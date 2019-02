Campaña del PP extremeño: Votar a Vara es apoyar "lo que diga Sánchez" a nivel nacional

Ep.



El PP extremeño ha lanzado una campaña en medios de comunicación, soportes digitales y en papel, y a través de la cual trata de incidir en que votar al socialista Guillermo Fernández Vara en la comunidad es apoyar de forma intrínseca "lo que diga" Pedro Sánchez a nivel nacional y, por tanto, acarrea a su juicio "consecuencias negativas" para la región.



Con esta campaña, según ha desgranado en rueda de prensa este lunes en Mérida el presidente autonómico del PP, José Antonio Monago, la formación trata de ese modo de "intentar frenar la familia socialista" en Extremadura, bajo el planteamiento de que Fernández Vara es al mismo tiempo "el más fiel escudero" de Pedro Sánchez a nivel nacional.



"Más familia socialista es más desempleo, es más emigración, es más impuesto, es más inversiones en Cataluña, es priorizar el Eje Mediterráneo, es el retraso de nuestras infraestructuras, es el abandono del campo, es el olvido de nuestros pueblos", ha subrayado el 'popular'.



Así, en la campaña, que incluye también un vídeo y difusión en redes sociales, el PP trata de que los extremeños respondan a la pregunta de "qué ocurre" si tanto Vara como Pedro Sánchez continúan gobernando en Extremadura y en España, respectivamente.



Monago, al respecto, ha defendido la "necesidad de un cambio" tanto en el gobierno autonómico como en el nacional, teniendo en cuenta que Vara "es un fiel fan" de Pedro Sánchez y éste a su vez "representa los nacionalismos" y "los territorios insolidarios" y "rompe" el "principio de solidaridad", por lo que acarrean "consecuencias negativas" para Extremadura, ha indicado.



En este sentido, Monago ha incidido en que "si Vara se queda (en el gobierno extremeño), no hay otra respuesta que lo que Sánchez quiera" y "lo que diga Sánchez", en tanto que el presidente de la Junta "apoya los Presupuestos Generales de Sánchez, que rompen el principio de igualdad, aumentando la inversión en Cataluña un 66 por ciento, mientras se retrasa el AVE extremeño un año más, hasta 2026".



La campaña del PP regional, igualmente, repasa algunas frases pronunciadas, ha indicado Monago, por Guillermo Fernández Vara, entre ellas, según ha recordado: "No puedo sentarme en la misma mesa de quienes quieren romper España" o "Me acojona un posible gobierno de Sánchez con Podemos".



VARA NO SE MANIFIESTA



Por otra parte, y en alusión a declaraciones de Vara relativas a que él hubiera acudido a Colón a manifestarse por la unidad de España pero que no lo hizo porque la convocatoria era contra Pedro Sánchez, el presidente del PP extremeño ha afirmado que el jefe del Ejecutivo regional "no le tose" al presidente del Gobierno.



"Él (Vara) no le tose a Sánchez. Primero Sánchez, primero socialismo y luego España", ha afirmado el 'popular' en referencia a Fernández Vara, de quien ha criticado que en la reciente convocatoria de partidos en Colón el socialista extremeño "no" acudió, a diferencia de otros socialistas.



"Sí vi a Corcuera, a él (Vara) no, porque él es de la familia y Corcuera es socialista... y es una ligera diferencia la que hay entre ambos dirigentes", ha añadido Monago, quien ha considerado que el presidente de la Junta "estando Sánchez en Moncloa no pisa una calle para manifestarse en Madrid".



SENTIDO DEL VOTO



Por otra parte, Monago ha aprovechado también su comparecencia ante los medios de comunicación para volver a pedir a los partidos políticos que expliquen antes de las elecciones cómo emplearán tras lo comicios el voto de los ciudadanos en cuanto a posibles pactos.



En este punto, ha reconocido que Vara es "honesto" al plantear que quien lo vote a él, ha indicado, sirve para "decir sí bwana a Sánchez"; y ha añadido también que Podemos ha planteado que incluso podría formar gobierno con Vara en Extremadura, tras lo cual ha lamentado que otros partidos, en alusión a Ciudadanos, "no" se han pronunciado sobre posibles pactos electorales.



Sobre el PP, por su parte, ha recordado que él ya ha planteado el "tipo de interés" que aplicaría --de forma figurada-- a una "hipoteca" con los extremeños ante posibles pactos postelectorales, en el sentido de que si no obtiene mayoría entonces tendrá que "hablar con el resto", ha indicado, aunque ha señalado en ocasiones anteriores que no pactaría ni con el PSOE ni con Podemos.