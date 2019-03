Miguel Angel Gallardo: "Sin transformación digital no habrá mundo rural, estoy convencido"

"Voy a seguir dejándome la piel como me la he venido dejando hasta ahora; en esta legislatura, además, me la he dejado doblemente. En ese sentido, me permito la ventana de Regiondigital.com para agradecer especialmente a mi familia el que me haya permitido hacer eso..."

Estas son algunas de las reflexiones que hace Miguel Angel Gallardo,en una conversación con Regiondigital.com, cuando quedan unos meses para terminar su mandato al frente de la Diputación de Badajoz, desde julio de 2015, labor que ha compagindo con la alcaldía de Villanueva de la Serena.

Miguel Ángel Gallardo Miranda nació en Villanueva de la Serena el 8 de junio de 1974. Es diplomado en Educación Social por la UNED además de técnico especialista en Mantenimiento Electrónico y en Educación Infantil.

Ingresó en el Partido Socialista y en Juventudes Socialistas en el año 1995, un año después comenzó su trayectoria política, ya que en el año 1996 fue elegido Secretario General local de Juventudes Socialistas, cargo que desempeñó hasta mayo de 2003. Este mismo año fue elegido alcalde de Villanueva de la Serena con mayoría absoluta, obtuvo 11 concejales y consiguió que su partido político volviera al gobierno villanovense.

Esta mayoría absoluta obtenida no sólo la mantuvo, sino que consiguió un hecho histórico en las siguientes elecciones de 2007, ya que obtuvo el mayor número de concejales, 16, que un partido político ha tenido en la historia democrática de la ciudad.

En mayo de 2011, revalidó la mayoría absoluta con 13 concejales. Una mayoria que, por cuarta legislatura consecutiva, volvió a obtener en mayo de 2015, pasando de los 13 que tenía a 15 concejales.

Es Secretario General del PSOE Local desde el año 2004 y miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE. En la legislatura 2007-2011 ha sido miembro de la comisión ejecutiva de la Fempex y de la comisión de integración y cohesión social de la Femp..

Lo primero una reflexión general....a punto de finalizar la legislatura........¿que balance hace de su labor al frente de la Diputación Provincial de Badajoz?...

Ha sido una legislatura altamente positiva desde el punto de vista de los intereses del desarrollo rural. Creo que las diputaciones de forma coordinada y, de forma cooperativa, con la Junta de Extremadura hemos logrado estar en el territorio para ocuparnos de las necesidades de los municipios más pequeños.

Y, se ha producido, a lo largo de la legislatura, un verdadero equilibrio entre el mundo rural y el urbano, que es lo que en definitiva tienen que buscar las diputaciones.

Creo que hemos hecho claramente una gestión con carácter político, buscando siempre la necesidad del ciudadano e intentando acometer aquellas reformas en la política provincial que nos permitieran estar más cerca de ellos.

La cohesión territorial es una de las grandes apuestas de la Diputación de Badajoz, ¿cuál sería el mayor logro que se ha conseguido?

Si no hubiera cohesión territorial deberían dejar de existir las diputaciones. Nosotros estamos precisamente para que haya esa coexistencia y esa cohesión del territorio. Coexistencia entre el mundo rural y urbano, y cohesión entre todos los territorios.

Creo que ahí es donde hemos puesto fundamentalmente todo nuestro esfuerzo y lo hemos conseguido, a través de planes provinciales muy, muy potentes; planes provinciales que han permitido que los distintos alcaldes y alcaldesas cumplan sus programas electorales.

109 millones de euros en distintos planes ‘Dinamiza’ sin ningún tipo de condicionamiento para empleo, para infraestructuras, para gasto corriente... Hemos dado suficiencia económica y solvencia a los ayuntamientos convirtiéndonos en ‘banco bueno’. No es que los demás sean malos, sino que nosotros somos mejor, porque hemos dado 53 millones de euros en préstamos reintegrables a lo largo de la legislatura.

Y, por supuesto, eso en relación a programas que han ido directamente a los ayuntamientos y que éstos han decidido a dónde querían ir. Nosotros hemos definido políticas de ámbito provincial, que es lo que tiene que ver con todo el respeto al medio ambiente.

