Podemos Extremadura aboga por "unir" todas las elecciones en un "mismo día"

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, ha apostado por "unir" todas las elecciones en un "mismo día", ya que el "capricho de la derecha e independentistas no debería costarle un duro a los españoles".



Así, ha considerado que sería "sensato" y de "sentido común" unificar todos los comicios en una misma jornada, ya que ha defendido que "no debería ser que porque la derecha y los independentistas se hayan aliado para tumbar las cuentas más progresistas que ha tenido este país se lo tengan que cargar los españoles, teniendo unas elecciones que cuestan un dinero".



De esta forma, De Miguel, en declaraciones a los medios, ha resaltado que el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado va a afectar "muchísimo", además de tachar de "absoluta irresponsabilidad" acabar con unas cuentas sociales.



"Ellos serán los responsables de explicarle a la clase trabajadora española y extremeña por qué están en contra de estas mejoras sociales y también de explicarles, por ejemplo a los pensionistas, a la gente dependiente, por qué no quieren que aumente un 59 por ciento la dependencia, un 41 por ciento la vivienda, por qué no quieren que se acabe paulatinamente con el copago sanitario, por qué no quieren recuperar el subsidio para los mayores de 52 años", ha añadido.



En esta línea, ha aseverado que, tras este acto "de suma irresponsabilidad", "la derechas y los independentistas" tendrán que vérselas en las urnas con la "mayoría social de este país y esta región" que se iba a ver beneficiada.



Así, ha criticado que a los extremeños les afecta el rechazo de las cuentas "mucho más", ya que contenían 400 millones de euros para las infraestructuras y para el "maltrecho tren".