Extremadura registró 2.212 demandas de disolución matrimonial en 2018, un 0,3 % menos

De estas demandas de divorcio del año pasado, 1.271 fueron divorcios consensuados, lo que supone un 0,9 por ciento más que en 2017 y el resto, 941, fueron demandas de divorcios no consensuados, un 1,8 por ciento menos que en el ejercicio de 2017



Asimismo, se presentaron en los juzgados extremeños un total de 181 demandas de separación, que suponen un 6,5 por ciento más que en 2017, año en el que se presentaron 170 demandas de separación.



Con respecto a las nulidades, tanto en 2018 como en 2017 se registraron tan sólo una, según ha resaltado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).



PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS



Asimismo, en 2018 se presentaron en la región 234 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 39,3 por ciento más que el año anterior; mientras que de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas se presentaron 707, un 0,4 por ciento menos que en 2017.



También, de medidas de guardia custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se presentaron 448 consensuadas, un 9 por ciento más; y 633 no consensuadas, un 12,8 por ciento menos que en el año anterior.



DATOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2018



En el cuarto trimestre de 2018, se presentaron en los órganos judiciales de Extremadura 388 demandas de divorcios consensuadas; lo que supone un 19,4 por ciento más que en el mismo trimestre que el año anterior, y 265 demandas de divorcios no consensuadas, con un descenso del 4 por ciento con respecto al mismo periodo que 2017.



Además, en este cuarto trimestre las separaciones consensuadas fueron 34, un 12,8 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2017, y 20 no consensuadas; lo que supone un 11,1 por ciento más que en 2017.



DATOS NACIONALES



A nivel nacional, un total de 111.704 demandas de disolución matrimonial se han presentado en el año 2018 en los órganos judiciales, lo que supone un 2,4 por ciento menos que las presentadas en 2017.



La institución detalla que todas las formas de disolución matrimonial han mostrado disminuciones interanuales. Así, las 62.241 demandas de divorcio consensuado han sido un 2,8 por ciento menos que las de 2017; las 44.433 demandas de divorcio contencioso, un 1,3 por cien menos; las 3.395 de separación consensuada, un 7,9 por ciento menos; y las 1.635 de separación contenciosa, un 7,2 por ciento menos.



Asimismo, se han presentado 134 demandas de nulidad, un 5,6 por ciento menos que en 2017, según detalla el CGPJ.



En relación a las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2018, el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en la Comunitat Valenciana, 27,9; seguida de Canarias, 26,7; Illes Balears, 25,6; Andalucía, 25,2; Cataluña, 25; y Asturias, 24,1. Todas superan la media nacional de 23,9.



Por el contrario, las más bajas se han dado en Castilla y León, 18,6; País Vasco, 19,1; y Aragón, 20,6.



Además, en 2018, se han presentado 11.366 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 7,1 por ciento más que el año anterior; mientras que de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas se han presentado 33.666 demandas, un 1,3 por ciento menos que en 2017.



En el caso de medidas de guardia custodia y alimentos de hijos no matrimoniales se presentaron 19.281 consensuadas, un 4,3 por ciento más; y 28.188 no consensuadas, un 0,6 por ciento menos que en el año anterior.



DATOS DEL CUARTO TRIMESTRE



En cuanto al número de demandas de disoluciones matrimoniales en el cuarto trimestre de 2018, las separaciones y divorcios han disminuido en un 0,6 por ciento respecto al mismo trimestre de 2017, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.



En este cuarto trimestre, las separaciones --tanto consensuadas como no consensuadas-- han mostrado disminuciones interanuales. Así, las 904 demandas de separación consensuada han sido un 12,2 por ciento menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2017 y las 442 demandas de separación no consensuada han sido un 7,7 por ciento menos.



Por lo que respecta a las demandas de divorcio, las consensuadas, de las que se presentaron 16.689, han disminuido un 1,3 por ciento respecto a 2017, mientras que, por el contrario, las no consensuadas han aumentado un 1,6 por ciento, habiéndose presentado 12.287.



El número de demandas de nulidad (34) ha sido un 13,3 por ciento mayor a las presentadas en el cuarto trimestre de 2017.