Precisamente, en relación a esto último, ¿destacan iniciativas como ‘Smart Provincia’ o como la movilidad eléctrica?…

El Plan MOVEM es un proyecto que está dentro de ‘Smart Provincia’. Digamos que éste último es la ‘madre’. Y es que a partir de ‘Smart Provincia’, sale ‘Smart Energía’, que sería el Plan MOVEM con 180 vehículos eléctricos para municipios, más 17 de la Diputación. Pero que no son solo 180 vehículos eléctricos, sino que es una verdadera red inteligente con electrolineras que se van a poder conocer en tiempo real dónde están ubicadas a través de tu Smartphone, es decir, a través de tu teléfono móvil.

Y eso es ‘Smart Provincia’. Tenemos esa red de electrolineras rápida, que se van a empezar a instalar este mismo año, con esos vehículos que ya se han distribuido entre los distintos ayuntamientos.

‘Smart Provincia’ más que un concepto, es un verdadero proyecto de futuro para la provincia de Badajoz. Es llevar el Internet de las cosas al mundo rural. El Internet de las cosas, actualmente, se está desarrollando con gran velocidad en el ámbito urbano y nosotros nos dimos cuenta de que o llevábamos ese mismo concepto al conjunto de la provincia o probablemente se abriría una nueva brecha, en este caso una brecha digital que sería tremendamente difícil de cerrar.

Por eso, es por lo que decidimos apostar por ‘Smart Provincia’, porque no es solamente tener una mayor conectividad de los ayuntamientos con la Diputación, sino que es la oportunidad para las empresas de tener una base de datos que le permita tener información para poder, en un momento determinado, montar una empresa por parte de un emprendedor.

Por lo tanto, es la sensorización de distintos elementos básicos, también como son los servicios básicos de alumbrado, de basura, de limpieza…

En definitiva, es un proyecto que al principio no se entendía por parte de los alcaldes, porque es muy novedoso, pero que ya están empezando a visibilizar cosas. Y esto irá a más cuando se pongan ejemplos concretos de poder conocer en tiempo real, en pueblo que son medios como Villafranca de los Barros, cuántas plazas libres hay en un parking, cuando tú le des antes de llegar al mismo.

Ya se está empezando a ver el tema de los coches eléctricos y la red de electronileras rápida, lo que está permitiendo tocar lo que va a ser un gran proyecto que partía teniendo que poner en marcha -digamos el ‘cerebro’- la plataforma ‘Smart Provincia’ que ya está, ya está desarrollada y que ya tenemos incluso un centro demostrador smart en el Centro Tecnológico. Pero, lo importante es que esto va a tener un despliegue a partir de la próxima legislatura de forma visible.

Por tanto, si hay algo que destacar, con esto resumo, algo sobre esta legislatura, es la transformación digital de la provincia. Hemos apostado decididamente por la transformación digital de la provincia, lógicamente sin dejar de lado lo que es esencial para los ayuntamientos, como es el asesoramiento económico o el asesoramiento jurídico… pero queremos que ese asesoramiento se haga de forma digital, sin tener que desplazarse y para eso nos hemos preparado en esta legislatura.

Todo se ha trabajado en equilibrio con vuestra apuesta por la cultura, por el turismo… creando nuevos canales de promoción turística como el astroturismo… ¿qué destacarías como puesta en valor de la provincia?

La provincia de Badajoz tenía un alto potencial turístico, otra cosa es que tenía poca visibilidad y queríamos poner en valor ese patrimonio turístico y esos altos valores turísticos que tenemos.

Lo primero que se hizo fue estar en los touroperadores, porque ni siquiera estábamos como destino. Hoy, la provincia de Badajoz aparece dentro de los touroperadores como un destino para poder estar. Y luego, poniendo en un conjunto patrimonio, agua y gastronomía, porque somos la despensa de España en productos de calidad, pues ofrecemos un producto turístico de muy alta calidad.

Teniendo en cuenta que además apostamos por la transformación digital, pues presentamos ese producto también de forma digital.

De tal forma que, en los próximos años, vamos a invertir 3 millones de euros en un proyecto precisamente del IDAE para lo que es el desarrollo turístico en aplicaciones digitales.

Así, por ejemplo, va a ver en cada municipio un ‘mupi’ que te va a permitir no solamente conocer lo que hay en el municipio o en la comarca, sino en el conjunto de la provincia. Son mupis interconectados todos de forma telemática. Y que además, los propios mupis van a ser plaza wifi.

