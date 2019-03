Rosario Cordero, sobre despoblamiento: "Hay que entrar en acción"

Un sueño cumplido : Lo será dentro de unos meses, no me atrevo a decir tal… pero sí va a ser un sueño cumplido: la apertura del Centro de Dependencia de Romangordo.

Rosario Cordero Martín termina su primera legislatura al frente de la Diputación Provincial de Cáceres, en una conversación con Regiondigital.com, hace balance del trabajo desarrollado, resaltando la importancia de que la palabra "despoblamiento" como problema a atender sea ya primera línea de las agendas, el valor y desarrollo de los servicios mejorados y aumentados por la institución provincial en pro de la atención a los municipios, desde la puesta al día y recuperación de la deuda y, considerando que, no le importaría tener una segunda oportunidad de consolidar todos los proyectos iniciados.

Nació en Cáceres, 13 de agosto de 1966, es Licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura; fue Teniente-Alcalde del Ayuntamiento de Romangordo de 1991 a 2003 y, desde ese año hasta la actualidad, es alcaldesa de la localidad cacereña.

Junto con ello, fue Presidenta del Grupo de Acción Local ARJABOR de 2003 a 2007; como diputada provincial, en la legislatura 2007-2011, lideró el Area de Desarrollo Local y Formación; asimismo, en la siguente legislatura, 2011-2015, en la oposición, ocupó la Viceportavocía del Grupo Socialista; tras las elecciones de 2015, siendo designada también diputada provincial, fue elegida Presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres.

A punto de finalizar la legislatura, ¿qué balance haces de tu labor al frente de la Diputación de Cáceres?

Creo que la valoración es muy, muy positiva, y aunque sea la frialdad de los números, al final han sido 514 millones de euros con los que hemos estado trabajando durante estos cuatro años.

Al final también son 67 millones de euros más que en la anterior legislatura, donde fueron 447 y nosotros esto lo hemos conseguido aumentando la ejecución del presupuesto que estuvo muy baja en la anterior legislatura.

También, haciendo que no tuviéramos deuda, ya está saneada totalmente lo que es la institución y de estos 514 millones de euros, casi 400 millones han llegado de una manera directa a los municipios. Entonces yo creo que eso también es muy importante, hay montones de programas.

Parece más que demostrada la importancia de las Diputaciones para la cohesión territorial, máxime en una región tan atomizada como Extremadura......¿Cual destacaría como mayor logro, en cuanto a los servicios al municipio, al frente de la Diputación Provincial de Cáceres en estos años?.....

Está claro que aquí hay dos principios, a mí me gusta mucho hablar de ellos. Uno es autonomía local. Yo soy alcaldesa también y eso nos lo piden a todos los alcaldes y alcaldesas, porque somos los que mejor conocemos lo que necesitan nuestros vecinos y vecinas, porque es la administración que está más cercana a ellos.

Y después está, la igualdad de oportunidades, para que en cualquier rincón de la provincia se pueda tener conectividad por fibra óptica, puedas tener todos los servicios, las mejores infraestructuras o puedas tener un acto de cultura.

Entonces, en ese sentido, las diputaciones, sobre todo en provincias como la nuestra, eminentemente rural, nos toca trabajar por 223 municipios, 7 entidades locales menores y todo tipo de servicios e infraestructuras para que estén en todos los lugares. Y un poquito más, porque es verdad que en estos 40 años de ayuntamientos democráticos, han ido cambiando las necesidades de los municipios y de las ciudades.

Cuando ya hemos conseguido que muchas infraestructuras y servicios estén asegurados en los municipios, esta lucha por el reto demográfico que tanto estamos escuchando, es algo que también se tiene que abordar desde todas las instituciones de una manera coordinada, desde Europa, el Estado, la Comunidad Autónoma, la Diputación, los territorios… todos absolutamente. Entonces, en ese sentido y esa lucha por el reto demográfico, es poner en valor lo que son las oportunidades que tiene el mundo rural.

Vivimos en una provincia que afortunadamente, y yo conozco la mía y lo puedo decir, tiene muchos recursos para poder hacer muchas cosas: generar actividad económica, que la gente se pueda mantener viviendo en sus pueblos y se pueda atraer.

