Vara: Central de Almaraz "no es Garoña, no voy a permitir que se cierre sin alternativas"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha advertido este martes que la Central Nuclear de Almaraz "no es Garoña", y no va "a permitir que se cierre sin alternativas", por lo que ha instado a trabajar en los próximos años para conseguir que "llegado ese día, haya en la comarca no el mismo empleo, sino mucho más empleo.

De esta forma se ha pronunciado a preguntas de los periodistas este martes en rueda de prensa en Mérida, en la que Fernández Vara ha asegurado entender la "preocupación" de los trabajadores de la planta porque "no se ha presentado todavía la documentación que permita prorrogar la actividad".

En ese sentido, el presidente extremeño ha señalado que "lo que sí parece que es una realidad es que ni se cierra ahora ni se va a cerrar cuando acabe la vida útil en 2023", sino que será "más cerca del final de la década de los 20".

Así, ha considerado que hasta entonces es necesario "trabajar y aprovechar estos nueve o diez años que probablemente tengamos por delante hasta ahora para trabajar", y de hecho, el presidente extremeño ha avanzado que este mismo martes se van a presentar dos proyectos importantes para la comarca del Campo Arañuelo.

"Si hacemos eso todos los trimestres, seguramente la preocupación que todos tenemos, no existirá", ha señalado Fernández Vara, quien en ese sentido ha advertido que Almaraz "no es Garoña", por lo que no va "a permitir que se cierre sin alternativas".

Por ese motivo, el dirigente extremeño ha instado a "construir las alternativas", lo que se hace "poniendo firme voluntad", para lo cual, ha avanzado que en marzo se lanzará una convocatoria de ayudas agroindustriales, en la que se puntuarán "de manera discriminatoria positiva las inversiones que se hagan en esa comarca".

Vara ha insistido en que existe "un periodo significativo por delante para trabajar", a espera de las fechas concretas "en función de lo que la empresa decida", aunque ha señalado que el Ministerio de Transición Ecológica "ya ha dicho que para 2025 no hay cerrada ninguna", por lo que hay "años por delante, creo que suficientes para trabajar".

Un tiempo en el que hay que "trabajar y exigir una transición justa, con importantes inversiones" que, según ha señalado Vara, permitan conseguir el objetivo de que "llegado ese día, haya en la comarca no el mismo empleo, sino mucho más empleo", lo que se puede lograr si se trabaja "bien durante estos ocho o diez años", ha dicho.