Creo que es un concepto distinto en el sentido de que queremos que nos empiecen a conocer, incluso antes de venir. Ahí es donde está la clave, las generaciones nuevas ya no cogen una guía o se van a la oficina de turismo, lo tienen en su teléfono móvil.

Por tanto, la provincia de Badajoz va a estar en su teléfono móvil.

Apuestas por el triángulo cultura, turismo y digital..... ¿crees que es la clave del desarrollo futuro?

Apuesto claramente por el turismo, yo creo que tiene mucho recorrido todavía en la provincia de Badajoz, y creo además en la colaboración público-privada.

Es decir, nosotros hemos apostado por un proyecto piloto en estos presupuestos que va a ser algo que estoy convencido que se va a replicar, porque va a permitir el comprar viviendas en mal estado en el mundo rural, rehabilitarlas como casas rurales y ponerlas en el mercado, para que sea el mercado quien las gestiones, que sean jóvenes o personas que quieran quedarse en su pueblo y tengan una forma de vida.

Por tanto, creo firmemente en el turismo, creo en la transformación digital como elemento sustancial para la supervivencia del mundo rural, porque sin transformación digital no habrá mundo rural, estoy convencido, y creo en la agroindustria como elemento de desarrollo industrial.

Esto digamos que es un eje o, un triángulo, que podría ser elemento de identidad de cara a plantearnos el futuro, sin olvidar que yo soy un político que está firmemente convencido de que también tenemos espacio para lo industrial, para la industria pesada, para la industria llamada ‘negra’, siempre y cuando respete lógicamente la vida de las personas, pero para eso están las leyes y los condicionantes.

Yo me niego profundamente a definir a Extremadura como un espacio donde solo puede hablarse de un desarrollo que no esté vinculado a la industria. Creo que Extremadura tiene espacios para desarrollarse industrialmente, y no puede ser que cuando surge algo tan importante como lo es un yacimiento de litio, nos rasguemos las vestiduras y digamos que como está al lado de la Virgen de la Montaña... Mire usted, hay que respetar las tradiciones y absolutamente los sentimientos de la gente, pero fundamentalmente hay que profundizar y sobre todo garantizar el futuro de las personas. Y si se quedan aquí para hacer las baterías, adelante.

Ésta ha sido la legislatura en la que más se ha utilizado la palabra despoblamiento, más se ha puesto en primera línea. Evitar el abandono de las zonas rurales es uno de los grandes objetivos de la Diputación de Badajoz. ¿Qué crees que se debe seguir haciendo al respecto?....

Pienso que ahora se habla de despoblamiento porque ya está en la agenda nacional y en la agenda europea, por tanto, eso empieza a sonar bien. Es decir, mientras que la pelea la hacían las diputaciones de forma solitaria y los alcaldes de forma independiente, cada uno haciendo la guerra como podía, pues no tenía visos de solución.

Ahora sí, ahora hay una verdadera agenda en España, preocupada, con un Comisionado en concreto, para evaluar cuál es el impacto de esa despoblación y cómo podría evitarse esa despoblación.

Está clarísimo que tiene que venir con medidas fiscales, con medidas que incentiven, que discriminen positivamente al mundo rural frente al mundo urbano, a la hora de montar una empresa, a la hora de que el funcionario se tenga que ir a un sitio concreto, pues que se le discrimine positivamente con puntuación, con salario, el que esté en el mundo rural y no en el urbano.

Pero, eso tiene que partir desde arriba hacia abajo, desde Europa hacia abajo y luego nosotros, lógicamente, desde abajo, poniendo los cimientos.

¿Cómo se ponen los cimientos? Creo que como está haciendo la Diputación. Que los pueblos sean espacios de vida donde haya cultura que es un elemento fundamental para hacer de la sociedad, sociedades críticas y de libre pensamiento. Profundizamos en el ámbito de la cultura, profundizamos en la sostenibilidad económica, profundizamos en la mejora de los servicios públicos con Promedio, que es un instrumento potentísimo que está logrando tener calidad en el suministro del ciclo integral del agua y en la recogida de basura, en igualdad, e incluso con más calidad que en el mundo urbano.

La suficiencia económica-financiera, todo eso lo garantizamos las diputaciones. El problema es que al final hayamos logrado tener ‘tacitas de plata’: extraordinarios espacios de servicios, extraordinarios sitios para vivir, pero donde nadie quiera vivir porque no tiene oportunidades.

