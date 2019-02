Rechazada propuesta de Podemos para negociar nuevo contrato con Renfe sobre servicio tren

Ep.

Los votos en contra del PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE han rechazado una propuesta formulada por Podemos para instar a la Junta de Extremadura a negociar un nuevo contrato de servicio público con Renfe para la prestación de servicios ferroviarios, cuya financiación sea asumida por el Estado.

La iniciativa se ha debatido este jueves en el pleno que la Asamblea de Extremadura, a través de una propuesta de impulso del Grupo Parlamentario Podemos en la que instaba a la Junta de Extremadura a negociar un nuevo contrato de Servicio Público para la prestación de los servicios ferroviarios por parte de Renfe, cuya financiación sea asumida por el Estado, así como a establecer un mecanismo de fiscalización para verificar el cumplimiento de los términos del futuro contrato.

En la justificación de la iniciativa, la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Jara Romero ha aseverado que "no hay derecho a la situación" que tiene Extremadura con el tren, tras lo que ha lamentado que la Junta de Extremadura ha venido pagando una Obligación de Servicio Público (OSP), en total más de 16 millones de euros, por un servicio ferroviario "completamente deficiente".

Romero ha recordado que en 2014, "con Rajoy en la Moncloa y Monago como presidente de la Junta" se declaró la Obligación de Servicio Público para alguno de los tramos ferroviarios de la región, y suscribió un contrato con Renfe para financiar esas obligaciones por valor de 4,1 millones de euros anuales.

Un contrato que finalizó en diciembre de 2015, ya durante el Gobierno del socialista Fernández Vara, que "lejos de sentarse a negociar con Renfe y a evaluar la calidad del servicio que se producía", el contrato se prorrogó "dos años consecutivos, hasta el 31 de diciembre".

Por eso, y ante la "absoluta inacción" de la Junta de Extremadura para renegociar este contrato, "condenando a todos los extremeños a seguir pagando en Extremadura por unos servicios" que no estaban "a la altura de un sistema ferroviario digno", Podemos propuso en el Pacto por el Ferrocarril que el Ejecutivo regional "dejara de pagar esa Obligación de Servicio Público, que fuera asumida por el Estado".

En ese sentido, Jara Romero ha recordado que "se supone que la consejera llevó esta propuesta para negociar con Renfe", pero "desde entonces, y era en 2017" no se ha escuchado "ninguna declaración" sobre este asunto, únicamente que Extremadura no está pagando esta Obligación de Servicio Público.

Por todo ello, Podemos propone a través de esta iniciativa que "mientras no haya una solución para nuestros trenes se negocie, por escrito, un nuevo contrato de Servicio Público para la prestación de los servicios ferroviarios por parte de Renfe", y cuya financiación sea asumida por el Estado, "en términos radicalmente opuestos a los anunciados hasta el momento, planteándose la reducción de las tarifas hasta contar con unos servicios análogos al resto de nuestro país".

EL PP ANUNCIA SU VOTO EN CONTRA

Ante esta propuesta, el diputado del Grupo Popular Víctor del Moral ha recordado a Podemos que "la autonomía extremeña no comenzó en 2011 con el Gobierno del PP", sino que antes de la legislatura de Monago "ya habían tomado los gobernantes socialistas en esta región muchas decisiones equivocadas, y en materia ferroviaria también".

Antes de esa época, el presidente Fernández Vara y los socialistas extremeños "eran muy poco reivindicativos" con la situación del tren en la región, y "nunca dijeron nada de los millones de euros que la Junta de Extremadura se gastaba en convenios con Renfe, por mantener unos servicios absolutamente lamentables", ha dicho.

De hecho, el diputado del PP ha asegurado que en la primera legislatura que gobernó Fernández Vara, la Junta "llegó a pagar a Renfe 9,3 millones de euros al año", en 2008 y 2009, tras unos "resultados calamitosos en el número de viajeros", ha señalado Del Moral, quien ha añadido que el Ejecutivo extremeño "pagaba también las obras que se hacían en la infraestructura ferroviaria, que todo el mundo sabe, eran del Estado", ha asegurado.

Por todo ello, Del Moral ha asegurado que entre 2007 y 2011, Adif cobró a la Junta de Extremadura 35,6 millones de euros "por una supuesta cofinanciación" para pagar las obras que la compañía realizaba en la región extremeña, algo que a lo que el Gobierno del PP posterior "se negó a pagar un céntimo al Estado por obras de infraestructuras competencia del propio Estado".

Del Moral ha anunciado el voto en contra el PP a esta iniciativa, ya que no tienen que "Podemos a cuento de qué, venga ahora a proponer que negociemos un nuevo contrato con Renfe, precisamente ahora que no solamente los problemas se derivan del Estado de la infraestructura, sino también del lamentable estado de los trenes".

Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Francisco García Blázquez ha considerado que Podemos llega "muy tarde" con esta propuesta, ya que "lo primero que hizo el Gobierno de la región ha sido solicitar que el Gobierno central se haga cargo de esos costes".

El diputado socialista ha defendido que el Estado "debe hacerse cargo de todos los costes mientras que se mantenga la calamitosa situación del ferrocarril", por lo que la Junta de Extremadura ha solicitado "una moratoria para el pago de estos costes" mientras que la región no cuente con "similares condiciones que el resto de España".

García Blázquez ha reafirmado que "Extremadura ha cumplido con el Gobierno central, pero no ha sido recíproco", ya que la región no ha "obtenido las mejoras en la línea ferroviaria que se habían comprometido", por lo que está "más que justificado que no abonemos esos costes", ha dicho.

Por todo ello, el diputado socialista ha aseverado que en el PSOE no van "a ser cómplices de su irresponsabilidad" aludiendo a Podemos, al que ha invitado a "regresar al Pacto por el Ferrocarril" y a la "unidad de acción" de los extremeños.