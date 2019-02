Cayetano Polo se presenta a las primarias para liderar C´s a la Presidencia de la Junta

Ep

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Extremadura, Cayetano Polo, ha presentado su candidatura para optar a encabezar la lista del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas en la región, de manera que, si agotado el plazo esta misma tarde no hubiera otro adversario, el Comité Ejecutivo lo ratificará como candidato de la formación naranja a presidir la Junta de Extremadura.



Polo, que actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Cáceres y también diputado provincial, ha señalado que "han sido muchos los compañeros que desde distintos rincones de la comunidad autónoma" le han pedido que diera este paso para encabezar el proyecto de Ciudadanos en la región.



"Creemos que este proyecto puede cambiar esta tierra que está por encima del bipartidismo que ha hundido a Extremadura y eso me ha llevado a presentar la candidatura y, a partir de ahora, espero que mis compañeros confíen en mi para asumir este nuevo reto", ha dicho en una rueda de prensa en la capital cacereña al ser preguntado por este asunto.



Cabe recordar que la diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, anunció ayer por la tarde su decisión de no presentarse a este proceso de primarias de la formación naranja y da "un paso al lado", aunque no abandona su "vinculación y compromiso" con el partido de Albert Rivera.



Precisamente, a la pregunta de si Domínguez irá de número dos en su lista, ha respondido que eso decisión le corresponde tomarla a las Secretarías de Organización y de Acción Institucional que "son las que elaborarán los equipos". Sobre si la diputada podría ser candidata al Congreso de los Diputados, Polo ha dicho un tajante "no lo sé" porque "todavía" no se han elaborado las listas nacionales.



Así, ha asegurado que las perspectivas de Cs son las de "gobernar" la región porque se ha mostrado convencido de que la formación "ganará en muchos de los municipios de Extremadura". "Vamos a ganar en Cáceres y en Extremadura nos presentamos para ganar y estamos convencidos de que vamos a gobernar porque es un proyecto preparado para gobernar la región", ha subrayado.



Respecto a los posibles pactos postelectorales en la región, y ante el anuncio de Albert Rivera de que a nivel nacional no pactará con el PSOE, Polo no lo ha dejado tan claro y ha señalado que el partido "ha demostrado" que "puede hablar y pactar con todos los partidos constitucionalistas".



"Nosotros nos planteamos el reto de ganar las elecciones y ahora tienen que hablar los ciudadanos y saber a quién le dan su confianza y a partir de ahí ya tomaremos decisiones". "Ciudadanos se presenta con un proyecto capaz de cambiar esta tierra, queremos ganar y si no ganamos, habrá que ver cómo los extremeños dibujan el mapa", ha manifestado, al tiempo que apostilla que los partidos "están obligados a hablar con todos", y ha puesto como ejemplo que Cs ha llegadoa a acuerdos tanto con PSOE como con PP.



CANDIDATOS LOCALES



En relación a los candidatos de las principales ciudades de la región, Polo ha dicho que, una vez que se proclame el candidato regional, "en quince o veinte días", se sabrán los cabezas de lista de las municipales, donde no hay que realizar primarias, puesto que los estatutos recogen este proceso para las circunscripciones en las que haya más de 400 afiliados.



Todas las listas y candidaturas que no se someten a primarias las elabora las Secretarías de Organización y de Acción Institucional, después las proponen al Comité Autonómico, que las aprueba, y las ratifica la Ejecutiva Nacional.



Sobre si la candidatura a la Alcaldía de Cáceres la encabezará un antiguo militante del PP, Polo ha señalado que Ciudadanos pondrá "al mejor candidato para gobernar el ayuntamiento" y "será un candidato a la altura de esa responsabilidad y sobradamente preparado para gobernar Cáceres. "Nosotros buscamos el talento, no miramos el pasado", ha zanjado respecto a este asunto.



Sobre un posible acuerdo en Cáceres con el PP de Elena Nevado para gobernar la ciudad, Polo ha vuelto a responder que "Elena Nevado es la Susana Díaz de Cáceres", por lo que descarta un pacto con la actual alcaldesa ya que tampoco se ha apoyado el gobierno de la ex presidenta andaluza.