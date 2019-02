UGT convoca huelga el 8 de marzo para dar "bofetada" a la amenaza de la derecha a la mujer

Ep

El sindicato UGT Extremadura ha convocado una huelga general para el próximo 8 de marzo con la que pretende dar una "bofetada" a la "derecha" que "amenaza" las políticas feministas y los avances logrados para la mujer en los últimos años.

Una convocatoria que ha sido registrada oficialmente este miércoles, 20 de febrero, en la sede de la Presidencia de la Junta, que da cobertura legal a los trabajadores para hacer huelga de 24 horas, a la que el sindicato anima a los extremeños a secundar, si bien reclama que al menos se realicen paros "como mínimo de dos horas" en los centros de trabajo, según ha explicado su secretaria general, Patrocinio Sánchez.

"Hay que darle una bofetada a la derecha el 8 de marzo", ha subrayado Sánchez momentos antes de registrar una convocatoria que responde al "miedo" que producen las declaraciones de algunos dirigentes de los partidos de derechas, entre los que ha citado al presidente del PP acerca de su propuesta sobre la reforma de la Ley del Aborto.

Así se ha referido a unas palabras "deleznables" de Pablo Casado en las que echaba "casi la culpa a la mujer de que no haya pensiones porque no tienen hijos". Ante ello, considera "fundamental" esta convocatoria ante una situación "muy complicada", con un periodo de "involución en las políticas feministas" que pensaba que "nunca iba a volver a suceder".

La propuesta de UGT, ha aclarado, es de huelga general, pero se pide que al menos se realice un "paro mínimo" de dos horas, que sería de 12,00 a 14,00 horas o de 16,00 a 18,00 o en las dos primeras horas en el turno de noche.

UNIDAD DE ACCIÓN

Sánchez ha explicado que se trata de una convocatoria de UGT a nivel estatal, que es necesaria registrar en cada comunidad autónoma, al tiempo que ha detallado que, si bien se va a presentar en la región de forma individual, el sindicato mantiene "el mismo objetivo" con CCOO en este asunto, a pesar de que, según ha señalado, esta organización solamente secundará el paro de dos horas.

Así, ha asegurado que ambas centrales sindicales mantienen la misma "unidad de acción" en esta materia, y ha defendido que no es momento para "dividir fuerzas" entre sindicatos ni asociaciones feministas ni la sociedad civil.

RESPUESTA A LA "AMENAZA" DE LA "ULTRADERECHA"

Por ello cree que "todas las mujeres y hombres" del país deben unirse para que los derechos alcanzados por el colectivo femenino "no vayan para atrás", y en concreto se ha referido a cuestiones como el aborto, la brecha salarial o la violencia de género, que "cada vez es mayor", y que si se ponen en marcha "políticas de ultraderecha" se pueden producir "muchos más asesinatos" de los que hay en la actualidad, ha advertido.

Por ello, espera que este 8 de marzo sea una "respuesta clara y contundente" a estas "políticas de ultraderecha que nos están amenazando ahora mismo", para lo cual ha hecho un llamamiento a todos los hombres y mujeres del país, cada uno, ha dicho, en las "condiciones que entiende que pueda o quiera parar".

Con respecto a las manifestaciones y concentraciones previstas para la tarde del 8 de marzo, ha señalado que aún no se han concretado, a la espera de iniciar las conversaciones entre sindicatos y colectivos feministas, si bien ha deseado que tenga una respuesta superior a la de 2018, que según ha dicho ya fue "impresionante", y eso que las políticas a favor de la mujer no estaban tan "amenazadas" como ahora, con un "peligro inminente" con una ultraderecha que "está cuestionando" asuntos que entendía que ya no habría que volver a "pelear".

También espera un respuesta mayor de los trabajadores durante los paros y en la huelga general porque no se ha avanzado en cuestiones como la brecha salarial o la conciliación laboral y familiar de las mujeres.