El PSOE extremeño da su "apoyo incondicional" a Sánchez

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha indicado que su partido en la región "va a apoyar de manera incondicional" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decida lo que decida éste en cuanto a un posible adelanto electoral y la fecha de dichos comicios, al considerar que con el mismo en el poder se ha "recuperado la decencia y la dignidad de la política".



Así, ha incidido en que Sánchez es "la única persona" que puede decidir sobre un adelanto electoral y su fecha, y ha subrayado que con independencia de lo que aquél decida en el seno del partido van a ir "todos a una"; al tiempo que ha defendido que "cuando llegue la hora de la verdad" el PSOE "está perfectamente engrasado para ir a una y presentar el mejor proyecto para la sociedad extremeña y para la sociedad española".



Tras recordar que "la potestad de convocar elecciones es una potestad constitucional que solamente tiene una persona en este país, y es el presidente del Gobierno", ha señalado que el PSOE extremeño "acatará lo que decida el presidente del Gobierno" y "lo va a apoyar de manera incondicional", porque "este partido va a estar más movilizado que nunca ante la decisión que tome el presidente del Gobierno".



Según ha dicho, así ocurrirá por la "razón muy sencilla" de que "aquí lo que nos estamos jugando es o que el centro izquierda de esta región y de país siga con políticas progresistas y sociales o que la derecha y la extrema derecha avance", algo esto último que entienden que "es muy peligroso tanto para Extremadura como para España".



"Nos da igual cuando convoque el presidente del Gobierno. Apoyo unánime e incondicional al presidente de todos los españoles y de todas las españolas", ha dicho Juan Antonio González sobre un posible adelante electoral a preguntas de los medios en rueda de prensa este jueves en Mérida.



SUPERDOMINGO EN MAYO



Por otra parte, preguntado por la postura de algunos 'barones' del PSOE en contra de la celebración de un 'superdomingo' electoral en mayo, González ha afirmado que en España hay 47 millones de personas "y cada uno se cree seleccionador nacional y tiene su 11 ideal", al tiempo que ha incidido en que en todo caso "el único, como bien dice la Constitución, que puede poner el día de las elecciones generales es el presidente del Gobierno".



En este marco, ha reiterado que "el PSOE (extremeño) apoya incondicionalmente a la fecha que decida el presidente del Gobierno de España, independientemente de que cada uno le parezca mejor una fecha u otra", ha dicho. "Quien tiene que decidir es el presidente del Gobierno, y nosotros indudablemente vamos a apoyar esa decisión", ha añadido.



TODOS A UNA



También, sobre declaraciones de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en las que ha respondido este jueves a las críticas internas generadas por el diálogo en Cataluña y ha asegurado que lo expresado por "algunos barones" no se corresponde con el sentir de la militancia, Juan Antonio González ha recordado que el PSOE tiene 140 años de historia y ha destacado que en el mismo "han cabido, y esa es la gran esencia del PSOE, opiniones de muy distinta índole".



"Ésa es la gran riqueza del PSOE, que haya pluralidad en sus opiniones. Pero luego a la hora de la verdad que no le queda ninguna duda de que vamos a ir todos a una", ha dicho.



"Esa es la gran riqueza del PSOE... Éste es un partido en el que se puede hablar, opinar, discrepar, por eso es el partido que más se asemeja a este país... pero que a nadie la quepa duda de que cuando llegue la hora de la verdad este partido está perfectamente engrasado para ir a una y presentar el mejor proyecto para la sociedad extremeña y para la sociedad española", ha concluido.



PÉRDIDAS PARA EXTREMADURA



Por otra parte, González ha afirmado que para su partido supone "una muy mala noticia" que "las derechas de este país, PP y Ciudadanos, junto con los independentistas catalanes" hayan votado "no" a unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que son "fundamentalmente sociales" y que "fundamentalmente iban a beneficiar la vida de la gente que durante siete años vieron cómo (con la derecha) sus derechos sociales se habían visto recortados".



Asimismo, ha advertido de que en concreto con la no aprobación de dichas cuentas estatales Extremadura perderá "en torno a 700 millones de euros adicionales", y ha considerado que "el bloque de la derecha" en Extremadura, en alusión al PP y a Ciudadanos, quienes a su juicio son "monaguillos" de Pablo Casado y Albert Rivera, "deben explicarle a los extremeños por qué le han dicho no a unos presupuestos que iban a beneficiar la vida" de los ciudadanos.



En este sentido, ha defendido que el "bloque de derechas" en Extremadura tiene el "gran problema" de que "son sucursales de Madrid" y "monaguillos de Casado y de Rivera" y de que "antes que los intereses de Extremadura ponen por encima de Extremadura los intereses electorales de Casado y Rivera" ante unos PGE que "eran históricos" para la comunidad.



Así, en concreto ha advertido de que "el no aprobar los Presupuestos Generales del Estado hace que Extremadura pierda 500 millones de euros en inversiones, de ellos 400 millones para mejora en el tren de alta velocidad y en el tren de cercanías".



También, con dicho rechazo "Extremadura pierde al no aprobarse estos presupuestos en la supresión del copago farmacéutico, que lleva incluido que 180.000 extremeños se pudieran beneficiar".



"Pierde que 8.000 extremeños pudieran beneficiarse del subsidio para mayores de 52 años. Extremadura pierde 24 millones de euros adicionales que iban a venir para la Ley de Dependencia, y pierde 140 millones de euros adicionales que iban a venir para financiación autonómica", ha añadido González, quien ha incidido en que además la región "pierde para mejorar las becas de los estudiantes".



CONFERENCIA AUTONÓMICA CON SÁNCHEZ Y ÁBALOS



En este sentido, ha avanzado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, intervendrá el próximo sábado en la inauguración en Mérida de la Conferencia Autonómica del PSOE de Extremadura, y ha recordado que dicho responsable estatal "tiene el compromiso" con la región "para poder acabar la plataforma ferroviaria entre Plasencia y Badajoz en 2019 y que en 2020 puedan empezar a circular trenes del siglo XXI", un "compromiso" que el PSOE extremeño le va a seguir reivindicando, ha dicho.



De igual modo, sobre dicha Conferencia Autonómica ha dicho que reunirá a 1.000 personas (de ellas 300 "ligadas" a la sociedad civil y asociaciones de Extremadura) y que durante la misma se hará "el esqueleto" de lo que será el programa electoral del PSOE extremeño.



De igual modo, sobre la visita el próximo domingo de Pedro Sánchez a Mérida para cerrar la citada Conferencia Política del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González ha indicado que su formación en la comunidad en esa jornada "apoyará incondicionalmente" al presidente del Gobierno "sabedores" de que en sus ocho meses de gobierno ha hecho "lo que la derecha no supo hacer en siete años".



Así, el PSOE extremeño en dicho acto, según ha dicho, se mostrará "orgulloso" de los ocho meses de gobierno de Sánchez y de que éste haya "recuperado la decencia y la dignidad de la política frente al que fue el gobierno de la derecha de este país el gobierno más corrupto de toda Europa" y el que introdujo "recortes" a los ciudadanos, ha dicho.



"Por eso estamos orgullosos del presidente del Gobierno y por eso el PSOE está preparado para cuando el presidente del Gobierno decida, porque él es que tiene la potestad de convocar elecciones, estamos preparados, preparadísimos para volver a ganar las elecciones generales y autonómicas en Extremadura, porque aquí lo que está en juego es una mayoría social de centro izquierda que le dé progreso y futuro a esta región frente al bloque de la derecha del PP y de Ciudadanos".