Podemos pide al PSOE que retire la ley de administración ágil

Ep.



La presidenta del Grupo Podemos en la Asamblea, Irene de Miguel, ha pedido al PSOE que retire la Ley para una Administración Más Ágil que se tramita en la Cámara regional, por considerar que la misma, al estar "hecha a medida de las grandes empresas mineras", supone "una trampa" y "una gran amenaza" que "pone en peligro" y "facilita el expolio" de los recursos del tejido económico que sustenta el mundo rural.



Así, entiende que con esta ley el PSOE "viene a poner alfombra roja para el expolio de los recursos en Extremadura" y "está vendiendo a precio de saldo" la comunidad, al tiempo que "sigue condenando" a la región "al subdesarrollo y al colonialismo", motivo por el cual ha reclamado la retirada de la norma, que "es una trampa, una amenaza" que "condena" a comarcas extremeñas "a no tener un futuro cierto", y que además "pone en peligro" la "marca Extremadura".



En esta línea, ha considerado que el PSOE con esta ley evidencia que "no confía en Extremadura" y que "no confía en tener un desarrollo sostenible que genere empleo de calidad y estable", sino que "apuesta por industrias que "no traen ni empleo estable ni de calidad" sino que "lo que hacen es acelerar la despoblación y destruir el doble de empleo que generan".



Tras afirmar que dicha ley "no agiliza la burocracia" sino que "facilita el expolio" de los recursos de Extremadura y está "hecha a medida de las grandes empresas mineras", en rueda de prensa este miércoles en Mérida, Irene de Miguel ha criticado también el "electoralismo absolutamente descarado" del PP sobre dicha ley, toda vez que dicho partido no apoyó en su momento la enmienda a la totalidad presentada en su momento por Podemos sobre dicha norma "tan peligrosa".



Al respecto, ha apuntado que el PP "parece que está rectificando" su postura sobre dicha ley "fruto" de que la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, "está presionando" al líder regional de los 'populares', José Antonio Monago; y ha considerado "vergonzoso" que el PP "simplemente dice que si se le aprueba su enmienda para paralizar el actual proyecto de la mina de Cáceres va a votar que sí".



Ello "quiere decir", según ha dicho, que se le dejaría "la puerta abierta" a "si el día de mañana viene otra empresa minera a volver a poner en marcha otra mina en Valdeflores", así como que a Monago "le importa más bien poco el resto de territorios sobre los que se cierne la amenaza de las minas a infierno abierto". "Sólo les importa (a los 'populares') su alcaldesa, el resto de Extremadura les importa más bien poco", ha espetado.



DESLOCALIZACIÓN DE EMPRESAS



Durante su comparecencia ante los medios, la también candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta ha considerado que la norma en cuestión "no va a aliviar los trámites burocráticos para las personas de la calle que quieran poner en marcha un negocio, sino que va a poner alfombra roja" a las grandes empresas que llegan a la región "a aprovecharse" de sus "recursos" y de las "subvenciones de dinero público" pero que "ven que cuando pueden sacar mayor beneficio deslocalizando a otros países no tienen ningún problema en hacerlo y dejan las comarcas arruinadas".



Como "ejemplo" de esta "realidad" ha recordado la Mina de Aguablanca y Fuentecapala.



Finalmente, Irene de Miguel ha recordado que Podemos ha planteado más de 20 enmiendas parciales a la Ley de Administración Más Ágil autonómica, y que recogen "el sentimiento" de plataformas ciudadanas y expertos que ven que la norma supone "una trampa para poner alfombra roja a las grandes empresas mineras".