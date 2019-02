Ábalos al PP: La inversión para el tren extremeño estaba en los PGE que rechazaron

Ep.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, le ha pedido al Partido Popular que haga "autocrítica" con la falta de inversión en la red ferroviaria de Extremadura, ya que el problema "no es de hace ocho meses". Ábalos ha asegurado que las partidas destinadas a su mejoría estaban previstas en los PGE para 2019 que "el PP votó en contra".



Así lo ha dicho en el pleno del Congreso después de que la diputada del Partido Popular, María Dolores Marcos, haya criticado la falta de inversión en la red ferroviaria, acusando al Gobierno central de no ejecutar las partidas que "el PP había presupuestado para 2018".



En respuesta, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado que las partidas destinadas a su mejoría estaban previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que "el PP votó en contra", dejando a Extremadura "sin inversión para el ferrocarril".



"Yo le pediría que antes de hablar de esto hagan una autocrítica, pidan perdón y ya luego pidan explicaciones a los demás", le ha aconsejado Ábalos a la diputada 'popular' que considera que el Gobierno echa "balones fuera".



Según Marcos, el ministerio de Fomento "echa la culpa al PP" cuando gobierna el PSOE y cuando lo hacen los 'populares' "la culpa suele ser de Adif, Renfe...". "Esto acabará cuando España tenga un gobierno del PP", ha apostillado.



Por su parte, Ábalos ha calmado el debate asegurando que "hay medidas para minorar las incidencias" de la red ferroviaria por su paso por Extremadura, "algunas de ellas de manera inmediata y otras de carácter estructural". Además, ha pedido "disculpas a los viajeros" por las incidencias causadas durante el Gobierno socialista.



ESPAÑA NO SE GOBIERNA DESDE "EL FALCON"



En su intervención, Marcos ha aprovechado para criticar que el presidente Pedro Sánchez gobierna "subido en el Falcon" y alejado de los problemas de los españoles, como es la falta de inversión para mejorar la red ferroviaria de Extremadura.



"Se cree que España se gobierna subido en el Falcon, dando vueltas por el mundo a miles de kilómetros de los problemas de los españoles y con una nube en los ojos", ha especificado la diputada del PP, que le ha asegurado al presidente que "cuanto más alto se sube, más alta es la caída".