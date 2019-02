Domínguez: Apuesto porque sea normal, que no excepcional, que una mujer sea Vicepresidenta

Yo siempre creo que la gente lo que debe tener en esta vida son opciones, no que obligatoriamente te tengas que ir porque tu región no te dé la oportunidad de hacer un proyecto de vida aquí.

Regiondigital.com inicia con Victoria Domínguez, la portavoz de Ciudadanos y Secretaria Tercera de la Mesa en la Cámara Regional, una serie de charlas con diputadas de la Asamblea de Extremadura, en esta IX Legislatura a punto de terminar, subrayando la labor desarrollada como mujer y como política en la Extremadura del Siglo XXI.

Victoria Domínguez, nacida en Valdeobispo, es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ha desarrollado su carrera profesional como abogada en Plasencia, con un despacho propio que abrió en 1997. Ha ejercido como juez en diferentes ciudades de la geografía española como Mondoñedo (Lugo) y, entre 1995 y 1997, fue fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Además, es profesora tutora de Derecho del Trabajo del centro que la UNED tiene en Plasencia.

Victoria Domínguez inicia su carrera política en la década de los 90 en el Partido Popular, formación con la que logró ser concejala en el Ayuntamiento de Plasencia en la legislatura 2003-2007. En 2007, abandonó la formación popular para fundar su propio partido político, Unión del Pueblo Extremeño (UPEx), junto a otros compañeros, partido con el que logró revalidar su cargo como concejal en el Ayuntamiento de Plasencia en 2011.

En noviembre de 2014, UPEx se disolvió para integrarse en Ciudadanos. Domínguez se afilió al partido de Albert Rivera a finales de 2014 y, en marzo de 2015, ganó las primarias para ser la candidata a la presidencia de Extremadura.4

Tras las elecciones del 24 de mayo, logró el escaño y se convirtió en diputada de la Asamblea de Extremadura; se convirtió en la portavoz del grupo mixto y en la Secretaria Tercera de la Mesa de la Asamblea; y, es la presidenta de la comisión no permanente de estudio sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

Mujer y política… política y mujer… ¿Qué representan estos conceptos y cómo casan para Victoria Domínguez?

Pues, creo que con mucha normalidad. Creo que la mujer tiene que estar en política igual que está en el resto de la sociedad. Y, por tanto, en la política que es primero estar en partidos políticos militando, porque como dice la Constitución Española: los partidos políticos son un instrumento de participación de todos nosotros en la sociedad civil, en la vida política… son un instrumento de participación más activa que votar o estar durante cuatro años criticando o haciendo, es decir, cada uno socialmente lo que le corresponda.

Por tanto, veo con mucha normalidad que la mujer esté en política. Yo llevo ya muchos años en política y no he tenido nunca ningún problema, salvo algún episodio que puedo contar como, por ejemplo, cuando me presenté como candidata a la alcaldía de Plasencia.

Hubo un candidato que dijo que yo no podía ser alcaldesa de Plasencia porque no tenía hijos. Esto ha sido el único episodio así, de carácter un poco extraordinariamente grave, que llama la atención, porque que una mujer no pueda ser alcaldesa de su ciudad porque no tenga hijos que dejarles a la ciudad…, una cosa que creo que intentar explicarla es peor que comentarla. Fue una barbaridad absoluta.

Así, quitando ese episodio, que obviamente obvié -no lo tuve en cuenta como es natural-, no me he encontrado con circunstancias adversas por el hecho de ser mujer especialmente, en cuanto a la participación política se refiere. Y es que yo siempre lo he tenido como con mucha normalidad, no sé si porque era hija de alcalde también y he vivido la política desde pequeña en casa como algo normal…, es decir, la acción política, el estar en política, atender a la gente, servicio público, sobre todo, teniendo un padre alcalde y de un pueblo relativamente chico, pues ocupa todo.

