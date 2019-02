Monago afirma que el PP está "ilusionado con el reto" y que "sale a ganar"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha manifestado, en relación con la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril, que el PP está "ilusionado con el reto" y que "sale a ganar" esos comicios, con la esperanza de terminar con el "efímero liderazgo" de Sánchez, que "solo ha conseguido enfriar la economía y la confianza de los inversores" en estos nueve meses que lleva al frente del Gobierno de España.



En declaraciones a los medios de comunicación, Monago ha señalado que habría preferido que las elecciones nacionales se hubiesen agrupado con los comicios autonómicos, locales y europeos previstos para el 26 de mayo, para evitar duplicar gastos y para no incomodar a los españoles, haciéndoles ir a las urnas dos veces, en apenas un mes.



A su parecer, esta decisión demuestra, por un lado, la "falta de respeto" que Pedro Sánchez siente por las tradiciones españolas, al hacer coincidir la campaña electoral con la Semana Santa y, también, pone de manifiesto que "sus intereses vuelven a estar por encima del interés general", al generar un gasto que puede rondar en torno a unos 100 millones de euros, al separarlas de las elecciones de mayo.



En todo caso, ha insistido en que el PP "sale a ganar" y ha indicado que el presidente del PP, Pablo Casado, encara esta cita "muy ilusionado". Al respecto, ha informado de que el próximo lunes, día 18, se celebrará en Madrid la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, en la que se analizará el nuevo escenario electoral.



Para Monago, "si algo dañino ha habido para Extremadura es Sánchez y su principal lacayo, Fernández Vara". Según ha manifestado, el presidente de la Junta está hoy "en modo pánico, porque sabe la que se le viene encima". "Para tener esas encuestas que ellos publicitan y que dicen que ganan, veo a Vara con muy mala cara", ha dicho.



Finalmente, ha ironizado en relación con el libro de Pedro Sánchez, 'Manual de Resistencia'. "No va a vender ni un libro, porque escribir un 'Manual de Resistencia' y durar nueve meses, pues ya me dirán quién lo va a comprar", "se va a quedar en las librerías", ha concluido