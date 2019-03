Adif invertirá 19,8 millones en modernizar estaciones Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz

Ep.



Adif Alta Velocidad invertirá 19,8 millones de euros en las obras de remodelación de las estaciones ferroviarias de las ciudades extremeñas de Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, que se modernizarán dándole protagonismo al peatón en el exterior e incorporando en su interior tanto elementos de accesibilidad, como nuevas tecnologías como wifi o puntos de carga de móviles o los 'Espacios Adif' y 'Más cosas'.



La jefa del Área de Programas y Proyectos de Arquitectura de Estaciones de Adif, Montserrat Rallo, ha detallado los pormenores de estos proyectos, cuyos puntos en común radican en aspectos como crear plazas frente de las estaciones para hacer "protagonista" al peatón y reordenar los aparcamientos en los laterales, además de marcar el punto de acceso para que sea de "fácil reconocimiento" el vestíbulo de acceso al edificio.



Respecto al interior, ha avanzado que ganan en luz natural e incorporan mayor altura y tamaño las zonas públicas, nuevos materiales o iluminación LED, baños accesibles y nuevas zonas como el 'Espacio ADIF' y el producto 'Más cosas', en el marco de unos proyectos redactados en seis meses y cuyas características comunes pasan por la integración urbana generando plazas nuevas y zonas verdes; y en una reflexión arquitectónica que interviene en el patrimonio bajo criterios de monumentalidad y sostenibilidad.



Otras claves son la accesibilidad con eliminación de barreras, interoperabilidad y recorridos accesibles con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); y la experiencia de viaje primando nuevas tecnologías como red wifi, puntos de carga o de información al viajero, junto a los 'Espacios Adif' o zonas comerciales.



La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; el subdirector de Construcción de ADIF Alta Velocidad, Pablo Jiménez, y la jefa del Área de Programas y Proyectos de Arquitectura de Estaciones de Adif, Montserrat Rallo, junto con el director general de Transportes de la Junta de Extremadura, José González Rubio, han presentado los proyectos de remodelación de las estaciones de tren de ciudades extremeñas.



Según ha concretado García Seco, en estas remodelaciones que afectan tanto a las propias estaciones como a su entorno para adaptarlas a la llegada del tren de altas prestaciones, cuya llegada está prevista para el próximo año, se van a invertir un total de 19,8 millones de euros, de los que 10,4 millones corresponden a las de Plasencia y Cáceres con un periodo de ejecución de 10 meses y 9,7 millones a las de Badajoz y Mérida con un periodo de 11 meses.



Unas obras que, como ha puesto en valor, "no van a ralentizar de ninguna de las maneras" la entrada en servicio del tren de altas prestaciones prevista para el próximo año y que permitirán que sean "modernas", "adaptadas" y cambiar tanto las ciudades como los barrios en las que se ubican.



OBRAS TERMINADAS A FINALES DE 2020



De igual modo, la delegada ha hecho hincapié en que ya se han licitado las obras para remodelar estas estaciones, por lo que actualmente se están presentando las ofertas para posteriormente adjudicarlas y empezar unos trabajos que "no tardarán más de seis meses en empezarse" para estar terminados a finales de 2020.



Asimismo, e interpelada por la influencia en estas obras de las próximas elecciones generales y de un posible cambio de Gobierno, ha explicado que lo que se ha anunciado en esta comparecencia "no se puede bloquear porque es dinero licitado, presupuestado, tiene dotación económica y tiene fecha de adjudicación y fecha de obra", por lo que ha asegurado que "no hay posibilidad de que se frene por parte de ningún Gobierno".



Ha agregado no obstante que sí es "verdad" que hay infraestructuras "pendientes" en la línea entre Madrid y Extremadura, por lo que el "impulso" que se le de a las mismas sí "dependerá" del próximo Ejecutivo, a la vez que ha reconocido que "lo que peor está" y el "punto crítico" es la parte que transcurre por Castilla-La Mancha, en la que "ni siquiera se han licitado la redacción de los proyectos", por lo que "no" se puede saber cuándo se redactarán o se licitarán las obras o qué periodos tendrán.



PORMENORES DE LOS PROYECTOS



En relación a la Estación de Plasencia, Rallos ha concretado que, además de duplicar las plazas de aparcamiento e incorporar una plaza frontal priorizando el acceso peatonal, se rehabilitará el edificio actual renovando fachadas y cubiertas y sumando una nave de carga aneja, que se integrará con un ritmo de crujías que continúa en el exterior.



Respecto a Cáceres, también se reforma la imagen exterior reordenando las plazas de aparcamiento y dando continuidad al carril bici, a la vez que se renuevan los materiales del interior, en el que se homogeneiza el espacio comercial de la mano del producto 'Más cosas' que permite "abrir el concepto de cafetería como local comercial cerrado" para que "no haya fronteras" entre el vestíbulo y la zona comercial.



En Mérida, ha añadido, se repara y limpia la fachada, que incorpora celosías de acero para darle un "nuevo lenguaje", y se actúa en la separación con el límite urbano, de manera que "aparta" el coche del frente de la estación, renueva la escalera y se dota de una nueva rampa de acceso, mientras que interiormente se homogeneiza con elementos como el 'Espacio Adif' altamente tecnológico que se verá "por primera vez" en las estaciones extremeñas.



Finalmente, en la estación de Badajoz se renueva también su exterior con una plaza frontal que incluirá vegetación y zonas de sombra, un aparcamiento reordenado y su fachada con unas bandas de hormigón centrales que se llevarán a los laterales, así como su interior con una nueva distribución que busca la luz natural, un espacio comercial abierto o el 'Espacio Adif', además de homogeneizar los pasos inferiores.



INVERSIÓN EN EL TREN EXTREMEÑO



Tanto García Seco como Pablo Jiménez se han referido a la inversión del Gobierno en la Alta Velocidad y en la red convencional de ferrocarril en Extremadura que, según la delegada, "no tiene precedentes" y en la que hasta la fecha y desde el pasado mes de julio el importe en licitaciones para la alta velocidad en la región ha ascendido a 397 millones de euros y a 107 millones en la red de convencional.



En este sentido, ha destacado el "enorme esfuerzo" realizado por el Gobierno actual desde el pasado mes de julio para mejorar el transporte ferroviario en la región e impulsar y agilizar la Alta Velocidad, a la vez que ha añadido los proyectos de construcción ya finalizados y que se van a licitar en este semestre con una cuantía que asciende a 260 millones de euros más.



Así, ha remarcado, entre las licitaciones para el tren de Alta Velocidad y las mejoras en la red convencional se licitarán obras por 764 millones, "un 50 por ciento superior en un solo año a todo lo que se licitó en las dos legislaturas anteriores", según la delegada, para quien estos importes permitirán cumplir con los objetivos planteados: "la finalización de la obra Badajoz-Plasencia en este año y la electrificación de la misma durante el año 2020"; unos datos que José González ha felicitado y ha puesto en valor.