Pero, para eso, necesitamos una serie de condiciones como lo es la conectividad, que es muy importante, porque una empresa puede estar en el Paseo de la Castellana o puede estar en una arquería de Las Hurdes, pero se necesita conectividad, sino no tenemos las mismas oportunidades.

En esta legislatura, hay una palabra que parece haberse colocado en primera línea, despoblamiento..... ¿Cómo lo valoras?

Sí, pero tiene que ser una primera línea de acción, porque durante todos estos años, todos hemos visto cómo hay comisiones de despoblamiento en todos los lugares: en el Senado, en asambleas y parlamentos de comunidades autónomas, en todos los sitios hacemos estudios, estudios y estudios, pero después nadie toma acción con ello.

Entonces lo que hay que hacer es tomar la acción, ya tenemos hechos todos los análisis que tenemos que hacer, sabemos cuál es la realidad y cuál es la situación, y a los alcaldes y alcaldesas de pueblos pequeños nadie nos va a decir cuál es la realidad de nuestros municipios, aunque venga el mejor analista a estudiarlo. Ya lo conocemos y hay que entrar en acción.

Es verdad que la Diputación de Cáceres empezó a hablar de ello desde el principio y en octubre de 2016 ya tuvimos un Congreso en Montánchez, que después ha dado lugar a otros congresos en otros lugares España. Fuimos nosotros los primeros y ya la Federación de Municipios y Provincias es quien los está haciendo.

Es verdad que todas las políticas de la Diputación de Cáceres que es la que yo más conozco, se han venido haciendo para dar servicios e infraestructuras a nuestros municipios, pero en ésta ha habido un aumento muy, muy, muy considerable de lo que son políticas de desarrollo que van unidas.

Eso no quiere decir que dejemos de hacer obras… no, no, no. Seguimos haciendo obras… hemos hecho en obras 124 millones de euros en esta legislatura, pero eso no quita que sean obras que vayan destinadas con ‘Diputación y Desarrollo’, que es un proyecto nuevo de esta legislatura y de estos dos últimos años. Hay que aprovechar todos esos recursos.

Es verdad que todas las áreas están unidas transversalmente hasta Recursos Humanos, que hace que tengamos los mejores técnicos para trabajar por el mundo rural.

Entonces, yo creo que se habla de despoblamiento, pero por favor hablemos y cómo la Diputación de Cáceres ha estado haciéndolo con programas como el ‘Desarrolla’, el ‘Emprende’ o el ‘Rehabilita’, para generar más autónomos en la provincia, para rehabilitar viviendas para jóvenes y que las hagan ellos mismos en los cascos antiguos de los pueblos; no generando otros pueblos al lado, sino en esas casas que se pueden rehabilitar, manteniendo también el patrimonio de los pueblos.

Y, en esa línea. hemos estado trabajando. Nunca nosotros habíamos hecho convocatorias que fueran dirigidas a las personas como el ‘Emprende’ y el ‘Rehabilita’ y lo hemos hecho. Entonces hay que pasar a la acción, y eso se hace de una forma coordinada.Pero, ya está bien de tanto estudio.

El turismo es otro área de gran importancia, ha apostado por la Cultura, el Astroturismo, o incluso los paisajes de la provincia en rutas por carretera.....¿qué iniciativas destacaría como puesta en valor de la Provincia de Cáceres?.....

Yo creo que todo el dinero que pueda haber llegado a los ayuntamientos y que son 400 millones de euros, de esta cantidad ha servido para que los ayuntamientos decidan.

Antes había un plan provincial, que ahora se llama ‘Activa’, donde cada ayuntamiento por su número de habitantes, tenía asignado una obra. Este equipo de Gobierno consiguió que por qué se tenía que hacer una obra, pues podía ser dinero que generara empleo, dinero que generara gasto corriente o utilizarse en la compra de mobiliario porque se necesita para abrir un centro de mayores -que a su vez generaba empleo-. Y no entendía nadie que se le diera dinero para comprar el mobiliario.

