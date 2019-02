Monago subraya que "todos los pasos" de Vara son en la dirección de cerrar Almaraz

Ep

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha defendido que a Guillermo Fernández Vara "le pone cerrar Almaraz" y que lleva "mucho tiempo tomando decisiones" para que así sea, pero que si tras las elecciones del 26 de mayo vuelve a gobernar en Extremadura, no permitirá esta "tropelía" que supondría la "muerte" no solo del norte de la región, sino de su conjunto.



Así lo ha defendido Monago en su intervención en la Convención Provincial del PP de Cáceres, donde ha señalado que cuando la central tuvo la necesidad de construir el almacén de residuos, Vara "se opuso desde el Gobierno regional", y ahora que ha "mandado" al exconsejero José Luis Navarro a Enresa, esta entidad "no ha puesto ni un céntimo de euro para el almacenamiento centralizado".



"Todos los pasos son para cerrar Almaraz", ha remarcado Monago, quien se ha referido al último de ellos, que ha sido la propuesta de la socialista extremeña Pilar Lucio para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al tiempo que ha recordado que la exconsejera de la Junta "dijo que en España no cabían las centrales ni el modelo nuclear".



Por todo ello, ha reiterado el interés del PSOE por el cierre de las nucleares "por mucho que se empeñen en querer disfrazar la realidad", y en este sentido ha reconocido que "está muy bien desarrollar las renovables", siempre que no sea "a costa del norte de Cáceres", ha dicho Monago, quien ha vuelto a reclamar un debate con Vara en la Asamblea sobre este asunto.



Asimismo, ha señalado que el PP va a "seguir peleando" por el "tren digno" por el que los extremeños se manifestaron en Madrid cuando gobernaba el PP con Mariano Rajoy de presidente, pero que con Sánchez en la Moncloa, Vara "escondió" la siguiente protesta en Cáceres.



Al respecto, ha respondido a unas declaraciones del secretario general de CCOO, Unai Sordo, este pasado viernes en Cáceres, en las que, según Monago, apostaba por incrementar la presión fiscal para sufragar las infraestructuras ferroviarias.



Ante ello, presidente de los 'populares' extremeños le ha recordado que Extremadura es una de las comunidades donde más impuestos se pagan ya, al tiempo que le ha replicado que si él gobierna sacará los fondos de los cursos de formación para los sindicatos.



Unos sindicatos que cuando gobernaba Rajoy "gritaban" por el tren, todo lo contrario que desde que Sánchez está en la Moncloa. "Deben haberse averiado todos los megáfonos", ha ironizado.



INVERSIONES EN CÁCERES Y BADAJOZ



Monago ha reiterado su propuesta de equilibrar las inversiones en ambas provincias extremeñas, y en este sentido ha reivindicado que la defensa del ferrrocarril extremeño incluye el tren de Alta Velocidad, pero también el de mercancías por ambas provincias.



Por otro lado, ha dicho que las elecciones generales del próximo 28 de abril son importante para la provincia de Cáceres, que tiene menos población que hace un siglo, ha apuntado, y que además de ser un "primer asalto" para recuperar la Junta en las autonómicas un mes después, los cacereños deben "llenar de ilusión y oportunidades" las urnas para que Pablo Casado sea el presidente del Gobierno.



Monago, que ha recordado que el 28 de abril es San Pánfilo, ha pedido a los extremeños que ese día no sean "ingenuos" y que, al contrario, voten con "inteligencia", porque "si se queda el del colchón" en la Moncloa "esto ya no tiene remedio, no hay quien lo arregle, se viene abajo todavía más nuestra región, que está casi en el punto de no retorno".



En referencia a la última visita de Sánchez el pasado fin de semana a Mérida, ha dicho que Vara le dijo que aquí tenía a su familia, a lo que Monago ha dicho que es verdad, porque los socialistas son "ellos y ellos", mientras que él quiere gobernar en Extremadura para el conjunto de los extremeños.



También ha tenido palabras para la visita de este fin de semana de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que este sábado está en Torremocha, su pueblo natal, y donde le han dedicado una calle. Al respecto, ha ironizado con que a la ministra de Trabajo le pongan una calle siendo la comunidad con la tasa de paro más alta de todo el país.



En todo caso, le ha dado la bienvenida y le ha deseado que tenga más suerte en su visita a la región que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en su visita el pasado fin de semana en Mérida.



PACTOS SOBRE LA MESA



Finalmente, Monago ha abogado por "hablar con claridad" a los extremeños acerca de lo que van a hacer los partidos con su voto tras el 26 de mayo. Así, ha reiterado que él no pactará ni con el PSOE ni con Podemos, pero sí con el resto, si bien solo se ha referido a Ciudadanos, a cuyo candidato, Cayetano Polo, ha llamado "machote" por decir que sale a ganar y que quien habla de pactos es un "perdedor", en referencia precisamente al propio líder de los populares.



"Vale, sí machote, tú sales a ganar con mayoría absoluta. Y si no, ¿qué?", ha preguntado Monago a Polo, quien ha comparado avanzar el sentido del voto tras los comicios con conocer el tipo de interés antes de firmar una hipoteca con el banco.