOE, según el cálculo realizado a través de dos contadores de personas, uno de ellos establecido en la avenida de Colón con la avenida de Santa Marina y otro en la plaza de la Constitución con la avenida de Europa, "uno de ellos digital de amplio espectro con sensor térmico y otro manual".