Luego también está el programa ‘Activa Cultura’, que ha ido dirigido a que cada municipio… o mejor dicho, Cultura ha ascendido un 20 por ciento en presupuesto, en un momento que no es normal que se suba el presupuesto cultural, aquí se ha subido, pero también pensando en que sean los ayuntamientos quienes diseñen –con una cantidad de dinero- lo que son sus actuaciones en Cultura y en Deporte. Y eso también se ha hecho durante esta legislatura.

Por otro lado, ‘Diputación y Desarrolla’ para mí es uno de los proyectos estrella que creo que en próximas legislaturas es cuando más se van a ver. Porque ahora son 14 proyectos, cada uno en una de las comarcas, aprovechando los recursos turísticos, gastronómicos, naturales, agroindustriales –que también existen en nuestra provincia-, ganaderos… todo lo que tengan.

Sin embargo, todavía los alcaldes y alcaldesas queremos saber ‘¿cuánto me toca a mí? y ¿a mi pueblo cuánto le toca?’… Y no, para eso hay muchos programas en Diputación, para eso lo hacemos. Pero nosotros necesitamos proyectos comarcales que generen esa actividad, independientemente donde vayan. Por tanto, estoy segura que en la siguiente legislatura va a tener mucha más visibilidad este proyecto.

Otro proyecto que me encanta es ‘Diputación Integra’ porque creo que está lleno de sensibilidad y es ejemplo de que hemos trabajado por una diputación inclusiva.

Cuando el equipo de Gobierno decidimos de hacer tres convenios -en este momento tenemos tres con Síndrome de Down, con Placeat y con Aspace- para que dos personas trabajaran aquí -una está a la entrada de Presidencia, otra está en Hacienda y otra en Plasencia con Placeat-, pensamos que por qué igual que lo hacía la Diputación -que por primera vez lo estaba haciendo-, también lo pudieran hacer todos los ayuntamientos.

Entonces, todos los ayuntamientos -por el número de habitantes algunos tienen más-, pero todos por lo menos tienen una plaza para dar trabajo a personas con discapacidad, con capacidad diferente, personas que estaban en el desempleo, en el paro, que pueden hacer cosas, que nos dicen y nos demuestran que son válidas totalmente para trabajar, tienen capacidad total y que también ese ejemplo sirve para las empresas.

Creo que si este primer paso lo tiene que dar la administración, hay empresas por supuesto que lo están haciendo y cada vez más, pero es una manera de demostrarnos a nosotros mismos, que estas personas también se merecen una oportunidad y que lo estamos haciendo: 227 en el 2018, 227 en el 2019… Creo que es también importante este tipo de programas pensando en todos y en todas a la hora del empleo.

Nosotros hemos invertido en empleo más de 50 millones de euros, no era normal que la Diputación de Cáceres, puesto que no es una competencia claramente de la Administración local en una Comunidad Autónoma, pero hemos tenido también esa posibilidad de entendernos y hacer coordinación con la Junta de Extremadura con el Plan de Empleo Social.

Cuando Guillermo Fernández Vara nos dijo que había que hacer un Plan de Empleo Social, porque había muchas familias en exclusión social, teníamos dinero y nos echamos para adelante.

La Diputación de Cáceres en este proyecto en estos cuatro años ha puesto 24 millones de euros, a eso hay que añadir nuestros planes de Diputación que han llegado a 16 millones de euros.

Se han abierto centros de interpretación que estaban la mayoría cerrados, que eran propiedad de los ayuntamientos, después de habernos gastado muchísimos dinero en hacerlos, porque no había personal para abrirlos.

Yo digo que jóvenes que tenían la maleta ya puesta detrás de la puerta, totalmente formados, que viven en sus pueblos, de turismo, de cultura, de historia,… que están abriendo estos centros. Se han abierto las bibliotecas también con proyectos importantes desde cultura. Y al final, más de 50 millones de euros invertidos en empleo son muchos para la Diputación de Cáceres, que al final se han invertido en los ayuntamientos.

Cuando afrontas una tarea como ésta, que es presidir la Diputación de Cáceres, te planteas muchos retos y hacer muchas cosas...¿cuál cree ha sido su mayor logro como Presidenta de la Diputación de Cáceres y que se le ha quedado en el tintero?

