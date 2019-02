El 112 de Extremadura recibió 678.419 llamadas en 2018, un 2,7% más

Ep



El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura recibió el pasado 2018 un total de 678,419 llamadas, lo que supone un 2,7 por ciento más que el año anterior.



De ellas, 483.232 fueron efectivas, y 195.187, es decir, el 28,7 por ciento del total, eran huecas (nulas e improcedentes), lo que supone un descenso del 11,4 por ciento con respecto a las registradas en 2017, que en términos totales suponen 25.275 llamadas menos.



Estos datos, facilitados este viernes en un balance ofrecido por la directora general de Emergencias y Protección Civil, Nieves Villar, acompañada por el director del centro, Juan Carlos González, reflejan la tendencia a la baja de las llamadas nulas iniciada en 2012, año en el que dos de cada tres comunicaciones que recibía el centro eran de este tipo.



Este descenso se debe, según Villar, a que la población extremeña cada vez identifica más el número 112 y que lo reconoce como el número global para la gestión de emergencias. Asimismo, ha destacado que favorece a una gestión más eficaz de los incidentes reales, en tanto que permite una mejor respuesta al no tener ocupadas las líneas.



En 2018, el 112 de Extremadura recibió una media de 77 llamadas cada hora, 1.859 diarias (49 más que en 2017), si bien las diferencias según el tramo horario, el día e incluso el mes son sustanciales. Los sábados, con 1.953, los viernes (1.920) y los lunes (1.902), son los días que más llamadas se reciben, y los martes los que menos (1.767) con mayor afluencia entre las 13,00 y las 14,00 horas.



A su vez, el mes de agosto es el más prolífico, pues se reciben 2.217 llamadas diarias de media, seguido por septiembre, con 2.038, de tal forma que el mes de mayo es en el que menos se producen, con 1.690.



En cuanto a la naturaleza de los 102.177 incidentes gestionados por el 112 el pasado año, la mitad de ellos (50%) fueron del ámbito de la sanidad, seguidos, con un 19% por los de seguridad pública, el 14% tenían por objeto recibir información o una consulta, el 6% eran accidentes de tráfico, el mismo porcentaje que los casos de asistencia técnica; y los incendios el 5%.



MENOS INCENDIOS Y MÁS ACCIDENTES DE TRÁFICO



Los incendios han descendido en su conjunto un 31,14 por ciento, tras pasar de 7.519 en 2017 a 5.177 en 2018, pero fundamentalmente se han reducido los forestales, que han pasado de 3.735 a 2.188, lo que supone una disminución del 41,4 por ciento, motivado fundamentalmente, según la directora general, por las condiciones meteorológicas, que fueron el pasado año más favorables.



En el lado contrario, se ha producido un incremento de los accidentes de tráfico del 6,99 por ciento, hasta los 4.635, de los que 2.610 (el 56,3%) fueron de carácter interurbano, y 2.025 (43,7%), en el ámbito urbano.



El conjunto de los incidentes gestionados han requerido la activación de 95.972 recursos a lo largo de todo el año, la mayor parte de ellos, el 63%, es decir, 60.748, eran del Servicio Extremeño de Salud, mientras que el 18% era de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mayoritariamente de la Guardia Civil (14%) que de la Policía Nacional (4%). A su vez, las policías locales se activaron en el 5% de los incidentes, y los bomberos en el 4,3%.



Entre los recursos sanitarios, destaca la activación de los dos helicópteros medicalizados un total de 455 veces, de las que 236 correspondió al de Don Benito, y 219 al de Malpartida de Cáceres.



En total se valoró la situación de 60.858 personas afectadas por estos incidentes, con el resultado de 1.220 fallecidos (2%), 123 críticos (0,2%) y 2.284 graves (4%). La mayor parte, el 69%, resultaron leves, y el 9 por ciento ni siquiera requirió atención.



En cuanto a la gestión de situaciones extraordinarias, se produjeron 42 alertas meteorológicas, una de ellas de nivel rojo, cuatro naranja y 37 amarillo. Las más comunes fueron las lluvias (14) y las tormentas (13) y por temperaturas máximas (11).



Además, se activó el Plan Territorial de Protección Civil de la comunidad autónoma (Platercaex) en 13 ocasiones, doce de ellas por el nivel de emergencia 1, situación de gravedad 0, y una por situación de gravedad 1.



Por otro lado, se gestionaron 264 llamadas con el sistema de teletraducción, de las cuáles casi la mitad, 131, fueron en francés, seguidas por el inglés, con 73 (27%), y rumano, con 15 (5%). También hubo llamadas en alemán, portugués, árabe, italiano, holandés, chino y ruso.



20 AÑOS DEL 112 DE EXTREMADURA



Por otro lado, se ha dado a conocer el programa de actividades con motivo de la celebración del 20 aniversario del 112 de Extremadura, que se celebra este 2019, y que tiene por objeto "visibilizar el trabajo de las personas que se dedican a la gestión de las emergencias", ha dicho Villar.



Así, durante los meses de febrero y noviembre se realizan jornadas de puertas abiertas para que todos los ciudadanos que quieran conocer el funcionamiento del centro puedan hacerlo in situ, así como en marzo se realizará una campaña específica para que lo visiten centros educativos.



El próximo 28 de marzo se realizará un simulacro transfronterizo en Badajoz en el que los equipos de emergencias trabajarán sobre un accidente con mercancías peligrosas, así como con la activación de una alerta radiológica.



En abril se realizará una exposición de medios y se celebrarán unas jornadas técnicas de participación en emergencias, y en octubre habrá un congreso sobre nuevas tecnologías en el que se abordarán las mejoras que se están llevando a cabo en el propio centro este año 2019. Ya en noviembre, el día 5, se celebrará un acto institucional en el que se brindará un reconocimiento a todas las personas que de una forma altruista o profesional han colaborado con el 112 en estos 20 años de andadura.



DÍA EUROPEO 112



Finalmente, con motivo del Día Europeo del 112 que se celebra este lunes, 11 de febrero, se han organizado una serie de actividades bajo el lema 'Join the human of 112! (¡Únete a las personas del 112!)'.



Así, todos los sábados se abrirán las puertas a ciudadanos interesados en conocer las instalaciones del 112 en Mérida, donde se realizarán visitas guiadas. Será necesario inscribirse en el correo 112@juntaex.es o en el teléfono 924332610.



Asimismo, el mismo lunes 11 de febrero todas las personas que trabajan en la gestión de emergencias (sanitarios, policías, bomberos, guardias civiles, enfermeros, conductores, forestales...) pueden participar en una campaña en Twitter subiendo una fotografía suya con el hashtag #HumanOf112.