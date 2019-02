Vara valora el profundo compromiso con la realidad de los ciudadanos de la ONCE

De esta forma, lo ha señalado el Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, durante el acto de ratificación de Fernando Iglesias García como delegado territorial de ONCE y del nombramiento de Venancio Ortiz como presidente del Consejo Territorial ONCE.

El jefe del Ejecutivo extremeño ha ensalzado el trabajo y dedicación de quienes han formado y son parte de esta organización, y ha subrayado la labor realizada en la comunidad para poner en marcha leyes nuevas, como las que tienen ver con el tercer sector y la contratación social, y perfeccionar las que ya existen.

Ha indicado que estos avances tienen que ver con la normalidad y visibilidad y ha señalado que la discapacidad no es sinónimo de incapacidad, sino todo lo contrario, a la vez que ha manifestado, recordando las palabras del extremeño con discapacidad visual y auditiva Javier García Pajares, que el verdadero problema no está en no ver o no oír, sino en no sentir.

Según Fernández Vara, “es en el profundo sentimiento y compromiso con la realidad de la gente donde está la razón de existir de la ONCE”, recalcando la buena gestión de los profesionales de esta organización.

En este sentido, ha asegurado que la ONCE es parte importante de España y uno de sus mejores escaparates junto con la Organización Nacional de Trasplantes.

Y, ha concluido que “la ONCE es vuestra pero también nuestra, la sentimos como nuestra una gran parte de los españoles. Detrás del cupón no sólo hay un juego o un sorteo, sino una esperanza de vida para muchas personas”.