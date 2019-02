El PSOE extremeño aconseja a Podemos que "tenga cuidado" con sus socios

Ep.



El PSOE de Extremadura ha aconsejado este lunes a Podemos que "tenga cuidado" con los partidos con los que prevé forman coalición para las próximas elecciones del 26 de mayo, como IU y Extremeños, que fueron "los que apoyaron a la derecha" en la anterior legislatura.



De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este lunes en Mérida sobre la coalición electoral que han planteado hacer Podemos, IU, Equo y Extremeños, para los comicios del 26 de mayo.



Ante esta coalición, el portavoz socialista ha señalado que en el PSOE respetan "lo que otras fuerzas políticas hagan", pero ha insistido en recomendar a Podemos que "tenga cuidado con los socios que se echa", ya que "hay que recordarle que tanto IU como Extremeños en la última parte de la legislatura, se aliaron con el PP" en la anterior legislatura 2011-2015.



González ha aseverado que esa fue la legislatura "de la pinza del PP con IU", que produjo "la mayor depresión económica que ha vivido esta región", que fuera "intervenida y que tuviera los mayores recortes en materia educativa y de sanidad, de la historia de la autonomía de Extremadura", ha dicho.



"Nosotros respetamos las coaliciones de los partidos, pero a Podemos le decimos que tenga cuidado con los socios que ha escogido", ya que según ha insistido González, "fueron los que en su día pactaron con la derecha en Extremadura", ha dicho.



EXTREMADURA ESTABA "EN DEPRESIÓN"



Frente a la anterior legislatura, el portavoz socialista ha recordado que cuando el PSOE volvió al Gobierno de la región en 2015, se encontró una Extremadura "en depresión, que había sido intervenida y estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos", mientras que cuatro años después, en la actualidad la región "mira al futuro con optimismo", tras lo que se ha mostrado convencido de que "el futuro que va a venir a Extremadura es mejor de lo que tenemos actualmente", ha dicho.



Y es que, según ha señalado, en los últimos cuatro años se ha reducido el desempleo en la región en más de 40.000 personas, las exportaciones han superado el "récord" de los 2.000 millones de euros, y también se están registrando cifras "record" de turismo, que está convirtiendo a Extremadura es "un referente de turismo de primer nivel".



Además, en estos cuatro años se ha "mejorado nuestra educación y nuestra sanidad, recuperando derechos", ha señalado Juan Antonio González, quien ha reiterado que Extremadura ha pasado de estar "en depresión" en 2015 a mirar "con optimismo hacia el futuro" en la actualidad.



Ante esta situación, el portavoz socialista ha señalado que "mientras las derechas en Extremadura se pelean entre ellas para ver quién es más de derechas", el proyecto del PSOE va ser "un proyecto abierto, no solamente a los ciudadanos de izquierda, como siempre", sino también "a la gente de centro izquierda y a aquellos ciudadanos de centro que han quedado huérfanos" de, según ha dicho, "ese partido que vino a regenerar la vida política, que era Ciudadanos, y que ahora mira más a la ultraderecha que al centro político".



REIVINDICA EL "CENTRO POLÍTICO"



Un centro político al que "también está abierto el PSOE de Extremadura", ya que este partido significa "la transformación serena, tranquila y reformista de esta región", ha señalado el portavoz socialista, quien ha tendido la mano a esos ciudadanos para "poder dialogar y crear una mayoría social fuerte en Extremadura frente a la crispación de esos partidos de la derecha que están peleados entre ellos".



Ante esta situación, González ha reafirmado que al PSOE le "asombra" como "la derecha de Extremadura, dice que se va a negar a hablar con partidos políticos", ya que a su juicio "en democracia hay que hablar con todas las fuerzas políticas", para "construir un marco de convivencia".



En ese sentido, el portavoz socialista ha considerado "esencial el diálogo entre fuerzas políticas" en la actualidad, por lo que ha reiterado su asombro por que un partido "que viene a regenerar la vida política", en alusión a Ciudadanos, "prefiera aliarse con la ultraderecha, que no cree en la libertad ni en la democracia", y "no quiera hablar con el partido más constitucional en este país, que es el PSOE".



BUENOS DATOS PARA LA REGIÓN



Finalmente, el portavoz socialista ha recordado que los datos de la media nacional de la Encuesta de Población Activa en España, conocidos la semana pasada, arrojan "buenos resultados" para Extremadura, como que en el último año hay 15.900 personas más ocupadas en el sector privado en la región, y que la tasa de paro bajó en la comunidad en 2,58 puntos en la comunidad, entre otros datos.



Son datos "muy importantes" para la región, ha señalado González, quien ha recordado que también la semana pasada se conoció la decisión del Gobierno central de adelantar el reparto de fondos para el empleo, que generalmente se entregan en octubre, y por los que Extremadura recibirá 83 millones para Políticas Activas de Empleo.



Ante esta decisión del Ejecutivo central, el portavoz socialista ha señalado que "es una pena que no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado", ya que hubieran supuesto la llegada de "más de 100 millones de euros a Extremadura para políticas activas de empleo".



En cualquier caso, el portavoz socialista ha valorado que se hayan decidido adelantar estas políticas al mes de marzo "para que cuanto antes se pueda ejecutar en Extremadura" esta cantidad, y que se permita que 2019 sea "un buen año para el empleo" en la comunidad.