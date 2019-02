Responsables CCOO de comunidades autónomas abordan la situación del tren en Extremadura

Ep

Responsables del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid han participado este viernes en Cáceres en un encuentro para analizar la situación y el futuro del tren en Extremadura. La cumbre ha contado con la presencia del secretario confederal de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, y responsables sindicales de los sectores relacionados con el ferrocarril.



Sordo ha explicado que esta reunión pretende dar relevancia a la reivindicación de un tren digno para Extremadura porque es una cuestión de "justicia social" y de reparar una "exclusión histórica" del desarrollo ferroviario en la región.



Así, se ha comprometido a que el sindicato mantenga la "presión" en el Ministerio de Fomento que salga de las próximas elecciones para que se invierta en la región porque, según ha indicado, en los últimos años ha habido un proceso intenso de vertebración del territorio español a través de su línea ferroviaria pero Extremadura "no se ha visto beneficiada de ese esfuerzo inversor".



Por ello, cree que un territorio que no cuenta con un sistema de infraestructuras suficiente tiene "serios riesgos" de empobrecimiento, de despoblación y de que no se desarrolle un tejido productivo suficiente para crear empleo y fijar población. "Por lo tanto, la reivindicación de un tren digno es también la de un aparato productivo suficiente y empleo de calidad para los extremeños", ha dicho.



El líder sindical ha señalado que CCOO seguirá con "una política de exigencia" ante el Ministerio de Fomento para que una de sus prioridades sea el desarrollo de un tren en condiciones que permita trasladar pasajeros, mercancías y que una a Extremadura con el centro de la península, y también con otros corredores y comunidades autónomas tanto al sur como al norte.



Sordo ha reconocido que la decisión de la expansión ferroviaria depende también de otros países, como el caso de Portugal y la conexión con Lisboa, pero ha insistido en que el Gobierno de España tienen que ser "proactivo" para que Extremadura tenga un tren en condiciones para permitir su vertebración con el conjunto del país y para que se desarrolle social y económicamente.



Así, ha pedido que se electrifique la línea, y que haya un ferrocarril "público y seguro" al servicio de la ciudadanía con trabajadores con derechos laborales y parando cualquier intento de privatización e, incluso, volver a asumir sectores que ya están privatizados.



"Esperamos que el Gobierno de España y también la Junta de Extremadura impulsen, en el futuro, este tipo de reivindicaciones. Por parte de Comisiones Obreras no vamos a cejar en el empeño", ha insistido.



AUMENTAR LA PRESIÓN FISCAL



En este sentido, y en relación a los déficits en infraestructuras y en desarrollo industrial, el líder sindical ha recalcado que las inversiones públicas van muy unidas a la fiscalidad, por lo que ha abogado por "aumentar la presión fiscal", ya que actualmente está 7,4 puntos del PIB por debajo de la media europea.



Sordo ha calificado de "demagogia fiscal" las propuestas de bajadas de impuestos ya que cree que el país "necesita" reducir la diferencia fiscal con Europa, ya que recauda unos 76.000 millones de euros menos al año y una parte de esos recursos sería fundamental para impulsar infraestructuras y de desarrollo ferroviario e industrial.



"Sin un impulso del sector público no se vertebra un país y Extremadura necesita un impulso al desarrollo ferroviario, industrial y productivo y el compromiso de Comisiones Obreras es mantener la presión sobre el próximo Ministerio de Fomento para que esto se haga", ha dicho Sordo, que ha pedido el apoyo del conjunto de la sociedad extremeña y del país para "construir políticas generales".



PACTO POR EL FERROCARRIL



En el encuentro, han participado la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, quien ha recordado que el sindicato ha estado "históricamente al frente de las denuncias del abandono y el deterioro del transporte ferroviario en Extremadura", y ha sido consciente del daño y las limitaciones que esto provocaba a las posibilidades de desarrollo y comunicaciones para la región y como elemento fundamental para garantizar la cohesión territorial.



Además, ha reivindicado la "unidad" que supuso el Pacto por el Ferrocarril, al que considera la "herramienta válida" para aglutinar los intereses de la región y ha hecho un llamamiento a los partidos que lo han abandonado (PP y Podemos) para que vuelvan a "sumar" en el objetivo de mejorar las condiciones del tren en la región. "Pedimos a los políticos que sepan trabajar juntos", ha concluido.



Junto a Unai Sordo y Encarna Chacón, han participado en este encuentro el secretario general de CCOO de Castilla-La Mancha, Francisco de la Rosa; el secretario de Política Institucional de CCOO de Andalucía, José Blanco; el secretario general de CCOO de Castilla y León, Vicente Andrés, y el secretario de Política Institucional de CCOO Madrid, Manuel Rodríguez.



A nivel sectorial, también formado parte de este grupo de trabajo, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, José Fernández; el responsable estatal del Sector Ferroviario, Manuel Nicolás Taguas, y su homólogo en la región, Miguel Fuentes.