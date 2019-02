CSIF anuncia protestas en marzo si Junta "no negocia y desbloquea" la carrera profesional

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado la convocatoria de movilizaciones en la primera semana de marzo para exigir a la Junta de Extremadura que cumpla el compromiso adquirido en la Mesa General de Negociación e inicie el desbloqueo y desarrollo de la carrera profesional para los empleados públicos de la Administración General y de Educación para este año 2019.



En un comunicado, CSIF centra "todos sus esfuerzos" en el "desarrollo y desbloqueo" de la carrera profesional para el ámbito de gestión de la Junta, en este caso en la Administración General de la Comunidad, así como en el sector docente que no dispone de carrera profesional.



El sindicato recuerda que la Junta estableció principios de este año como "fecha tope" para iniciar el desarrollo y desbloqueo de la carrera profesional, por lo que reclama la "apertura inmediata" de las negociaciones para "no defraudar las expectativas que crearon a los empleados públicos de esos ámbitos a finales del pasado año".



Así, CSIF considera que la descongelación y desarrollo tiene que ser "un hecho para todos los sectores" con esta carrera y "sobre todo" para aquellos que no la tienen como es el sector de la educación. Creemos que se debe comenzar a negociar de forma "inmediata igual que se ha hecho en otras comunidades".