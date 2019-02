CCOO celebrará este viernes en Cáceres una cumbre sobre el ferrocarril extremeño

El sindicato CCOO celebrará este viernes, 22 de febrero, en Cáceres una cumbre sobre la situación y el futuro del tren en Extremadura en la que participará su secretario confederal, Unai Sordo, y los máximos responsables del sindicato de las comunidades limítrofes y de los sectores relacionados con ferrocarril.



En concreto, se trata de un "punto de partida para coordinar acciones conjuntas" por parte de las distintas organizaciones del sindicato con el fin de "reforzar la reivindicación de un tren digno para Extremadura como motor social y económico, elemento fundamental para el desarrollo y la creación de empleo", tal y como señala la organización sindical en una nota de prensa.

Un encuentro en el que, además de Unai Sordo, participarán la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón; el secretario general de CCOO de Castilla-La Mancha, Francisco de la Rosa; el secretario de Política Institucional de CCOO de Andalucía, José Blanco; el secretario general de CCOO de Castilla y León, Vicente Andrés, y el secretario de Política Institucional de CCOO Madrid, Manuel Rodríguez.



A nivel sectorial, estarán en este grupo de trabajo, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, José Fernández; el responsable estatal del Sector Ferroviario, Manuel Nicolás Taguas, y su homólogo en la región, Miguel Fuentes.



Cabe destacar que el encuentro se iniciará a las 10:00 horas en la sede de CCOO en Cáceres.



AL FRENTE DE LAS REIVINDICACIONES



Tal y como recuerda en su nota, CCOO ha estado "históricamente al frente de las denuncias del abandono y el deterioro del transporte ferroviario en Extremadura", consciente del daño y las limitaciones que esto provocaba a las posibilidades de desarrollo y comunicaciones para la región.



Todos los recortes que ha ido sufriendo el tren extremeño, como la supresión de la Ruta de La Plata en 1985 o las sucesivas conexiones de larga distancia, han recibido una contestación social en la que CCOO se situó siempre al frente, explica el sindicato.



Además, ha señalado que CCOO fue "muy activa" en la creación del Pacto Social por el Ferrocarril, que posteriormente se convertiría también en Pacto político, pues para el sindicato es clave que Extremadura actúe unida y con una sola voz para reclamar al Estado, con más coherencia y fuerza, unas infraestructuras similares a las del resto de España.



Y es que, según señala, en los últimos 30 años, en Extremadura se han perdido tres cuartas partes del conjunto de empleados ferroviarios, se han cerrado un buen número de estaciones y se han suprimido varias líneas, tanto de mercancías como de pasajeros.



A este respecto, asegura CCOO que el abandono del tren en la región por los sucesivos gobiernos "ha sido constante", ya que se trata de la "única comunidad que no tiene ni un solo kilómetro electrificado", con hay tramos con vías de más de cien años, los retrasos son habituales y se multiplican los incidentes por falta de un mantenimiento adecuado y de maquinaría moderna.



Ante esta situación, las principales reivindicaciones de CCOO pasan por que se invierta todo lo necesario para que el trazado entre Badajoz y Madrid sea de doble vía y electrificado, y no el proyecto de diesel que se prevé ahora, y que también se electrifique y amplíe el trayecto entre Mérida y Puertollano, construyendo un intercambiador en Brazatortas, lo que permitirá una salida competitiva de las mercancías para las empresas de la región.



También se considera muy importante la modernización urgente de las líneas que comunican Extremadura con Sevilla y Huelva y la recuperación de la Ruta de Plata hacia el norte y de la conexión en Valencia de Alcántara hacia Lisboa con Portugal.



Y por supuesto, CCOO insiste en la necesidad de "resolver con urgencia el problema de las incidencias", ya que es una cuestión que "no se puede solventar con ocurrencias ni con parches y que exige voluntad política y recursos inmediatos para mejorar el mantenimiento de los trenes", ha concluido.