Tú ves a tu familia y a tu padre ocupado en ese tema desde muy pequeña -tenía 14 años cuando mi padre entró en la alcaldía y ha sido alcalde durante 29 años-, y a lo mejor también he vivido esa parte de la política con mucha normalidad dentro de una casa en la que tu padre se dedicaba ya a la política.

¿Crees que la política ha supuesto algún sacrificio como mujer o no?...

Desde el punto de vista personal, me suelo dedicar a las cosas con bastante intensidad, no tengo término medio, es decir, tengo un sentido de la responsabilidad que quizá a veces pesa.

Aunque esté mal hablar de mí misma, en ese sentido -pero es verdad-, no sé si influye también el hecho de ser mujer, el hecho de que las mujeres solemos –no quiero que haya ningún malentendido- intensificar más.

He compatibilizado mi vida laboral como abogada, también con mucha intensidad, porque yo he sido abogada de cogerme la cartera e irme al juzgado toda la mañana, he sido abogada de trinchera, no de despacho. Yo prefería estar en el juzgado, en los juicios, estar en el foro y en los juzgados, antes que en el despacho, me gustaba más.

He tenido siempre mucha actividad personal en ese sentido. Por tanto, cuando yo vine aquí –a la Asamblea- me decían ‘tiene usted tres días para entrar’, y yo decía ‘bueno tres días es el plazo extraordinario con abogados, ¿no?

Entonces, a lo mejor, trasladando mi vida profesional aquí, pues no me ha sido tan complicado, porque ya venía de una vida laboral como abogada con mucha intensidad, resolviendo problemas muy personales de gente, siempre estando en el conflicto. Porque un abogado está en el conflicto de una persona con otra, que ya ha ido a sedes judiciales, de situaciones de resolver… no me ha pesado nunca mucho eso.

La Asamblea de Extremadura ha cumplido 35 años.... ¿qué ha supuesto para ti ser una de las 31 diputadas que hay en esta IX legislatura, teniendo en cuenta que en la la primera sólo había dosmujeres parlamentariss de un total de 65 diputados?

La verdad que mucho orgullo como mujer, creo que ese trazado de lo que es la vida. Lo que es verdad que estamos en la sociedad, en todos los ámbitos, desde la administración de nuestras casas, en la vida de nuestros mayores, es decir, la mujer cuenta para todo y también tiene que trasladar eso a una Asamblea que representa al pueblo extremeño que es el representante de todos los extremeños.

Es un reflejo de donde están hoy las mujeres extremeñas, que es en muchos sitios y esperemos que en muchos más. Por tanto, en la Asamblea no podía ser de otra manera. Además, fui la única candidata mujer a la Presidencia de la Junta de Extremadura, que fue un añadido más.

En 2015, decidiste representar y defender las siglas de Ciudadanos, un partido que estaba prácticamente saliendo del cascarón, sobre todo, a nivel regional. Cuatro años después ¿qué balance haces de esta decisión, por poner cara y liderar ese proyecto?

Pues, muy positivo, yo me sigo emocionando cada vez -y lo digo, de verdad, no es una exageración- que en la Asamblea alguien habla en nombre de Ciudadanos. Fue una cuestión muy importante que entráramos en una institución como la Asamblea donde se desarrolla la actividad política por excelencia, sobre todo, cuando un gobierno no tiene mayoría absoluta.

Es verdad que se nota mucho cuando en el Gobierno no tiene mayoría absoluta, la acción política de Extremadura se desarrolla mucho más dentro de la Asamblea.

Por tanto, eso nos ha dado opción a tener un trozo importante, que yo he intentado con un esfuerzo personal también importante, estar a la altura de esas circunstancias. Que no nos quedáramos atrás en lo posible, el estar a la altura de los otros tres grupos parlamentarios.

Así, los resultados electorales de 2015 te convirtieron en la única diputada, la única representante, la única portavoz parlamentaria, la única miembro de la Mesa de la Asamblea y casi la única imagen de Ciudadanos. ¿Qué ha supuesto esta circunstancia para Victoria Domínguez mujer y para Victoria Domínguez política?

Para Victoria Domínguez mujer, ha supuesto un esfuerzo como persona importante, de tener que conciliar una vida laboral y familiar. Yo me hago 300 kilómetros diarios por venir a la Asamblea, porque vivo a 150 kilómetros de la sede parlamentaria y Extremadura es una región grande.

Por tanto, ese esfuerzo de conciliar la vida laboral y familiar, en algunas ocasiones me ha sido complicado porque he tenido circunstancias familiares muy complicadas, en las que he sufrido el fallecimiento de mi hermana, cuyos últimos meses de vida los pasó en mi casa…

Por eso, destacaría el haber hecho el esfuerzo añadido de poder atender a la familia. Es verdad, me dice mucha gente que por qué no me quedo en Mérida algún día, y yo les digo que porque la familia te necesita. Porque al final creo que se pueden compatibilizar las dos cosas con gran esfuerzo y es asumible, la prueba la tienes en que estoy aquí viva. Que he resistido en estos cuatro años a semejante batalla.

Y, para Victoria Domínguez política, pues algo muy importante. Yo venía de un partido político que fundé en 2007, precisamente en la fundación de ese partido político la idea era asumir que había vida política más allá del bipartidismo, tal y como lo entendíamos desde el principio de la Transición, que sí podía haber sido una situación política de darle estabilidad a España durante muchos años.

Sí que es verdad que han valido dos partidos grandes e importantes para que la democracia se consolidara, pero luego consideramos que ya había unas nuevas etapas en el siglo XXI, había más gente a la que representar y había que tener más opciones políticas en una democracia nueva y que es ya consolidada.

Por eso, fundé un partido político que luego se integró en Ciudadanos en el año 2015, con lo cual los resultados son positivos. Estoy en un partido político que en este momento es el único que crece en toda España con un nivel de intención de voto, el único partido político que crece en todos los parlamentos autonómicos y que va a crecer, según las últimas estimaciones del CIS. Somos el único partido político que no descendemos, sino todo lo contrario, estoy en un partido con una gran proyección política, para hacer eso, política, también en Extremadura.

Yo quería que Ciudadanos - creo recordar que en alguna de las entrevista que me hicieron durante la campaña electoral solo pensaba en ello- tuviera la posibilidad de estar aquí, en la Asamblea, porque iba a estar en el resto de España, y desde toda humildad, no quería que Extremadura se quedara atrás de un proyecto político que venía en toda España para quedarse, como así está sucediendo y que Extremadura participara de esa nueva política desde el principio.

Eso era lo que a mí me urgía, me daba pena de que en Extremadura nos hubiéramos quedado al margen de un partido político que ha demostrado también estar a la altura de las circunstancias políticas que requiere España en estos momentos.

Todo lo que hace tiene grandes consecuencias en la política española y nosotros como extremeños no nos podíamos quedar al margen de que extremeños que quisieran participar en política -como ese carácter que la Constitución le da a los partidos políticos de posibilitarles el participar activamente en la política de su ciudad o de su región-, pudieran hacerlo… poder tener en esa carta de colores, que Ciudadanos estuviera representado en Extremadura.

Creo que lo hemos conseguido, que hemos sido capaces de que, en las instituciones en las que estamos, posibilitar que los ciudadanos a través de nosotros, puedan haber llevado la voz de los ciudadanos. Eso se está reflejando en el haber generado confianza en Extremadura otra vez, para que, según las encuestas que tenemos recientemente, podamos subir en intención de voto.Yo espero que esto se materialice de verdad en las urnas el próximo mes de mayo.

Por tanto, he vivido esta etapa con mucha ilusión porque venía desilusionada de la política y de muchas cuestiones personales que una también lleva, porque parece que los políticos no somos personas y lo somos, con muchas circunstancias que van influyendo en la vida política.