Nosotros... la oportunidad tiene que ver, por un lado, con las autopistas que no se ven, que son la fibra óptica, la red de banda ancha…, es decir, aquello que te permita crear tu propia empresa, sin tener que estar en La Castellana, sino que tú puedas vender al mundo desde tu espacio vital, en el que tú quieres vivir y aprovechar la calidad, frente a la cantidad.

El mundo rural nunca va a poder competir en cantidad, pero sí en calidad, en calidad de productos, en calidad de servicios, en calidad de atención… todo eso lo puede hacer el mundo rural, frente al mundo urbano, nunca en cantidad, porque lógicamente no hay cantidad para lograrlo.

Es indudable que la Diputación funciona bien, que como organismo funciona muy bien, en todos los estudios sale que está muy bien valorada, pero ¿qué se te ha quedado en el tintero?, ¿qué crees que todavía queda por mejorar?

Hay mucho por hacer. Yo simplemente recogí el testigo de un gobierno que había hecho las cosas bien y lo que he pretendido ha sido aportar mi granito de arena para que hoy estemos un poquito mejor que hace cuatro años. Con esos proyectos de ámbito provincial que tienen un largo recorrido en el tiempo…

Pero hay muchas cosas por hacer, creo que todavía tenemos que trabajar muy mucho por el ‘ave’, pero no por el AVE del tren, sino por eliminar el ‘ave’ de la gente. Porque cuando te preguntan o te dicen tenemos que hacer esto, la contestación es ‘ave, pero’. Pues, no, ese es el ‘ave’ que tenemos que eliminar. Hay que profundizar en el sentimiento y en la autoestima de la gente, en la capacidad para lograr las cosas.

Yo soy de los que piensan que como alcalde recogí una ciudad absolutamente muerta, y hoy es una ciudad absolutamente con autoestima, que tiene problemas y debilidades, como cualquier otra, pero tiene orgullo, se proyecta al mundo y a la región con ánimo de crecer.

Pues, eso es lo que yo aspiro para el conjunto de Extremadura. De que la gente sepa qué estamos dispuestos a ofrecer. Yo como administración estoy dispuesto a abrirte las puertas, no para darte un trabajo -que eso es lo mismo que se ha hecho siempre y no funciona-, sino para darte la oportunidad de poner en marcha tu proyecto de futuro.

Creo que ahí debe estar tu futuro, donde debemos de profundizar no solamente las diputaciones, sino también la propia Junta de Extremadura. Decirle a la gente: ‘oye que tenemos algo entre nuestras manos, que no es que no lo sepamos valorar, que sí lo sabemos valorar, lo que no lo sabemos es ponerlo en valor’.

Tenemos que ser capaces de poner en valor lo que tenemos para que, viniendo otros de fuera, nos permitan vivir a nosotros de forma decente y bien en nuestro mundo, y que en definitiva podamos realizar nuestro proyecto de vida. Por eso es importantísimo que aquí nunca digamos no, hay que eliminar la palabra no.

En Extremadura, cabe una refinería, en principio sí; refinería es verdad que es tiempo pasado, pero lo pongo como ejemplo.

Miramos a lo inminente........¿qué espera Miguel Ángel Gallardo de las dos fechas que se aproximan: 28-A y 26-M?

Yo espero, en primer lugar, que el PSOE en España siga en el Gobierno, yo estoy convencido que tenemos un presidente valiente y tenemos un presidente decente, que es muy importante.

Esto no se podía decir hace algún tiempo cuando la sombra de la corrupción sobrevolaba la política nacional, hoy tenemos un presidente decente y un presidente valiente, porque ha sido capaz de ponerse en frente de todas las formas de los que quieren dividir a España.

Por un lado, la derecha que no tiene otro objetivo que dividir a España con banderas, pero que no tiene ninguna propuesta que nos invite a pensar que el futuro puede ser mejor con ellos, desde luego el derecho de los mujeres va a ser infinitamente peor con el pensamiento de Casado, que es un pensamiento más propio de los años 80 que de un joven que tiene 40.

Y por otro lado, se ha puesto en frente de los independentistas, marcándoles cuáles son las líneas rojas por las que no se va a pasar... pero siempre poniendo en valor el diálogo y la palabra. La palabra es igual a democracia y es igual a política, si a la política le quitas la palabra, se debilita la democracia y se acaba terminando con la política.

