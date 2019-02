Vara calcula que Almaraz operará hasta "finales de la década de 2020"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha calculado este martes que la Central Nuclear de Almaraz seguirá funcionando hasta "finales de la década de los veinte", por lo que ha instado a "trabajar intensamente" en los próximos nueve o diez años "para conseguir esas alternativas" a la planta, que deberán ser de carácter energético e industrial.



De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Mérida, tras las últimas reuniones mantenidas por el Gobierno y las compañías eléctricas sobre la planta nuclear.



En su intervención, Fernández Vara ha destacado la "noticia positiva" de que la Central Nuclear "ni se cierra el año que viene ni se cierra el 23 o 24, sino que "lo hará a finales de la década de los 20, en base al calendario que ya conoceremos", ha dicho.



De esta forma "se despeja la incertidumbre que había en el corto plazo", ha reafirmado el presidente extremeño, quien ha señalado que cuando llegue el fin de la vida útil de las centrales nucleares "hay que desmantelarlas, y eso cuesta mucho dinero".



Ante esta situación, Vara ha considerado que "lo que tiene que hacer el Gobierno es que cuando eso vaya a ocurrir, que ese dinero esté"



REUNIÓN CON ALCALDES



Así, y respecto a la reunión que el presidente de la Junta mantuvo la pasada semana con alcaldes de la zona de la Central Nuclear de Almaraz, Fernández Vara ha explicado que fue un encuentro "absolutamente discreta" para trasladarles la información que tiene, tras lo que ha lamentado que algunos de estos ediles le "acusaron de que lo hacía electoral".



Así, ha calificado de "paradójico" que "el que convoca sin medios, discretamente, es el que tiene interés electoral", mientras que "el que viene a la reunión y da ruedas de prensa, no lo tienen", ha lamentado el presidente extremeño.



Vara ha destacado que una vez que "se ha resuelto" el problema de un posible cierre de la planta, ha señalado que a partir de ahora es necesario "trabajar todos estos años de manera intensa" en la alternativa a la planta nuclear, que a su juicio "tiene que ser energética e industrial" en la zona.



En ese sentido, el presidente extremeño ha avanzado que en la próxima convocatoria de incentivos agroindustriales, la Junta puntuará los proyectos en Campo Arañuelo "por encima de lo que puntúen en otros sitios", y reclamará que cuando se apruebe la Ley de Transición Justa, sin la cual nada de esto de lo que estamos hablando se producirá, tendrá que "garantizar que no hay solamente el mismo empleo sino que hay más" del que existe actualmente en la zona de la planta.



"Yo voy a trabajar con ese objetivo, que en el futuro tengamos empleo para los trabajadores y para las generaciones que vengan detrás, y eso se llama inversiones", ha aseverado Vara, quien ha avanzado que algunas de esas inversión se va "a presentar en las próximas semanas, porque ya están decididas y decididas en Expacio Navalmoral".



Así, ha señalado que serán las propias empresas impulsoras de estos proyectos "las que lo anuncien cuando quieran", tras lo que ha reiterado la necesidad de "trabajar intensamente" en los próximos nueve o diez años "para conseguir esas alternativas".



Un trabajo que debe realizarse "no solo por el asunto nuclear", sino que porque según ha dicho, es necesario traer a Extremadura "mucha inversión durante estos años, energética e industrial", para lo cual se ha "construido suelo y aprobado leyes".



"Yo no voy a descansar hasta que en Extremadura no se produzca un hecho que para mi es fundamental, que todo el que quiera trabajar lo pueda hacer", ha reafirmado el presidente extremeño.