Yo sigo ilusionada, mucho, con este proyecto, y espero que éste siga adelante en Extremadura con mucha más incidencia que la que ha tenido desde 2015.

A punto de finalizar la legislatura y, tras liderar este intenso trabajo parlamentario, ¿cuál destacarías como tu mayor logro y qué es lo que se te ha quedado en el tintero y te hubiera gustado conseguir?

Hemos hecho muchas iniciativas parlamentarias, bien es verdad que en la Asamblea las herramientas que tiene un diputado son limitadas, pero hemos escuchado a la sociedad civil y hemos estado a su lado. Las iniciativas parlamentarias que ha llevado Ciudadanos a los plenos de la Asamblea han sido reflejo de esa atención que hemos tenido a asociaciones, colectivos, etc., etc.

Yo de las cuestiones que me siento más orgullosa es el haber intentado,-por lo menos, no sé si lo he conseguido- dar visibilidad a la discapacidad y a las familias que tienen personas con discapacidad en nuestra región y dependencia.

Algún día, todos seremos dependientes de alguien, no tengamos ninguna duda de que vamos a necesitar, más pronto o más tarde, ser dependientes de alguna persona, familiar o no. Por tanto, tenemos que tener una estructura social.

Estamos en un estado social y democrático, es decir, nuestra Constitución habla primero de lo social, antes que de lo democrático. Adjetiva a nuestra democracia como social y democrática de derecho.

Por tanto, ese aspecto social lo he intentado llevar a la Asamblea de Extremadura. He intentado dar visibilidad a la discapacidad que ya yo creo que Extremadura es una de las regiones que efectivamente hay que decir que lo teníamos, porque en comparación con otras comunidades autónomas, aquí el tema de la discapacidad ha sido siempre muy bien atendido por parte del Ejecutivo.

Creo que tanto los anteriores gobiernos, sobre todo, pìenso que Juan Carlos Rodríguez Ibarra lo entendió desde el principio muy bien, y las personas con discapacidad en sus familias, siempre han sido muy bien atendidas.

Con ello, he intentado que desde la tribuna de la Asamblea se les oiga, traspasar esas cuestiones y sobre todo que lo que necesitan, porque a veces lo he intentado llevar en los presupuestos, a través de muchas enmiendas, para que luego sea dinero contante y sonante. Porque las personas con discapacidad necesitan a Extremadura.

Parece que ahora a raíz de ciertas intervenciones de personas con discapacidad nos hemos dado cuenta de la visibilidad que se necesita y creo que eso es muy importante.

¿Qué me he quedado atrás? Pues, conseguir que el Ejecutivo también cumpliera muchas de las cuestiones que hemos aprobado en esta Asamblea, que luego han quedado en papel mojado y que a veces se quedan como recomendaciones al Gobierno, pero que el Gobierno se las podía tomar más en serio, porque las están pidiendo e incluso ellos mismos las votan aquí.Con lo cual, el mínimo nivel de ética en el Ejecutivo de cumplir lo que la propia Asamblea le dice.

Creo que hemos hecho un esfuerzo importante -yo por lo menos lo he intentado- de estar al nivel y sobre todo una cuestión muy importante, que yo he reiterado muchísimas veces aquí. Ciudadanos ha cambiado, y eso no digo que creo, digo que lo ha cambiado de verdad, que es una realidad y es el concepto de oposición en un Parlamento.

Antes en un Parlamento tú tenías uno, dos o tres diputados y nada más se miraba la aritmética: ‘a ver quién me cuadra con los votos de lo que yo intento sacar como gobierno o si estás en la oposición, como oposición, generalmente el Gobierno’.

Yo he intentado, y creo que lo hemos conseguido, que se nos vea a Ciudadanos como una política útil, es decir, ‘oiga que no estamos en un rincón de la oposición, que por no tener ni grupo parlamentario propio -porque no tenemos tres diputados a la Asamblea-, eso no nos tiene que dejar de responsabilizar al máximo de llevar las cosas, con toda humildad, pero también con toda eficacia.

