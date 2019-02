PSOE espera "mayoría social" reaccione el 28A para "no" contribuir a gobiernen derechas

Ep.



El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha esperado que la "mayoría social" de la comunidad "reaccione" de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril para que "ponga a cada uno en su sitio" y, después de la "abstención" de "una parte importante del electorado de izquierda" en los últimos comicios en Andalucía, "no" contribuir a que gobiernen "las derechas" en España sino la opción "progresista" de Pedro Sánchez.



Con ello, ha defendido de que la "enseñanza" de Andalucía debe llevar a su juicio a que "todo aquel progresista, todo aquel que quiera el beneficio para la región tiene que saber que si el día 28 de abril no va a participar y apostar por un partido como el PSOE estará contribuyendo a que en España gobiernen las tres derechas, que sólo tienen una sola cabeza que es el PP".



En este sentido, en rueda de prensa este viernes en Mérida, García ha señalado también a la "mayoría social" de Extremadura que "quien no participe" el 28A "ha de saber que los votantes de la derecha participarán por él"; y ha pedido "reacción ciudadana contra el recorte de derechos de la derecha, de Ciudadanos de Rivera y del PP con Casado", tras lo cual ha solicitado a los extremeños que "vayan a votar el día 28 de abril y el 26 de mayo por las opciones progresistas que Extremadura necesita".



Ante este planteamiento, ha señalado que en su partido en la región están "deseando" de que llegue dicha cita electoral nacional "para volver a votar al PSOE y a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de este país para que Extremadura pueda recuperar todas estas políticas que la derecha quitó cuando gobernaba Rajoy y que Casado y Rivera quitan aún estando en la oposición", después de que PP y Ciudadanos hayan tumbado, ha dicho, los Presupuestos Generales del Estado 2019 y las medidas que en ellos se contenían para la comunidad.



En esta línea, el portavoz socialista ha advertido de que la "derecha en sus múltiples manifestaciones", en alusión a PP y a Ciudadanos, "tienen una inquina especial con esta región" porque "no sólo hicieron daño cuando gobernaron sino que han hecho mucho daño a los extremeños y a las extremeñas ahora en la oposición tumbando los Presupuestos Generales del Estado para 2019".



Al respecto, ha desgranado los logros a su juicio que contenían los PGE para Extremadura, y que "no vendrán gracias a PP y Ciudadanos al tumbar" los PGE en cuestiones como, por ejemplo, los desempleados mayores de 52 años, la eliminación del copago farmacéutico, la Dependencia, el incremento de becas, o las inversiones en 105 millones "nuevos" millones sobre el año anterior, además de 250 millones "más" en entregas a cuentas previstos.



De igual modo, ha considerado "particularmente grave" que 376 millones de euros en inversión en ferrocarril previstos "ahora mismo están en el aire y no asegurados" por "tumbar" PP y Ciudadanos, ha dicho, los Presupuestos estatales de 2019.



FRACASO DE LA POLÍTICA



Durante su comparecencia, García ha entendido, igualmente, que las elecciones generales del 28 de abril "vienen por el fracaso de la política" en España, después de que pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez "necesitaba de la estabilidad necesaria para sacar adelante este país", las "derechas nacionalistas, tanto las españolas situadas en el PP y en Ciudadanos, como las derechas independentistas catalanas, han preferido envolverse en sus respectivas banderas electorales antes que darle estabilidad" a dicho Ejecutivo nacional.



En cuanto a la fecha de celebración de las elecciones generales, ha dicho que al PSOE en Extremadura le da "igual" el día en el que éstas se celebren porque "lo importante es que España tenga un gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez"; y ha insistido en que "todos aquellos que quieran bien a Extremadura han de saber lo que las tres derechas, la derecha de Ciudadanos, la derecha del PP y las derechas independentistas catalanas han quitado a los extremeños".



De igual modo, y sobre la cercanía entre las elecciones generales y las locales y autonómicas y un posible 'cansancio' de los votantes, el portavoz socialista ha señalado que "lo que harta de verdad es la política de la derecha que tantos derechos quitó" y "lo que hastía de verdad es la corrupción que algunos partidos de la derecha han estado practicando durante tantos años"; al tiempo que ha defendido que "la democracia y la práctica de la democracia en una campaña electoral no puede hartar ni hastiar".



Asimismo, sobre si la situación en Cataluña podría mezclarse con la campaña de las elecciones autonómicas, Valentín García ha dicho que "Cataluña afecta a aquellos que forman parte de la derecha carpetovetónica que están obsesionados con Cataluña".



"Afecta a los dos extremos de los nacionalistas. A los españoles que se envuelven permanentemente en la bandera española para evitar que los españoles recuerden su corrupción, y a los independentistas que se envuelven en su bandera para engañar a los catalanes con una quimera de independencia", ha aseverado, al tiempo que ha recalcado que "en los socialistas no influye para nada" la situación en Cataluña.



En este sentido, ha apuntado que el Gobierno autonómico del socialista Guillermo Fernández Vara y el PSOE en Extremadura "no" pierden "un minuto en Cataluña", sino en seguir apostando por impulsar la Sanidad, la Educación, el empleo, etcétera, mientras que "Monago, Rivera, Casado sólo piensan en Cataluña porque no tienen proyecto de país y porque no tienen proyecto de región".



"Cataluña no lo es todo. La sanidad, la dependencia, las pensiones y el empleo son más importantes que Cataluña... Siendo importante la integridad y la unidad de este país es mucho más importante los derechos de los españoles y españolas", ha espetado Valentín García, quien ha recalcado que el PSOE "no" está "obsesionado con Cataluña" y tiene "un proyecto de país que ofrecerle a los españoles y un proyecto de región que ofrecerle a los extremeños", mientras que "el PP y Ciudadanos sólo viven para enfrentar territorios y ciudadanos con Cataluña en el frontispicio".