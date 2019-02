Las 680 farmacias extremeñas se incorporan al Sistema español verificación de medicamentos

Ep.

Las 680 farmacias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 380 de ellas en la provincia pacense y 300 en la cacereña, se incorporan este próximo sábado, día 9, al Sistema Español de Verificación de Medicamentos (Sevem) que facilita la certificación y verificación de todos los medicamentos dispensados en aras de evitar falsificaciones e ilícitos en el canal farmacéutico.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, acompañado del vocal Javier Gridilla, y de la tesorera, Cristina Gervasini, ha explicado en rueda de prensa que se trata de un sistema puesto en marcha en base a una normativa europea, por la que en 2011 se publicó la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modificaba una anterior de 2001 que establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, en lo relativo a la prevención de entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal.

En 2016, la Comisión Europea publicó un desarrollo normativo de la directiva para que entre en vigor tres años después, en concreto este sábado día 9, el reglamento delegado que completa a directiva de 2001, estableciendo disposiciones detalladas relativas a los dispositivos de seguridad que figuran en el envase de los medicamentos de uso humano.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

A resultas de este nuevo marco legal, según Cecilio Venegas, todos los fabricantes y titulares de autorización y comercialización, ya sean laboratorios de innovación, genéricos e importadores paralelos, tendrán que incorporar dos tipos de dispositivos de seguridad en todos los envases de medicamentos sujetos a la obligación de ser verificados.

Venegas y Gridilla han concretado que el primero es un dispositivo antimanipulación, un sello, una lámina de plástico o un punto de cola, que permitirá verificar "a simple vista" si el embalaje exterior ha sido objeto de manipulación, y el segundo un código bidimensional en formato Datamatrix que identifica individualmente el envase con información sobre el código del producto, número de serie, lote y caducidad.

Ante ellos, han hecho hincapié, los farmacéuticos tendrán que comprobar que el dispositivo antimanipulación no ha sido quebrantado, así como autenticar el medicamento en el momento de la dispensación mediante el escaneo del código Datamatrix, o bien introducir manualmente los datos si el escáner no funciona, para su consulta a un nodo español que se conecta con el europeo dando una respuesta que "en la inmensa mayoría de las ocasiones" será que "no hay ninguna incidencia" y que dicho medicamento puede ser dispensado.

En relación al usuario, Javier Gridilla ha apostillado que la ventaja "principal" es que va a tener "aún más garantías todavía" de la seguridad y de que no va a ser falsificado el medicamento que adquiera con la incorporación de este código único, de manera que a partir del sábado cada farmacia estará obligada a verificar y posteriormente desactivar cada código antes de ser dispensado el medicamento.

No obstante, ha sostenido que el problema en la seguridad en la dispensación de medicamentos falsificados "rara vez se da" en España dado que el modelo español de farmacia es "garante" de que "no haya prácticamente medicamentos falsificados" en las oficinas farmacéuticas, en relación a lo cual Cecilio Venegas ha cifrado en unos 25 millones las cajas de medicamentos que se consumen al año en Extremadura.

FARMACIAS EXTREMEÑAS ADAPTADAS

Javier Gridilla también ha matizado que el Sevem entra en vigor este sábado y que a fecha de este jueves la "gran mayoría" de las farmacias extremeñas están "adaptadas" a este nuevo proyecto y "a la vanguardia para velar por la seguridad de todos los pacientes".

Según ha defendido Cecilio Venegas, los criterios que marca la Organización Mundial de Salud para los medicamentos pasan por su calidad, seguridad y eficacia y este nuevo sistema de verificación "aumenta exponencialmente la información que se puede tener del medicamento", ante lo cual España y "por supuesto" Extremadura están "haciendo los deberes" y "lo que debe" para incorporarse a esta tecnología "novedosa" de aplicación en toda Europa.