En Cáceres, expertos extremeños y latinoamericanos analizan dimension despoblación

La Diputación Provincial de Cáceres acoge el encuentro “Dimensión internacional del despoblamiento rural y el rol de las ciudades intermedias” en el que se analizan las políticas públicas sobre el despoblamiento rural y las experiencias en España y América Latina.

Concretamente, se trata de un foro para debatir las características, manifestaciones y retos del despoblamiento rural y el rol de las ciudades intermedias; conocer las políticas públicas aprobadas sobre el despoblamiento rural, así como las experiencias existentes en nuestro país y América Latina.

La presidenta del FELCODE y presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres, Charo Cordero, ha destacado que el fin es “ver qué podemos aportar entre diferentes países para buscar el equilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano”.

De esta forma, Cordero se ha referido a la necesidad de que las administraciones cumplan con los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, para luchar por el reto demográfico.



Para la responsable de la institución provincial, “ni España ni Extremadura progresarán en la consecución de los ODS si no plantan cara al abandono de su medio rural, si no proponen una política seria de coherencia entre el medio rural y su entorno natural o no reclaman la responsabilidad de cada ciudad con su medio rural”

El encuentro está organizado por el Fondo Extremeño Local de Cooperación Internacional al Desarrollo (FELCODE) junto con el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD-Bolivia), con el apoyo de la Diputación de Cáceres, Agencia Extremeña de Cooperación, el BID y la AECID, entre otras Entidades.

Población joven y servicios en pequeños municipios, principales diferencias

El Director de Innovación del CEPAD, Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, Carlos Hugo Molina, ha señalado que el objetivo del encuentro es realizar un análisis de los procesos de despoblamiento rural en España y de migración urbana en América Latina, estableciendo elementos similares, diferentes y complementarios.

“Junto a estos objetivos generales –ha señalado- el evento permitirá analizar hipótesis que se han observado en el proceso de construcción de la propuesta en América Latina como los procesos migratorios rural-urbano y viceversa, así como los procesos nacional-internacional, que son una tendencia mundial que generan despoblamiento rural y abandono de extensiones territoriales”.

Entre las diferencias entre los territorios Carlo Hugo ha señalado que “en Ámerica latina el 60% de la población tiene menos de 30 años, a la inversa que en España, y el mundo rural no dispone de los mismos servicios que en las poblaciones mayores a diferencia del modelo que se ha seguido por ejemplo en Extremadura donde se han llevado servicios también a los pequeños municipios”

En el encuentro, también han participado responsables políticos e institucionales de Extremadura y distintos países de América Latina, así como de estudiosos y especialistas en las materias relacionadas como Francisco Alburquerque Llorens, coordinador General de la Red de Desarrollo Territorial para América Latina y el Caribe, Laura Suazo, representante Escuela Agraria Zamorano de Honduras; Rafael Hoyuela López, de la Oficina de Alianzas Estratégicas para Europa del BID, Banco Interamericano de Desarrollo; Iván Borcoski, Secretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades; o Diego Montenegro, Director de Gestion e Integración Regional del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA.