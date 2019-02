Critican inversiones en AVE a Extremadura mientras haya traviesas de madera "podridas"

Desde el colectivo, se cuestionan las inversiones para la Alta Velocidad, relativas a la electrificación de líneas y mejoras en las estaciones, cuando en la red convencional no han terminado de sustituirse las traviesas de madera.



Unas traviesas que están "podridas" en algunos casos, como en el tramo entre Usagre y Llerena, donde además, según el colectivo, se están sustituyendo las traviesas por "otras menos viejas de la línea de Cáceres y reclavarlas a los raíles, sin tocar carriles ni nivelación", indican en una nota de prensa.



Un tramo en el que las inspecciones realizadas llevaron a reducir temporalmente, aunque va "ya para 20 años", la velocidad a todos los trenes de 60 a 40 kilómetros por hora, convirtiéndolo así "posiblemente en el tramo más cutre, deficiente y lento de todo el país".



El colectivo añade que las atenciones a lo que queda de la línea de la Ruta de la Plata, que comunicaba todo el oeste peninsular, son "tan pobres como infrecuentes, lo que conlleva un estado lamentable de los servicios entre Cáceres y Sevilla".



Desde el movimiento, critican que se anuncien "a bombo y platillo" nuevos tendidos de vía y electrificaciones en la plataforma AVE, por cientos de millones de euros, que posteriormente serán utilizados por "el 4 por ciento de viajeros en tren", según sus cálculos, mientras el estado de la red convencional sigue "tan deficiente".



"En vez de modernizar, renovar la infraestructura y asegurar los pasos a nivel del tren que usamos mediante un Proyecto de Mejora Integral entre Cáceres y Los Rosales, que es lo prioritario, se licitan también las remodelaciones de las cuatro estaciones principales por 20 euros" y, se preguntan si esta actuación es urgente.



Por todo ello, piden que el anunciado Consejo de Ministros en Mérida no se celebre "si no hay una apuesta decidida por el tren convencional, al tiempo que reclaman una moratoria de nuevas obras del AVE y una auditoría de las cuentas.