Cayetano Polo afirma que Cs tiene un reto histórico y una oportunidad única

El Secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa en Mérida que "Cayetano Polo tiene el ADN de Ciudadanos y es la persona idónea para liderar el cambio que Extremadura necesita".

"Cayetano está muy implicado en este proyecto, en este partido y es una muestra de lo que es Ciudadanos, una persona de la sociedad civil con 20 años de éxito en su carrera profesional", ha destacado Hervías.

Así ha presentado el Secretario de Organización nacional al candidato de Ciudadanos a la Junta de Extremadura, Cayetano Polo, ante los medios de comunicación regionales convencido, según ha asegurado, de que "Ciudadanos Extremadura tiene al mejor candidato".

"El 26 de mayo vamos a salir a ganar y los demás partidos van a tener que pensar que van a tener que hacer presidente a Cayetano", ha sentenciado. Todo ello tras recordar que en 2015 Polo dio un paso al frente y consiguió ser portavoz en el Ayuntamiento de Cáceres junto con otros tres concejales. "Después sería Delegado Territorial en Extremadura y en 2017 portavoz autonómico", ha destacado.

En este sentido Hervías ha manifestado que el candidato de Cs a la Junta "ha sido el artífice de la expansión del partido por toda la comunidad autónoma" y ha recalcado que está convencido de que "lo va a dar todo".

"Tenemos equipo, tenemos talento, tenemos proyecto, tenemos líder", ha concluido Hervías.

"RETO HISTÓRICO" Y "OPORTUNIDAD ÚNICA"

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Junta de Extremadura, ha asegurado que "seguirá luchando por esta tierra, por nuestros hijos, nietos, por nuestros mayores a los que tanto les debemos".

"Tenemos un reto histórico y una oportunidad única para que Extremadura deje de ser esa comunidad que durante 35 años ha sido asolada por el bipartidismo. El 26 de mayo los extremeños decidirán por fin acabar con el PP, con el PSOE y con la política de enchufismo y de chiringuito de subvenciones clientelares que PP y PSOE han construido en esta tierra", ha criticado.

Asimismo, Polo ha defendido que el 26 de mayo Ciudadanos será "la única alternativa" que va a poner fin "al mal gobierno del PSOE y del PP" al tiempo que ha anunciado que "habrá tiempo de hablar de nuestro proyecto, de hacer esta tierra fiscalmente más atractiva, de hacer que vengan empresas de verdad, de cuidar a las empresas que tenemos".

"La buena noticia es que Ciudadanos está en Extremadura, que ha construido un proyecto para cambiar el rumbo de esta región y os aseguro que me voy a dejar la piel para que esta tierra dentro de unos años sea la tierra de la que la gente no se tiene que marchar porque no hay trabajo", ha concluido Polo.