Vara cree que el votante "debería castigar al partido que se niega a hablar con los otros"

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha considerado este lunes que el votante "debería castigar al partido que se niega a hablar con los otros, a los que ya están anunciando que van a poner barricadas al diálogo".



Fernández Vara ha señalado que como político, hay cosas a las que no renuncia, entre las que ha citado la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, las pensiones o la subida del salario mínimo interprofesional, pero ha añadido que "en todo lo demás puedo negociar, debo negociar como, por ejemplo, en esta legislatura he hecho en Extremadura llegando a acuerdos con PP y Podemos".



Guillermo Fernández Vara ha hecho estas declaraciones en la tarde de este lunes en la localidad pacense de Arroyo de San Serván, donde ha participado en la presentación de Eugenio Moreno como candidato socialista a la alcaldía de este municipio. En el acto también han participado la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, y la secretaria de Organización del PSOE en la provincia de Badajoz, Estrella Gordillo, entre otras.



En su intervención, el dirigente socialista extremeño ha defendido que, en estos momentos, "el PSOE es la organización política más consciente de la complejidad del momento que vivimos", por lo que ha resaltado que es la organización "más preparada para dar respuestas a la gente".



Así, ha recordado que en la actualidad, España está en una encrucijada, tras lo que ha señalado que "nadie olvide que la izquierda ha 'bientratado' a quién tanto maltrató la derecha durante ocho años de gobierno del PP", como son a su juicio los pensionistas, mujeres, trabajadores, jóvenes, dependientes.



"Que nadie olvide que quienes han votado no a los presupuestos han votado no a la vida de la gente", ha señalado Fernández Vara ante las 400 personas que han asistido a esta presentación en la Casa de la Cultura de Arroyo de San Serván.



Además, Fernández Vara ha querido homenaje en su intervención a todos los compañeros que "durante muchos años se partieron la cara por este partido", tras lo que ha considerado que el "reto" ahora está en "volver a hacer que el PSOE sea el gran partido de la sociedad española, el partido de las personas", ha dicho.



A juicio del dirigente socialista extremeño, "solo el PSOE puede asegurar otros 40 años de paz y concordia en este país".



Con respecto a la situación que atraviesa la política nacional, Guillermo Fernández Vara ha explicado que "frente a la España crispada que representan las derechas", existe una "España preocupada" con la que hay que hablar, ya está preocupada por el salario, las pensiones o por los jóvenes, ha dicho.



"A esa España le debemos hablar, es una España que solo pone en duda la solución de sus problemas y no las banderas", ha señalado el presidente de la Junta, quien ha insistido en que "a esa España es a la que nos debemos dirigir, a la que debemos plantearles soluciones a sus problemas".



A nivel municipal, Fernández Vara ha reconocido que los alcaldes y concejales socialistas son "nuestros mejores aliados para que nuestras políticas lleguen a la gente" y ha invitado a que se creen "servicios en los pueblos porque solo así se puede combatir la despoblación".



Por este motivo, ha destacado la necesidad de "seguir creando leyes que hagan que empresas vengan a la región y creen la posibilidad de tener futuro y alternativas".



Finalmente, Vara ha asegurado que le da "tranquilidad tener en Madrid un Gobierno que piensa en Extremadura", y al que según ha advertido, van a ser "muy exigentes porque sé que no nos la van a jugar como sí hicieron los del PP, los nuestros se comprometieron con 400 millones para el AVE o 40 millones para la dependencia, ésa es la diferencia", ha dicho.



Finalmente, ha dicho que en Extremadura se necesita un "impulso real" para esta tierra, lo que "se llama tener Presupuestos Generales del Estado, porque desde esta tierra estamos para apoyar y para exigir por eso hay que sacar un buen resultado el 28 de abril para poder, después, ser más exigentes aún".



Por su parte, el alcalde de Arroyo de San Serván y candidato a la reelección, Eugenio Moreno, ha destacado que "Guillermo hizo que Arroyo volviera a tener todo lo que el PP arrebató a esta población, por él este pueblo vuelve a tener oportunidades".



Moreno ha apuntado que su fórmula se basa en la humildad, el trabajo y la responsabilidad y ha asegurado que "me presento con ganas, fuerza e ilusión, tras lo que ha señalado que se presenta a la reelección "para seguir creando un proyecto común para Arroyo".