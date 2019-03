CCOO y UGT: "Sobran los motivos" para que "hombres y mujeres" inunden Extremadura

Protesta convocada por CCOO y UGT Extremadura con motivo de la celebración, este 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, contando con la participación de las secretarias generales de ambos sindicatos en la región, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez.

Ambas dirigentes sindicales han pedido una participación masiva de la sociedad en todas las manifestaciones y actos convocados este viernes para reclamar la igualdad entre hombres y mujeres, y han incidido en que "sobran los motivos" para salir a las calles y plazas de toda España.



"Hay razones suficientes" para la movilización de la gente, para que "mujeres y hombres estemos en la calle", porque a pesar de que han cambiado cosas, "no es suficiente", pues en caso contrario no habría ahora "casi mil mujeres asesinadas por el mero hecho de ser mujeres" en los últimos 15 años, ha dicho Chacón.



Si no hubiera desigualdad tampoco estarían sobre la mesa una brecha salarial que asciende al 24 por ciento en Extremadura, o que las mujeres sufren la mayor precariedad tanto en el acceso al mercado laboral, donde "el paro se ceba con las mujeres". Por estos motivos, el sindicato defiende, entre otras cuestiones, la igualdad en los permisos de paternidad y maternidad, y que además sean intransferibles.



Además, Encarna Chacón ha dicho que este año hay "si cabe, más motivos" para que "hombres y mujeres" defiendan la libertad y los derechos que "tanto tiempo y esfuerzos" ha costado a la clase trabajadora para que "los nuevos movimientos ultraderechistas y de derechas los pongan en cuestión", en referencia a las medidas contra la violencia de género, o el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, en alusión a la ley del aborto.



"Sobran motivos --ha insistido Chacón-- para que sea un día de auténtica visualización de las reivindicaciones que como CCOO venimos reivindicando desde hace muchos años y los 365 días del año", en referencia a la negociación de planes de igualdad a través de la negociación colectiva, para erradicar desigualdades.



"Hay que salir a la calle para conseguir la igualdad necesaria para que nuestra democracia sea real, y no ficticia, mientras el 50 por ciento de las personas no tengamos los mismos derechos, o tengamos miedo de salir a la calle", ha dicho.



Para ello, ha señalado que se necesita una sociedad "libre", donde la mujeres no se sientan "violentadas", y para ello considera que la educación es una "herramienta básica" y los medios de comunicación son "superesenciales", en tanto que informan y forman opinión. Asimismo, cree que se debe avanzar en la eliminación del "concepto machista de que la mujer es un objeto".



"UN ATAQUE MUCHO MAYOR"



Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha reiterado los argumentos esgrimidos por su homóloga de CCOO, así como ha lamentado que se estén poniendo en tela de juicio medidas que consideraba que las mujeres ya no tendrían que volver a pelear, como es el caso de la ley del aborto o las medidas contra la violencia de género.



"Hay un ataque mucho mayor" que justifica que este viernes se "inunden" las calles para "parar a la ultraderecha" y para avanzar en la igualdad de hombres y mujeres, ha señalado, al tiempo que ha hecho un llamamiento para llenar las calles para frenar a la ultraderecha y para reclamar que "la mujer tiene que tener los mismos derechos que el hombre".



CCOO y UGT Extremadura han elegido este emplazamiento como un lugar "simbólico" por concentrar a muchos trabajadores de la Administración Pública.