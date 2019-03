CCOO y UGT esperan movilización mayor el 8-M por amenaza de "involución" de ultraderecha

Ep.

Los sindicatos CCOO y UGT en Extremadura han llamado a la movilización masiva de mujeres y hombres el próximo 8 de marzo tanto en las convocatorias de huelga como en las manifestaciones previstas en numerosas localidades por la tarde para reclamar la "igualdad real" y contra los discursos de la ultraderecha que suponen una "involución" para los derechos logrados en los últimos cuarenta años.



En una convocatoria conjunta, las secretarias generales de CCOO y UGT, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, respectivamente, acompañadas por las responsables de políticas de la Mujer, Lourdes Núñez y María José Ladera, han expuesto los argumentos para secundar la jornada de huelga y paros en los centros de trabajo, así como las concentraciones y manifestaciones previstas para la tarde.



Cabe recordar que para el próximo viernes, 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, CCOO ha convocado paros de dos horas por turno en todos los centros de trabajo, mientras que UGT ha registrado una convocatoria de huelga de 24 horas con "un mínimo de dos horas".



El objetivo, al igual que el año pasado, cuando se produjo una histórica movilización en todo el país, y que Chacón ha calificado como un "éxito contundente", es reclamar por la "igualdad real" entre hombres y mujeres, ya que estas aún sufren discriminación en el ámbito laboral, como salarios más bajos y empleos más precarios, así como contra la violencia machista.



Sin embargo, este año la movilización llega con "más dificultades" si cabe, por el avance de la ultraderecha, ha señalado, con un "discurso del odio y del enfrentamiento", que supone una amenaza para avances "que ya creía superados".



Chacón ha defendido el movimiento feminista como aquel que persigue la "igualdad real entre hombres y mujeres", algo que a la vista de las cifras de brecha salarial, según la cual las mujeres cobran un 24 por ciento menos en Extremadura, no se produce. También exige avances en materia de conciliación familiar, un mayor acceso a los puestos de dirección de las mujeres, que son además quienes tienen mayores tasas de paro, precariedad y riesgo de pobreza.



Por otro lado, se ha referido a la "gran lacra" de la violencia machista en España, que provoca la muerte de decenas de mujeres cada año en el conjunto del país.



Por todo ello, y paraque ser mujer deje de ser un "factor de riesgo" en España, ha exigido a las administraciones públicas el desarrollo de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, una Ley de igualdad salarial, así como la aprobación de planes de igualdad en las empresas.



PERSISTEN LAS DESIGUALDADES



Por su parte, Patrocinio Sánchez ha subrayado que a pesar de la diferencia en la convocatoria de huelga entre ambos sindicatos, los dos luchar por lo mismo, y que no es otra cosa que la igualdad que, además, es un derecho recogido en la Constitución.



Sin embargo, y tras cuatro décadas de vigencia en los que ha habido "avances", aún "persisten las desigualdades", que se han agravado en los años de la crisis que "se ha cebado con las mujeres". Y ahora, una vez superada la recesión económica, surgen movimientos "reaccionarios" que pretenden, ha señalado, "revertir" algunos de estos logros.



En concreto, se ha referido a la ley del aborto o a los discursos contra la ley de violencia de género, y en este sentido ha advertido nuevamente que con las políticas de la ultraderecha "puede haber más mujeres asesinadas de las que hay ahora, que ya está habiendo muchas".



La secretaria general de UGT Extremadura ha incidido en las cifras que demuestran la desigualdad laboral que padecen las mujeres, con salarios más bajos, más precariedad en las contrataciones y escasas medidas de conciliación.



POCOS AVANCES EN EL ÚLTIMO AÑO



Por todo ello espera que este 8 de marzo vuelva a ser "histórico" como lo fue el del año pasado, a pesar de que desde entonces "no ha habido muchos avances", según ha dicho, por la "dificultad" que tiene un Gobierno en minoría.



Por ello, insiste en reclamar más política activas de empleo a favor de la mujer, así como la aprobación de planes de igualdad en las empresas, y que además sea obligatorio cada vez a las que tienen plantillas más reducidas.



Cabe recordar que actualmente estos planes de igualdad, y a la espera de lo que apruebe el Gobierno de Pedro Sánchez antes de convocar oficialmente las elecciones generales del 28 de abril, solamente son obligatorios para las empresas con más de 250 trabajadores.



Sin embargo, y a pesar de que así lo estipula la ley, de las 4.216 empresas que hay en el país con plantillas superiores, tan solo 269 tienen estos planes, según los datos conocidos en unas jornadas celebradas esta misma semana en Mérida organizadas por ambos sindicatos.



Tampoco ha habido grandes avances en este último año a nivel autonómico, ya que según la secretaria de la Mujer de UGT Extremadura, María José Ladera, la hoja de ruta en la que se ha venido trabajando dentro de la concertación social, que incluía un Pacto extremeño por la igualdad, quedó "paralizado" después de un "amplio trabajo" realizado por falta de apoyo de la parte empresarial.



Este documento pretendía poner en marcha medidas para reducir la brecha salarial, así como mejorar el acceso de la mujer al mercado laboral, entre otras, según ha explicado.



En cuanto a las manifestaciones, habrá convocatorias en prácticamente todos los grandes municipios de la comunidad, a partir de las 18,30 horas, entre ellos en Cáceres, donde estarán presentes las dos dirigentes sindicales extremeñas.



EQUIPARACIÓN AL 1 DE MAYO



Por otro lado, la secretaria general de CCOO en Extremadura ha señalado que la formación apoya la equiparación del 8 de marzo al 1 de mayo, y para ello ha propuesto a comunidades autónomas y municipios que dediquen uno de sus días festivos al Día Internacional de la Mujer.



Según ha señalado, la sociedad española ha avanzando en materia de igualdad en los últimos 40 años, pero considera que se incidiría más si los ciudadanos dispusieran de esas 24 horas para hacer efectivas sus reclamaciones y protestas.