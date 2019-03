Jara Romero: "Es esencial y necesaria la participación de las mujeres en la política"

Sueño cumplido : Haber podido estudiar Matemáticas, si no existiera el sistema de becas que tenemos, por supuesto mejorable, probablemente no hubiera podido licenciarme en una materia que me apasiona.

Un Político de referencia : una de mis primeras referencias fue sin duda Rosa Luxemburgo, tanto por el contexto en el que se encontraba como por las ideas que defendía. En España, por supuesto, Julio Anguita es uno de los políticos que más admiro tanto ideológicamente como por la claridad con la que trasmite, combatiendo el elitismo de la política y planteando desde el sentido común la defensa de nuestros derechos. Creo que es importante también escuchar a las políticas y políticos con los que no se comparten ideas, por ejemplo me gusta mucho escuchar a Aitor Esteban.

Jara Romero Berro, cuando está a punto de cumplir 30 años y, de terminar su etapa como Diputada de Podemos en la Asamblea de Extremadura -pues, ya ha anunciado no repetirá- y, habiendo ocupado unos meses la Secretaria Primera de la Mesa de la Cámara, en un conversación con Regiondigital.com, hace balance de su experiencia en la política.

Cabe señalar que, la diputada de la formación morada se graduó en Bachillerato con Matrícula de Honor, tras lo cuál cursó la Licenciatura en Matemáticas. Desde mi adolescencia, sintió la necesidad de luchar por nuestros derechos, fué representante estudiantil participando en la lucha contra Bolonia.

Además, partició en el 15M comprendiendo que lo que sucedía a la ciudadanía no era algo fortuito sino estructural, propio de un sistema que sólo beneficia a los de arriba y que debíamos cambiarlo, participando en diversos movimientos por la vivienda, en el movimiento feminista,…

En ese punto, decide formar parte de la lista del un nuevo partido que surgió de aquellos movimientos sociales, Podemos y, en mayo 2015, es elegida diputada de la Asamblea de Extremadura, puesto que ocupa, desde junio de ese año, en el Grupo Parlamentario Podemos habiendo dado voz a numerosas propuestas de la formación morada y, también siendo la interlocutora en la negociación de los Presupuestos Autonómicos, entre otras cuestiones.

Mujer y política.....política y mujer.....¿que representan estos conceptos y como casan para Jara Romero?

Son conceptos que no deberían existir el uno sin el otro. Es esencial y necesaria la participación de las mujeres en la política, tanto institucional como fuera de las instituciones. No solo porque las mujeres somos la mitad de la población y por tanto deberíamos ocupar la mitad de los espacios, sino porque el espacio público ha sido un espacio prácticamente masculino y ya es hora de que nosotras también formemos parte de esa esférica pública tan importante en nuestra sociedad, como es la política.

Además, no solo es una cuestión numérica, que las mujeres formemos parte activa de la política, igual que en el resto de campos, supone un beneficio para toda la ciudadanía porque además de que la igualdad llegue a las instituciones, y de que otras mujeres puedan ver que ese también es su espacio, tenemos otra forma de hacer política.

Es necesario que las mujeres participen de la política y que se hagan políticas feministas, es decir, que los debates políticos coloquen a las personas en el centro, que se empiece a pensar en cuáles son todas las condiciones que permiten nuestra vida y nuestra sociedad, no solo las que tienen relación directa con los trabajos remunerados, nuestras vidas no serían posibles sin vivir en unas condiciones salubres, sin alimentarnos todos los días, sin que nuestra ropa y nuestras casas estén limpias, sin cuidados cuando los necesitamos, etc.

Sin embargo, parece que estas cuestiones que han sido históricamente impuestas a la mujer e invisibilizadas de los grandes debates por formar parte de la vida privada o personal, pero lo personal es político y debemos hacer política para construir una sociedad mejor, no solo redistribuyendo la riqueza y acabando con las desigualdades sino redistribuyendo también todo el trabajo, remunerado o no, permitiendo la conciliación y la participación de las mujeres en todos los espacios de nuestra sociedad en igualdad de condiciones.



¿Crees que la política te ha supuesto algún sacrificio como mujer o no?

Creo que la política cuando se hace poniendo el alma, cuando de verdad quieres mejorar la vida de la gente y le dedicas horas y horas siempre es un sacrificio.

