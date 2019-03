Extremadura, entre regiones donde más niñas se vacunan contra virus del papiloma humano

Ep

En otras comunidades, como Andalucía, la vacunación alcanza al 53,4 por ciento de dicho tipo de población; a nivel nacional, una de cada cuatro niñas en España no se vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), lo hace el 74,2 por ciento, en una tasa de cobertura que es dispar entre comunidades autónomas, ha explicado este lunes el presidente de la Societat Catalana de Pediatria, Valentí Pineda, acompañado del consultor del programa de epidemiología del cáncer del Institut Català d'Oncologia (ICO), y el jefe de la Unidad de Ginecología Oncológica del Clínic de Barcelona, Aureli Torné.



En la presentación de la campaña 'El VPH es cosa de todos' --este lunes se celebra el día internacional--, ha remarcado que comparado con otras vacunas, que alcanzan el 95 por ciento de cobertura, la del VPH es "baja", y ha dicho que en comunidades autónomas como Andalucía es del 53,4 por ciento, mientras que en otras como Euskadi, Extremadura o Catalunya supera el 83 por ciento.



Pineda ha apuntado que una de las posibles causas de la disparidad de la tasa de cobertura de la vacuna entre comunidades autónomas puede ser el hecho de que se administre en las escuelas o en la consulta de pediatría, siendo la primera donde mayores tasas de cobertura se producen.



Los expertos recomiendan seguir el modelo de países como Australia, que desde 2013 vacuna a ambos sexos, y otros 27 países que incluyen a los niños en la inmunización sistemática frente al VPH.



"Por equidad y sentido común se debería prevenir en ambos sexos", ha dicho Pineda, para quien la vacunación masculina también serviría para romper estigmas.



Xavier Bosch ha remarcado que la vacuna contra el papiloma "está funcionando bien" durante la década en funcionamiento, y en las diferentes evaluaciones se ha confirmado su seguridad vacunal.



Torné ha dicho que la vacuna no es solo beneficiosa para niñas --a los 11 años-- no expuestas, pero también en mujeres de edades intermedias, también en aquellas con lesiones premalignas del cuello de útero.



Bosch ha remarcado que la campaña, impulsada por la biofarmacéutica MSD y 28 entidades, busca concienciar sobre la prevención del VPH, una infección de la que podrían contagiarse "entre el 75% y el 80% de las personas sexualmente activas en algún momento de su vida", de la que la mayoría se resuelven espontáneamente pero sobre un 10% no consiguen eliminar la infección.



CAMPAÑA EN METRO Y AUTOBÚS



La campaña 'VPH es cosa de todos' se acercará a los ciudadanos de Madrid, Barcelona y Bilbao, y estará presente en los vestíbulos del Metro, así como en las principales líneas de autobús de Madrid y Barcelona.



El cáncer de cuello de útero es el cuarto cáncer femenino más común en mujeres de entre 15 y 44 años en España, y la infección por el VPH es la causa de prácticamente el 100% de los casos.