El Festival Nacional Plasencia Encorto recibe más de 200 cortometrajes de toda España

La localidad cacereña de Plasencia albergará del 2 al 6 de abril el Festival Nacional Plasencia Encorto, que este año celebra su séptima edición, y para el que se han recibido más de 200 cortometrajes procedentes de todos los lugares de España.

En concreto, este certamen, organizado por la Asociación Cultural 24 Fotogramas, ya está con los últimos preparativos donde durante los días 2,3 y 4 de abril se proyectarán una serie de cortometrajes, previamente seleccionados, donde la entrada es pública y las sesiones gratuitas.

En concreto, el día 6 de abril se realizará la gala de clausura y la entrega de premios, que tendrá lugar todo ello en el Teatro Alkázar de Plasencia, según ha informado el propio festival en una nota de prensa.

En cuanto a los más de 200 cortometrajes recibidos, el festival ha apuntado que calidad de los mismos ha sido "notable y la temática que más ha predominado ha sido el drama".

Por su parte, han indicado que se han encontrado también con la participación de diversos actores conocidos por su trayectoria profesional, como Miguel Rellán, Antonio Pagudo o Cristina Alcázar, que el año pasado estuvo en el festival recibiendo el premio a la mejor interpretación femenina.

Asimismo, desde el festival han destacado también que han recibido cortometrajes que han sido seleccionados en los Goya, como 'Cazatalentos', 'Bailaora' y 'Nueve Pasos', además de varios que pueden ir a los Goya el año que viene.

Por ello, han destacado que en la edición pasada entregaron el premio a la mejor interpretación masculina al actor Luis Zahera, que este año recibió el Goya al mejor actor de reparto.

PREMIOS

En cuanto a los premios oficiales del festival está el Primer Premio Plasencia Encorto, dotado con 1.500 euros y una estatuilla, el Premio al Mejor cortometraje Extremeño, dotado con 600 euros y una estatuilla, el Premio al Mejor cortometraje de Animación, con 600 euros y una estatuilla y el Premio Especial del Público, dotado con 500 euros y una estatuilla.

También, está el Premio Especial 'A la promoción de la Igualdad y No Violencia' dotado con 500 euros por parte de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia, y de una estatuilla y diploma por parte de la Asociación.

Además, está el Premio a la Mejor Interpretación Masculina, donde se entrega un diploma y una estatuilla, el Premio a la Mejor Interpretación Femenina, con diploma y estatuilla, Premio Especial Plasencia Encorto, con diploma y estatuilla, y el Premio con el compromiso con el cine de Extremadura, donde también se entrega diploma y estatuilla.

Por su parte, el jurado que decretará los cortometrajes premiados está compuesto por Juan Francisco Pérez Polo, Itziar Castro, Diego Betancor, Beatriz Carretero y José Julián López.

Así, Juan Francisco Pérez Polo, nacido en Mérida, se licenció en Filología Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres, pero "su amor por el cine le llevó a crear en el año 2007 la web El Blog de Cine Español que se acabó convirtiendo en la web de referencia sobre el cine en la red".

Con el fin de seguir apostando por el por el mundo del cortometraje, para intentar ayudar a los jóvenes cineastas, dará un premio en el festival Plasencia Encorto valorado en 200 euros más un trofeo, y este premio cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Mérida.

Por su parte, Itziar Castro es la mejor actriz revelación de la Unión de Actores y estaba nominada en los Goya como mejor actriz revelación por 'Pieles', mejor actriz en el internacional festival rojo sangre de Buenos Aires, Fantaspoa Brazil y Calella Film Festival por 'Matar a Dios'.

Así, Diego Betancor es Productor Ejecutivo de 'Élite', la segunda serie original de Netflix en España y en el año 2011, con el rodaje de la película 'Wrath of the Titans' comenzó una nueva andadura profesional como ayudante de dirección en producciones internacionales.

A ésta le seguirían 'The Dictator', 'Fast & Furious 6', 'In the Heart of the Sea', 'Exodus', 'Jason Bourne' o 'Allied'.

Por su parte, Beatriz Carretero es productora, directora, guionista y docente y ha trabajado durante casi veinte años en departamentos de producción, dirección, guión y montaje; en cine, televisión, publicidad, eventos y artes escénicas.

Por último, José Julián López, es miembro fundador de la asociación 24 Fotogramas donde ha realizado labores de director, cámara, guionista, ayudante de dirección o montador; participando en numerosos cortometrajes y otro tipo de proyectos audiovisuales.

FERNANDO NIETO Y JUAN VÁZQUEZ, PRESENTADORES DE LA GALA

Asimismo, la gala que tendrá lugar el 6 de abril en el Teatro Alkázar estará presentada por Fernando Nieto y Juan Vázquez, miembros de la productora Cómicos Crónicos, una productora multidisciplinar, nacida en Extremadura y formada por Fernando Nieto, Juan Vázquez y Daniel Lourtau y con una trayectoria de más de 10 años y donde el director de la gala es Jerónimo García.

Estos 10 años se han dedicado a la producción teatral, y audiovisual y "rompen barreras a través de los nuevos medios, impulsando narrativas transmedia y proyectos multiplataformas".

Por ello, Juan Vázquez y Fernando Nieto realizan el programa de radio 'La Berrea' en Canal Extremadura Radio, "un divertido espacio radiofónico lleno de reflexiones disparatadas, actualidad y nostalgia sobre tecnología, ciencia, videojuegos, cine, series, cómics, música y algunas cosas más".

Mientras, Jerónimo García desde muy joven comienza su trayectoria profesional en medios de comunicación radiofónicos, evolucionando al audiovisual con una prolífica producción de trabajos en la realización de cortometrajes y documentales.

Entre los varios premios cosechados, en 2006 fue ganador del premio nacional SGAE de cortometrajes, en el 2011 recibe el premio de periodismo Audiovisual 'Dionisio Acedo' de Extremadura.

Además, García es diplomado en Dirección Cinematográfica por el Instituto del Cine de Madrid y actualmente compagina sus trabajos de realización audiovisual con la producción de proyectos propios de cortometrajes, documentales y otras iniciativas en torno a la creatividad y la comunicación.

Por último, será la productora Destino Oeste la encargada de la producción y la realización de la Gala, que es una productora "independiente creada por el realizador y productor Jerónimo García Castela para desarrollar proyectos audiovisuales de calidad tanto en el campo de la ficción cinematográfica como en la creación de contenidos audiovisuales y televisivos".

La producción de documentales para televisión o temáticos, cortometrajes, spots de publicidad, corporativos y otras piezas de interés sociocultural, son las producciones que Destino Oeste realiza desde una posición de creatividad y capacidad de comunicación.