Yo estoy sola aquí, nadie me puede exigir más de lo que hago, pero creo que el concepto de oposición lo hemos sabido cambiar no solo en Extremadura, sino en toda España. Porque desde el Congreso de los Diputados que tenemos relativamente pocos diputados ahora -tenemos muchos porque partíamos de cero-, pero hemos sabido estar en el centro de la acción política continuamente con propuestas que bien llegaban a nivel nacional desde Madrid o nuestras propias de la Comunidad Autónoma, intentando lógicamente no ser un cero a la izquierda en la oposición.

Como mujer política que lleva muchos años en la política, no solo en esta legislatura, sino muchos años atrás… ¿Qué es lo que queda todavía por romper, por cambiar?

Creo que a las mujeres se les debía…, es decir, tenemos una vicepresidenta del Gobierno, es verdad que en Extremadura tenemos un Gobierno con muchas mujeres, pero no exactamente qué se nos debe a las mujeres, sino que eso se normalice mucho.

Es decir, que sea normal, que no sea excepcional que una mujer sea vicepresidenta, que no sea excepcional que una mujer sea presidenta al Parlamento regional o autonómico, que no sea excepcional que una mujer en lugar de llevar Asuntos Sociales lleve Hacienda o lleve consejerías o ministerios que hemos considerado siempre ‘de hombres’ o, de mayor importancia, que se les daba a los hombres. Es verdad que ha sido así. Por tanto, creo que a normalizar esa situación es a lo que se debe tender.

Yo he vivido siempre mi condición de mujer en la política con mucha normalidad, la he intentado vivir, exceptuando ese episodio que entiendo que fue de una gravedad grandísima, porque a una mujer no se le puede excluir jamás por el hecho de ser una mujer y, desde luego, por el hecho de no tener hijos, no te quiero contar. Me parece una barbaridad tremenda y aportamos a la sociedad lo que siempre hemos aportado como mujeres y como personas.

Yo el tema de las cuotas ha estado bien durante un determinado tiempo para poder acceder obligatoriamente por ley a las listas electorales, pero ya tiene que ser una normalidad. He creído siempre antes en las personas y en su trabajo, que en que se nos pueda hacer discriminación positiva o negativa por algo. Pero sí que es verdad que la discriminación positiva se ha tenido que imponer durante un tiempo, porque si no se veía que las herramientas eran imposibles de romper esos techos que teníamos para poder acceder a cargos públicos.

Ahora, lo que intentamos es que a través de las leyes que vamos legislando aquí en la Asamblea pues se cuente con las mujeres. Creo que la ley de cooperativas ha sido muy importante, porque las mujeres en Extremadura se han dedicado al campo toda la vida, y por tanto tienen que estar en los órganos de decisión de las cooperativas, en su modo de organización, etc. Creo que todas esas cuestiones hay que imponerlas en las leyes y que vienen muy bien para que te vayas acostumbrando a que se tienen que cumplir.

Mirando al futuro inmediato......¿Qué va a hacer Victoria Domínguez....dónde va a estar a partir del 26 de mayo?

Desde el punto de vista personal, intentar estar trabajando como siempre, o bien en mi trabajo habitual que era hasta ahora o en el trabajo parlamentario si así se me requiere.

Estoy a disposición del partido, sobre todo de los afiliados de Extremadura, para poder hacer el esfuerzo de seguir desarrollando el proyecto de Ciudadanos en nuestra región. Yo fuerza y ganas tengo, política creo que lo soy, porque sí, porque me gusta la política.

Creo que me encuentro cómoda en la situación, se me pasan los esfuerzos esos de estar ‘medio muerta de cansancio’ enseguida que me dicen que tengo que ir a algún sitio. Por tanto, estoy a disposición de lo que Ciudadanos vaya a dictaminar para Extremadura, sin ningún problema.