Extremadura ganó 22.000 empleados indefinidos en 2012, hasta los 202.400 contratos

El empleo indefinido ha crecido durante 2018 en 22.000 personas, hasta alcanzar los 202.400 contratos, lo que representa el 66,9 por ciento del total, según recoge la última Encuesta de Población Activa (EPA).



Son datos que destaca la Junta de Extremadura, afirmando que la Estrategia de Empleo de Extremadura para el periodo 2016/2019, consensuada por la Consejería de Educación y Empleo con los agentes económicos y sociales, contemplaba dos periodos que se plasmaron en sendos planes de acción.



En el primero, el bienio 2016/2017, se puso "el acento en paliar la situación de emergencia que venía marcada por la anterior legislatura", y que se plasmaba en datos como que más de 90.000 personas paradas de larga duración no cobraban prestación alguna.



Mientras, en el segundo periodo, 2018/2019, el Plan de Empleo, "sin descuidar la atención a las personas en situación o riesgo de exclusión social, incrementó su apuesta por promover el empleo de calidad".



Esta apuesta ha tenido "resultados medibles" en el primer año de vigencia del Plan, ya que a lo largo de 2018 se ha incrementado en 22.000 el número de personas en Extremadura con contrato indefinido, hasta alcanzar las 202.400 personas con este empleo estable, unas cifras que no se daban desde hace casi una década. No se llegaba a esta cifra desde hace casi una década.



Otro dato que destaca la Junta es que la mayor parte del empleo indefinido creado ha sido en el sector privado, que acapara un total de 19.800 contrataciones de este tipo, frente a 2.200 en el sector público.



Si se compara con el inicio de la legislatura, en este momento hay 13.100 personas más en Extremadura con contrato indefinido, con la circunstancia además de que la mayor incidencia de la contratación de calidad ha recaído en las mujeres, puesto que el número de trabajadoras con contrato indefinido se ha incrementado en 8.300.



En términos relativos, la tasa de contratos indefinidos creció el pasado año en 4,2 puntos, hasta situarse en el 66,9 por ciento, con mayor presencia de este tipo de contratación en los hombres, donde la tasa es del 67,8 por ciento, frente a la tasa de la mujer, que es del 65,7 por ciento. Esta diferencia se ha reducido a la mitad en lo que va de legislatura.



La evolución del empleo indefinido en Extremadura ha marcado además que se haya reducido a la mitad el diferencial respecto a la tasa de empleo indefinido de España, que ahora se sitúa en seis puntos, en parte debido a que Extremadura es la comunidad autónoma española que presenta una tasa más alta de conversión de empleo temporal a indefinido, donde "prácticamente la mitad del empleo indefinido es por conversión de un contrato temporal".



INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA



La Junta sostiene que la generación de "empleo de calidad" ha venido apoyada con medidas concretas desde la Consejería de Educación y Empleo, impulsando ayudas que están entre las más altas que se conceden en España.



Así, por ejemplo, dentro del fomento de la igualdad de géneros hay una línea que concede hasta 9.000 euros por la contratación de mujeres en empleos "masculinizados".



En cuanto a acciones específicas para jóvenes, se vienen impulsando ayudas de hasta 10.000 euros para contratación en práctica, que puede continuarse con otra ayuda de hasta 7.000 euros para la transformación de contratos en prácticas en indefinidos.



Por lo que se refiere a la contratación indefinida general, Educación y Empleo ha articulado dos líneas. La primera se orienta a la contratación indefinida inicial, para lo que se contemplan ayudas de hasta 7.500 euros. Mientras, la segunda es para la conversión de contratos temporales en indefinidos, con ayudas de hasta 5.000 euros.



La eficacia de estas líneas de apoyo queda plasmada en las cifras: el número de personas con contrato indefinido en Extremadura creció el pasado año en 22.000, mientras que el número de personas con empleo precario descendía en 9.200.