Creo que el proyecto ‘Desarrollo’ tendríamos que haberlo comenzado antes, no pudimos porque nosotros llegamos aquí y como ejecutamos mucho en 2015, tuvimos un Plan de Ajuste Económico y Financiero el 16 y 17.

Así que no es lo mismo. Yo he estado el 18 y el 19 sin Plan de Ajuste Financiero, todo lo que tú puedas gastar de remanente te lo tiene que autorizar el Ministerio. Entonces pues ya te coarta, ya no es lo mismo. Pero bueno, en ese sentido ha comenzado ‘Diputación Desarrolla’, que tendrá visibilidad en años siguientes.

Pero, sí hay un proyecto que en una próxima legislatura quien esté aquí lo tiene que tomar desde el primer día que es el tema de un Consorcio Medioambiental, que desapareció en la anterior legislatura, fue quitado por el anterior equipo de Gobierno.

Estaba formado por la Diputación de Cáceres y casi todos los ayuntamientos de la provincia, se llamaba ‘Medio 21’. Yo lo dos primeros años no he podido hacer porque teníamos un Plan de Ajuste, y tampoco puedes crear este tipo de organismos, pero los ayuntamientos de la provincia lo demandan mucho.

Además, tenemos un problema con las aguas residuales puesto encima de la mesa, por parte de las dos Confederaciones Hidrográficas, la del Tajo y la del Guadiana. La del Tajo recoge más a la provincia de Cáceres, donde es necesario construir más de 90 depuradoras de aguas residuales. Y es que una provincia eminentemente turística y sostenible, tiene también que depurar de una manera sostenible.

Para ello, hemos firmado un protocolo con la Junta de Extremadura para que en los próximos cinco o siete años, en ese Plan de Infraestructuras que tiene la Administración autonómica para el tema de depuración de aguas, podamos nosotros también aportar nuestro granito de arena con los municipios más pequeños.

El objetivo es que podamos buscar cuál es la depuradora que después mejore sostenible y económicamente, porque si después no se pueden mantener económicamente, es muy difícil su gestión por parte de los ayuntamientos, ya lo haría la Diputación.

Yo solo envidio una cosa de la Diputación de Badajoz, que es Promedio, el Consorcio que tienen. Creo que esa demanda de los ayuntamientos de aguas residuales, queda ahí. Por eso, vamos a hacer un estudio nosotros, está ya en este año, para ver cuál sería la mejor depuradora dependiendo de cada municipio: ‘este municipio necesita ésta porque es más grande o más pequeña, este tiene estas posibilidades…’. Todo ello para que en la siguiente legislatura se ponga quien esté aquí rápidamente a trabajar en ello.

De cara al futuro más inminente....con dos fechas claves en el calendario... ¿qué espera Rosario Cordero del 28 de abril y del 26 de mayo?

Son dos comicios electorales muy importantes. El primero el día 28 de abril para nuestro país y yo quiero que se le dé una segunda oportunidad al Gobierno de Pedro Sánchez, con éste como presidente, porque no es que yo lo diga, ahí están los datos y lo que ha ocurrido en estos ocho meses en los que ha gobernado… donde lo ha tenido muy difícil.

Se tuvo que presentar una moción de censura que hizo el PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza por un tema de corrupción del anterior gobierno y de un partido que era el que lo sustentaba, el PP.

Creo que estos ocho meses han sido también un acoso y derrumbe ante Pedro y su gobierno, pero se han conseguido cosas que solucionan la vida de la gente.

Estamos hablando de que el Salario Mínimo Interprofesional ha subido hasta 900 euros, cuando antes no llegaba a 700 euros, por lo que ha estado mejorando la vida de la gente.

Las pensiones también han subido… Yo en mi pueblo la gente mayor ha pasado de subirles uno o dos euros a 60 euros… y es que estas pensiones en nuestra provincia y en nuestra región se dan mucho y son muy bajas, entonces también ha habido un aumento de las pensiones.

El tema de los autónomos, creo que todo lo que se ha arreglado, la normativa para ellos, también los beneficia. En temas de igualdad, sabemos cómo hay otros partidos, el tema sobre todo de la mujer, cómo les tratarían y a mí me da miedo de que haya un retroceso y que demos un paso atrás.

