Vara y Monago, miradas opuestas en su valoración de los ocho meses de Gobierno de Sánchez

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha realizado un balance "positivo, sin ninguna duda" de los ocho meses de Gobierno de Pedro Sánchez, "con luces y con alguna sombra", mientras que el presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, ha alertado de que el presidente "es un peligro" para el modelo constitucional.



Vara y Monago se han pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, tras una pregunta del dirigente del PP sobre el balance que realiza de los ocho meses de gobierno de Pedro Sánchez en relación con Extremadura.



En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, ha señalado que en las próximas elecciones generales del 28 de abril, España se "juega mucho" como es el modelo constitucional, tras lo que ha alertado de que Pedro Sánchez "es un peligro para ese modelo", ya que "pone en riesgo el principio de igualdad y el principio de solidaridad", ha destacado.



"Yo no quiero una España de privilegiados y otra de damnificados, entre los que estén los extremeños", ha alertado Monago.



Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura ha destacado que su balance de los ocho meses de Gobierno de Pedro Sánchez se hace "con luces y con alguna sombra, positivo, sin ninguna duda", ha dicho.



MONAGO ALUDE A SU "CAMBIO DE CUENTO"



Durante su intervención en pleno de la Asamblea, Monago ha señalado a Fernández Vara que "cómo ha cambiado el cuento", ya que el presidente extremeño ha pasado de "este se carga el país, a echarle el brazo por el hombro y decirle aquí tienes tu familia".



Monago ha recordado las declaraciones de Vara en las que aseguraba que "el modelo de Sánchez de país no es el del PSOE, y ahora nos hemos enterado de que son familia", ha ironizado el dirigente del PP extremeño, quien ha lamentado que el presidente del Gobierno es "el responsable de retrasar el AVE hasta el 2026" y del "incremento de un 66 por ciento en el presupuesto a los chantajistas nacionalistas catalanes", ha lamentado.



Así, el presidente del Grupo Popular ha añadido que Vara "no ha sacado ni un céntimo de euro" al Gobierno para la deuda histórica de Extremadura, tras lo que recomendado el presidente extremeño que "se tiene que dejar de tanta familia" para que "no nos haga hacer el primo al conjunto de los extremeños".



VARA SEÑALA QUE EL PSOE "ES UNA FAMILIA"



Finalmente, el presidente de la Junta de Extremadura ha asegurado no saber por qué Monago "opina tanto y le afecta tanto lo que ocurre en el PSOE", cuando según ha señalado, el PP "ha tenido su proceso, que hemos respetado" y no ha "opinado si apoyo a uno o a otro, o si cambió por el camino".



"Lo que sí le digo es que para el PSOE sí es una familia", y "probablemente por eso, tiene 140 años de vida", ha reafirmado el presidente extremeño, quien ha añadido que "por esa razón, probablemente es el único partido que sobrevive desde el inicio de la democracia", ha dicho.



En ese sentido, Vara ha señalado que en el PSOE pueden "tener diferencias" y las tienen "como en cualquier otro partido", "pero por encima de nosotros está lo que representan nuestros valores, nuestros principios y nuestras ideas", una consideración que "duele" a "quienes entienden la política como una unión temporal de intereses", ha dicho.



Fernández Vara ha concluido asegurando que todos los partidos están de acuerdo en tener un mejor tren, pero "dónde está la diferencia es en cómo se lucha contra la desigualdad" y pasar "de las palabras a los pequeños hechos".



PODEMOS PREGUNTA POR LAS EMPRESAS PÚBLICAS



Por otra parte, el Grupo Parlamentario Podemos ha preguntado al presidente de la Junta sobre su valoración acerca de la transparencia y la buena gestión de las empresas públicas, sobre lo que Fernández Vara ha señalado: "Mejor de lo que estábamos y peor de lo que a mi me gustaría".



En ese sentido, la presidenta del Grupo Podemos, Irene de Miguel, ha apuntado si no es "curioso y sorprendente que todos los gerentes de las empresas públicas hayan sido alcaldes socialistas", ya sean alcaldes, concejales o diputados.



Ante esta situación, el presidente extremeño se ha mostrado de acuerdo con Podemos en que "hay que cambiar algunas cosas", y ha instado a hacer "los cambios necesarios", ya que "hay muchos cargos públicos que tienen que salir a concurso", por lo que ha abogado por "hacerlo más".