Por tanto, creo que es verdad que no siempre se ha comunicado bien, porque no siempre el Gobierno ha comunicado bien, yo diría que hemos tenido un déficit de comunicación.

Pero ahora, que se han convocado las elecciones se ha demostrado, primero, que Pedro Sánchez piensa en España, no piensa en ningún momento en el PSOE, que además está pensando en dar estabilidad al país a partir del 28 de abril.

Yo estoy convencido de que va a ganar la izquierda, estoy convencido de que el PSOE va a tener un resultado muy bueno, porque este país no puede volver a 40 años atrás, y lo que nos ofrecen las derechas en estos momentos es volver 40 años atrás.

Nos ofrecen seguir profundizando la brecha con Cataluña, cuando lo que se necesita en Cataluña es diálogo, hablar y convencer a la gente de Cataluña para que también cambien su gobierno, que creo que es algo que Pedro lo ha estado haciendo bien, por no decirte muy bien.

El Gobierno de Torra está tan agotado como la oposición del PP, en ese sentido del pasado nunca puedes lograr esperanza, sino desesperanza. Y yo aspiro a que el PSOE tenga un amplio resultado que le permita llegar a acuerdos con distintas fuerzas políticas progresistas que mejoren este país, en el ámbito de los jóvenes que quieren regresar a este país, que se tuvieron que marchar y que todavía no están aquí; avanzando también en la investigación, en la ciencia, en la tecnología…

Y del 26-M, espero que Guillermo Fernández Vara saque mayoría absoluta, y estoy convencido de ello. Primero porque está claro que en estos momentos en el PSOE hay una hornada de alcaldes y alcaldesas muy buenos, jóvenes preparados que gobiernan sus municipios con una altura de miras de proyectar esos municipios a la gente.

Mirando fundamentalmente por el bienestar de los ciudadanos y, sobre todo, por buscar iniciativas que permitan el asentamiento de la población. Cuando tú tienes esa hornada de alcaldes buenos y alcaldesas buenas, eso te permite tener un colchón.

A éso, le unes que la Junta de Extremadura se ha dedicado a revertir derechos que se habían perdido y que además ha sido un gobierno que ha dado estabilidad a la política regional frente a aquellos que como última ocurrencia -durísima, desde mi punto de vista-, quieren volver al provincialismo, rompiendo el concepto de región, para volver a enfrentar a las dos provincias.

Yo creo que ahí no hay futuro, donde hay futuro es donde, con nuestros errores y nuestros aciertos, errores también tenemos porque hacemos cosas. L

a política tiene que tener errores, malo es el que no se equivoca porque no hace nada y peor es aquel que dice que nunca se equivoca, porque es un engreído.

En cualquier caso, creo que las expectativas para Extremadura son buenas, yo creo que Guillermo se merece volver a ser presidente porque se lo ha ganado a lo largo de estos últimos cuatro años.

Miguel Ángel Gallardo vuelve a ser candidato a la alcaldía y.... si se dan las circunstancias ¿volvería a ser presidente de la Diputación de Badajoz?

Voy a ser alcalde de Villanueva de la Serena si los ciudadanos así lo quieren, que desde luego voy a seguir dejándome la piel como me la he venido dejando hasta ahora; en esta legislatura, además, me la he dejado doblemente. En ese sentido, me permito la ventana de Regiondigital.com para agradecer especialmente a mi familia el que me haya permitido hacer eso.

Esto es imposible sin tener una mujer extraordinaria y dos hijos que son generosos, porque desde luego te puedo asegurar que requiere mucho sacrificio personal y familiar para seguir teniendo un firme compromiso con tu pueblo, sin dejar en absoluto el trabajo encomendado en Villanueva de la Serena y dedicarte a la Diputación.

Pero el dedicarte a las dos cosas pues requiere mucho esfuerzo personal y familiar, por eso se lo quiero agradecer.

A mí no me gusta anticipar los tiempos, eso también quiero que quede claro. Primero son las elecciones locales, después se eligen a los diputados y los diputados eligen al presidente. Es verdad que el presidente por ser de elección indirecta, lo decide el órgano entre congresos del partido, que es el Comité Regional.

Y si me preguntas, ¿estarías en disposición de volver a ser el presidente de la Diputación de Badajoz? Pues te diría sí, volvería a estar, porque creo que la obra está incompleta, faltarían muchos años para que aquello que hemos empezado a crear, a amasar y a hornear, empiece a poderse degustar por el conjunto de la gente.