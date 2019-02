Monago insta a Cs a pronunciarse sobre si apoyaría o no a Fernández Vara en Extremadura

Ep

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha instado a Ciudadanos a que se pronuncie sobre si apoyaría o no a Guillermo Fernández Vara, si pudiera darse esa posibilidad tras las elecciones autonómicas en la comunidad, tras anunciar la formación 'naranja' que no apoyará a Pedro Sánchez en las generales.



Así lo ha afirmado Monago, durante el acto de presentación de Juan Carlos Fernández, como candidato a la alcaldía de la localidad pacense Zafra para las próximas elecciones municipales de mayo.

El líder del PP en la región ha exigido claridad a todas las fuerzas políticas de cara a las posibles alianzas postelectorales, asegurando que "yo no voy a apoyar a Fernández Vara, yo no voy a apoyar a los comunistas de Podemos, yo salgo a ganar y si no gano, hablaré con el resto, pero me gustaría que los demás dijeran qué van a hacer".

Según Monago, "no se trata de que te entreguen el voto y luego tú, en función de tus intereses, lo mandes a un lado o al otro", reclamando "certezas" para los extremeños.

También, ha ironizado que "Ciudadanos dice que no va a apoyar a Sánchez en Madrid, pero queremos saber qué van a hacer con el pariente de Sánchez en Extremadura", en alusión a Fernández Vara, quien aseguró que el PSOE en la región es la otra "familia" de Pedro Sánchez.