Es mucho lo que hemos conseguido durante estos años con derechos para la mujer, y de otro tipo también para otros colectivos, en temas de igualdad y que tenemos que mantener.

Entonces yo, de verdad, pido al 28 de abril que se dé una nueva oportunidad a Pedro Sánchez, porque serían unos nuevos años para trabajar por este país. Creo que lo que han hecho en estos ocho meses, son políticas muy sociales que pueden influir en la vida de la gente.

Y, del 26 de mayo, pues yo pido seguir siendo alcaldesa el día 26 de mayo por la noche, para mi pueblo, que es en la lista en la que voy a estar, ahora que se habla mucho de listas.

Pues yo vuelvo a encabezar la de mi pueblo, porque quiero seguir siendo alcaldesa cuatro años más. Quiero que Guillermo Fernández Vara sea presidente de la Junta, que el PSOE, en estos cuatro años, ha conseguido en una situación muy difícil de déficit, mantener una Sanidad.

Aquí tenemos el nuevo Hospital de Cáceres por fin abierto… poco a poco irá teniendo y contando con más servicios… pero ya está abierto y nos parecía imposible hace unos años…

Este gobierno socialista de Fernández Vara también ha abierto esos Puntos de Atención Continuada que se cerraron; y se han recuperado también temas como el de transporte escolar para Bachillerato para los pueblos, muy importante para luchar contra el despoblamiento.

En definitiva, que la gente tenga servicios en sus pueblos, sino sería imposible… Se han hecho cosas también en tema de agricultura… ya hubo aquí un congreso de tema de riegos como en la provincia de Cáceres, también que parecía que esto era imposible, en el Valle del Ambroz, en el Jerte, en la Vera… también haya todas estas actuaciones que en definitiva son buenas.

Yo creo que el Gobierno de Fernández Vara ha hecho un cambio otra vez en estos cuatro años y se merece gobernar otros cuatro años, además seguidos pues, éso da perspectiva, no es lo mismo gobernar cuatro años, después de volver, que cuatro y cuatro juntos, eso da continuidad a una línea de gobierno y donde también en ese atraer de empresas a la región, en la que también este gobierno, en esta legislatura lo ha hecho muy bien y donde pues yo creo que es lo importante…

Porque es importante que tengamos actividad económica para generar empleo, y ese tren digno que sea una realidad en los próximos años porque no puede ser esta insolidaridad territorial con Extremadura, estar apartado de todos los sitios, para contar con la misma igualdad de oportunidades.

Y, quiero que la Diputación de Cáceres siga siendo socialista, porque también he conocido otra Diputación del PP y no es que yo lo diga, pero yo soy alcaldesa también y no tiene nada que ver lo que ha sido esta Diputación socialista para los ayuntamientos de la provincia, para los cacereños y cacereñas, que lo que fue la anterior. Entonces también quiero que esto siga así.

Ya has confirmado que vuelves a presentarte como alcaldesa, sigues apostando por la política más cercana al ciudadano, que es la municipal, pero.... ¿volverías a ser presidenta de la Diputación de Cáceres si se dieran las circunstancias?

Yo llevo muchos años, porque soy alcaldesa desde 2003, pero llevo en tareas políticas desde el año 1991 en lo local, en mi Ayuntamiento, así que entiendo perfectamente lo que es la política cercana y de a pie.

Se termina una etapa, yo como he estado, además siempre en mi cabeza he tenido claro que una etapa se termina, que ésta se termina ese 26 de mayo y que comienza otra. Voy a decir una frase que siempre decimos los políticos: estoy a disposición de mi partido, pero porque no puede ser de otra manera.

¿Que me gustaría? Pues no sería sincera si os dijera que no. Me gustaría tener otra oportunidad de continuar otros cuatro años más en la Diputación de Cáceres, porque al igual que os decía antes con Guillermo que necesita otros cuatro años en la Junta, yo creo que yo también.

Por tanto, te diría que Charo Cordero necesita otros cuatro años para ciertas cosas que se han quedado en el tintero y para trabajar en un proyecto sobre todo de futuro y de lucha contra el despoblamiento y aprovechando todas las oportunidades que tienen nuestros territorios.