500 mujeres se reúnen en 'Mujeres con s' que impulsa el talento y liderazgo femenino

Ep/Rd



Sobre este programa puesto en marcha por el Banco Santander y desarrollado por la Fundación Woman Forward, la directora comercial del Banco Santander en Extremadura, Esther Martín Romo, ha concretado en declaraciones a los medios que se trata de una iniciativa que ha nacido en la región extremeña "para visibilizar y apostar por el talento femenino" y para conseguir tener una sociedad a futuro "más próspera, más justa y más diversa".



Según ha hecho hincapié, el programa empezó en septiembre y en el mismo han participado 250 mujeres extremeñas de distintos sectores y que han vivido un "proceso de mentorización" en el que 90 mujeres y 10 hombres han dedicado "generosamente" su tiempo para apoyarlas y visibilizar "el talento femenino que hay en Extremadura" y, a través de dicha iniciativa, han descubierto que es "muchísimo" aunque "ya" lo sabían.



En el acto de clausura de este programa, en el que han participado más de 84 'mentoras' que han acompañado a las participantes en talleres sobre empoderamiento y liderazgo femenino celebrados en Mérida, Badajoz, Cáceres, Plasencia y Villanueva, han participado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso.



La portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, y la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, han acudido también a este encuentro.



La jornada se ha completado con una mesa redonda de 'mentoras' en la que ha participado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, quien ha destacado la importancia del "acompañamiento personal" en el desarrollo de las iniciativas de las mujeres para "romper las barreras sociales y profesionales frente a las que se pueden encontrar".



Para la delegada del Gobierno, esta experiencia como mentora ha sido "muy positiva" y "debe ser una piedra más en un gran castillo que hay que construir", valorando "muy positivamente" este programa, del que ha destacado que ha sido una iniciativa que ha surgido de mujeres extremeñas "en busca del talento femenino oculto".

Según García Seco, "para mí, ha sido una oportunidad para reflexionar sobre mí misma, algo muy importante en un mundo donde no hay mucho tiempo para pensar. Me ha hecho pensar en mi experiencia como ingeniera agrónoma; un mundo masculino en el que yo no he sentido personalmente la necesidad de contar con normas que me facilitasen el acceso a determinados puestos, pero he descubierto la importancia de que existan para mujeres que sí encuentran esas dificultades".



También ha comprendido que, durante su experiencia laboral, ha ejercido de asesora a "muchos" hombres y mujeres que requerían apoyo a sus proyectos y empresas, y que "siempre" lo hizo con vocación de servicio público y desde el punto de vista técnico.

Y, ha concluido que, "gracias a este programa he podido aplicar una visión humanística y global de los proyectos y comprendido que en este aspecto la empatía desarrollada por las mujeres es un elemento facilitador del éxito en los proyectos de emprendimiento".