Vara afirma que iría a Colón a defender la unidad de España pero, no contra Sánchez

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que iría a la plaza de Colón a defender la unidad de España, pero que "en la vida" iría para protestar contra Pedro Sánchez, que es lo que considera que hicieron PP, Ciudadanos y Vox.



"Para defender la unidad de España, sí; para ir contra Pedro Sánchez, en la vida", responde Fernández Vara a una pregunta sobre si iría a la plaza de Colón a defender la unidad territorial en una entrevista en el Diario HOY, y recogida por Europa Press.



En ella se refiere también a la publicación del libro de Pedro Sánchez, 'Manual de resistencia', y en concreto, al ser preguntado sobre la si era oportuno sacarlo a la luz ahora, Fernández Vara señala que es "hijo de su tiempo" y que ningún otro presidente "ha tenido que vivir lo que él para llegar hasta donde está".



"Su vida política no ha sido normal porque nadie pasó por los obstáculos que él se ha encontrado". "Este es un tiempo diferente y él representa a la España de hoy", sostiene.



En cuanto a su mandato, ha señalado que ha tenido luces, entre las que ha citado el "intento de luchar contra la desigualdad", con medidas como la subida de las pensiones, el salario mínimo o el sueldo de los funcionarios; pero también sombras, como el no haber tenido tiempo para la reforma laboral.



Sobre la convocatoria de elecciones generales ha señalado que le trasladó su opinión acerca de que no le gustaba la idea del 'superdomingo', y respecto a las autonómicas a las que se presenta nuevamente como candidato socialista para revalidar la Junta, Fernández Vara ha recordado que, en caso de gobernar nuevamente, sería su última legislatura, ya que ha confirmado que no cambiaría la ley que limita los mandatos.



En cuanto a su adversarios, señala que desconoce el impacto que tendrá en Extremadura la irrupción de Vox, si bien matiza que no le "preocupa" porque no está "pensando en una aritmética preventiva", sino que está "centrado en acabar el camino con unas ideas muy claras" que mantiene desde el inicio de la legislatura.



En todo caso, respecto an eventual pacto con Vox, señala que solo se puede hablar con quien compartes algo, pero "no hay nada en común". En cuanto a Podemos y Ciudadanos, con quienes las encuestas apuntan a que podría acordar con ambos para formar gobierno, asegura no tener una "actitud preconcebida", sino que prefiere esperar a ver "qué dicen los extremeños y cómo lo dicen", en referencia a los resultado electorales.



Sobre si se ve víctima de un resultado similar al de Andalucía, sostiene que las circunstancias en ambas comunidades son "distintas", en tanto que en Extremadura ya hubo un gobierno de otro partido, en referencia a la legislatura con Monago de presidente entre 2011 y 2015, así como que no se dan otros factores que considera que han podido influir, como es la inmigración. "Pero es posible", concluye.



Fernández Vara pone un "notable" a la legislatura que concluye, en la que el paro sigue siendo lo que más le preocupa. En este sentido, hace referencia a algunos de los proyectos más importantes en marcha, como la ciudad de ocio familiar Elysium City en Castilblanco, sobre el que señala que en la última semana se ha avanzado en la documentación y que en marzo estará "completado y empezará a tramitarse".



Y, en relación a si se cree este proyecto "en toda su dimensión", señala que le da importancia a todos los proyectos que la Junta tiene entre manos, y que trabaja para que sean posibles, pero no puede "asegurar al 100% que se vayan a hacer".