No debería ser más sacrificada para una mujer que para un hombre porque el resto de las obligaciones de la vida, como es todo el trabajo en casa debería estar repartido.

Sin embargo, si creo que supone una dificultad mayor. Creo que a las mujeres se las cuestiona y juzga con mucha más dureza que a los hombres, desde su físico o aspecto hasta la manera que tenemos de intervenir o abordar ciertas temáticas.

Cuando además llevas campos donde las mujeres siguen siendo minoría como las infraestructuras, la economía o la empresa vives situaciones un poco surrealistas como que se dirijan a un compañero que te acompaña a pesar de que eres tú la diputada del ramo o que se sorprendan cuando demuestras conocimiento sobre estos temas.

Más que un sacrificio diría que supone un examen constante, por eso es tan importante el empoderamiento cuando das un paso como éste.



Hace unos meses se celebraron los 35 años de la Asamblea de Extremadura.....¿qué ha supuesto para ti ser una de las 31 diputadas mujeres de esta novena Legislatura recordando que, en la primera, sólo había dos mujeres entre 65 parlamentarios?

Un orgullo y una responsabilidad. Es imprescindible reconocer la lucha de muchísimas mujeres que dentro y fuera de las instituciones, en épocas mucho más duras, han levantado la voz de todas nosotras y han conseguido que hoy tengamos una Asamblea prácticamente paritaria, con la segunda Presidenta de esta institución en la historia de Extremadura.

Pero, creo que eso no nos puede permitir relajarnos porque aún queda mucho por hacer, como por ejemplo tener una mujer Presidenta de Extremadura, por eso estoy tan orgullosa de que mi compañera Irene de Miguel haya dado este paso.

También quedan muchas cosas que cambiar en la Asamblea como hacerla mucho más accesible a la ciudadanía o que se implementen mayores medidas que permitan que la igualdad sea una necesidad en la institución y no dependa de la voluntad política del partido que la presida o de la correlación de fuerzas parlamentarias.



En 2015,.....decidió representar y defender un partido que estaba prácticamente saliendo del cascarón, Podemos, ¿cuatro años después que balance hace de esa decisión?

Han sido cuatro años muy intensos en los que hemos demostrado que tenemos un proyecto de región, que no tenemos que conformarnos con lo de siempre y que otra forma de hacer política es posible.

Desde luego, los cambios son más lentos de lo que esperábamos y nos lo han puesto muy difícil teniendo en cuenta además que no gobernábamos, pero somos el grupo parlamentario que más leyes hemos presentado y aprobado.

Comenzamos con la Ley de Cuentas Abiertas para conseguir una administración mucho más transparente y continuamos hasta la Ley de Renta Extremeña Garantizada que permite que los criterios de concesión no dependan de cuestiones subjetivas, que colectivos excluidos como los jóvenes o las autónomas y autónomos puedan acceder a ella o que las pensiones no contributivas sean compatibles con esta renta para conseguir una vida digna para todas las extremeñas y extremeños.

No podemos olvidar que somos la comunidad con mayor tasa de pobreza y la creación de empleo debe venir acompañada con el respaldo de las administraciones para que nadie quede excluido de nuestra sociedad.

Queda mucho por hacer pero, Extremadura es una tierra con muchas potencialidades y no vamos a permitir dar un paso atrás porque nos repitan que las cosas siempre se han hecho de una determinada forma, precisamente esa forma es la que nos ha traído a que 223 jóvenes abandonen su tierra cada mes y ésta debe ser una de nuestras prioridades.



A punto de finalizar la legislatura y, tras liderar un intenso trabajo parlamentario.....¿cuál ha sido su mayor logro y qué se le ha quedado en el tintero?

Estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hemos desarrollado en la lucha por un tren digno en nuestra tierra, el derecho a la movilidad y a tener una región vertebrada a través de los distintos medios públicos de transporte porque entendemos que es esencial para luchar contra la despoblación, pero aún nos queda mucho hasta que esta lucha no sólo se centre en la línea Badajoz-Madrid, sino que recuperemos la Vía de la Plata, tan necesaria para conectarnos con el norte del país, o mejoremos las conexiones con nuestro vecino Portugal o con Andalucía, pero estoy segura que toda esa ciudadanía que se ha levantado para exigir un tren digno no cesará y seguirá exigiendo lo que Extremadura necesita.

También creo muy importante el trabajo desarrollado para la consolidación empresarial, hemos trabajado para que las autónomas y autónomos y la pequeña y mediana empresa, que son las que forman la mayor parte de nuestro tejido productivo, tengan un mayor apoyo y seguimiento por parte de la administración, que se valore por qué cierran nuestras empresas o por qué es difícil aumentar el número de personas asalariadas y que se pongan en marcha herramientas para corregir estas cuestiones.

Evidentemente, la prioridad es conseguir una fiscalidad justa para estas empresas pero no podemos obviar las competencias de nuestra comunidad autónoma.

En el tintero, se me queda la reforma de la Ley de Igualdad de Extremadura, la violencia machista sigue siendo uno de los mayores problemas de nuestra sociedad y por ello necesitamos una reforma de esta ley para ampliar la definición de violencia machista, dotar de mayores recursos a los poderes públicos, por ejemplo dándoles unas condiciones laborales dignas a las trabajadoras y trabajadores de nuestras Oficinas de Igualdad y Puntos de Atención Psicológica y por supuesto, trabajar desde la educación en la prevención y los valores igualitarios.

Como mujer política....¿qué cree queda todavía por romper...por cambiar en pro de una igualdad real?

En lo que se refiere a la política en concreto, esta legislatura hemos analizado por ejemplo la tasa de permanencia de las mujeres una vez que han dado el paso que es mucho menor que la de los hombres, es decir, vemos como el problema ya no es sólo ese primer paso inicial sino que sigan si así lo desean.

Si lo planteamos en un contexto más amplio debemos romper el techo de cristal, es decir, la escasez de mujeres en puestos de alta dirección en empresas, medios de comunicación, por supuesto en los poderes públicos, tanto Gobiernos como Tribunales, etc.

Pero, ante todo no conseguiremos una igualdad real mientras exista violencia hacia nostras por el simple hecho de ser mujeres.

Todo parece indicar que Jara Romero finaliza su etapa como parlamentaria, ¿qué representa para ti esta circunstancia?

Pues, ha sido una decisión dura porque aunque en ningún momento me había planteado ser diputada, he aprendido muchísimo, he trabajado muy duro y he aportado mi granito de arena para conseguir una Extremadura mejor pero como siempre hemos dicho en Podemos, no veníamos a vivir de la política y en este momento creo que debo dejar paso a muchas de mis compañeras y compañeros.

Siempre haré política porque es algo prácticamente intrínseco en mi, la he hecho desde que fui consciente de que debemos defender nuestros derechos y seguiré haciéndola pero no todo es la política institucional y Extremadura necesita muchas personas haciendo política desde muchos espacios diferentes.

Para finalizar.....¿qué espera ante dos importantes e inminentes fechas, 28 de abril y 26 de mayo?

Espero que seamos capaces de decidir libremente quiénes queremos que nos representen, que sean unas elecciones que sirvan para fortalecer la democracia de nuestro país y no para dar un paso 40 años atrás.

En abril, espero sinceramente que debates mediáticos que enfrentan territorios no distorsionen que realmente nos jugamos el futuro de nuestro país, la recuperación de muchos derechos robados, los derechos de nuestros pensionistas, la defensa de nuestra educación y sanidad pública, la reforma del sistema de financiación autonómica y del sistema tributario, que nos permita aumentar los servicios públicos donde los que más tienen y más se han enriquecido a costa de la mayoría de la población aporten un poco más, y los que más han sufrido los recortes sean los que recuperen sus vidas.

En mayo, necesitamos la ilusión de un cambio en Extremadura y Podemos para mí es la única esperanza para ese cambio. No hemos venido a aplicar las mismas recetas que nos han condenado a la situación en la que vivimos, planteamos una Extremadura donde se aprovechen nuestros recursos desde un punto de vista sostenible, donde se ponga en valor la calidad de nuestros productos, donde se apueste por la transformación y el aumento del valor añadido de nuestro sector primario, apostamos por el crecimiento de las empresas de base tecnológica.

Otra Extremadura es posible si dejamos los conformismos y los enfrentamientos contra otras regiones a los que los presidentes y expresidentes de nuestra comunidad nos tienen acostumbradas y apostamos de una vez y de forma decidida por nuestra tierra.