Empleo selecciona 72 proyectos locales para 702 personas, en programa Colaborativo Rural

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha anunciado este lunes que el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha dado luz verde a 72 proyectos locales acogidos al nuevo programa Colaborativo Rural. En estos proyectos, se permitirá a 702 personas paradas en situación o riesgo de exclusión social acceder a un sistema de atención integral, que incluye un diagnóstico de partida individualizado, un itinerario de orientación, tutorización e intermediación y formación en alternancia con el empleo, con vistas a su inserción sociolaboral.

Este programa novedoso cuenta con un presupuesto global de 6 millones de euros, y se aplica a poblaciones de menos de 5.000 habitantes, donde es necesario un esfuerzo adicional para impulsar planes de emprendimiento e innovación social debido a sus dificultades territoriales y sociales.

La consejera lo ha explicado en Piornal, que desarrollará el proyecto ‘Piornal 2030’, especializado en la creación y gestión de microempresas, donde se fomentará la cultura emprendedora, poniendo en valor el desarrollo empresarial del entorno del Valle del Jerte. Participarán 8 personas, durante 6 meses de duración. La Junta de Extremadura invertirá en este proyecto 68.885 euros.

NUEVO PROGRAMA COLABORATIVO RURAL

El programa Colaborativo Rural sigue un modelo basado en el desarrollo de acciones que impulsen el espíritu dinámico, colaborativo y solidario de las personas participantes, así como en el fomento de la intercooperación entre estas personas y las entidades locales para ofrecer productos y servicios generadores de empleo en el propio territorio.

Las personas participantes en este programa deben ser mayores de 18 años, estar inscritas en los centros de empleo del SEXPE, ser desempleadas de larga duración y no percibir prestación contributiva por desempleo. En el caso de que en alguna localidad no hubiese el número suficiente de personas que cumplan estas premisas, se podrá inscribir a personas paradas menores de 30 años o mayores de 45 que no cobren prestación contributiva por desempleo.

Los proyectos que se van a desarrollar tendrán una duración de seis meses, en los que el alumnado trabajador tendrá un contrato de formación y aprendizaje, que contará con una subvención a cargo del SEXPE del 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de todas las cuotas que correspondan de la Seguridad Social. Los proyectos deben dedicar un mínimo del 25% del tiempo total del proyecto a la formación teórico práctica.

Además, al menos durante tres meses desde la finalización de los proyectos, las entidades promotoras, en este caso los ayuntamientos, prestarán asistencia técnica a las personas participantes, tanto para la búsqueda de empleo por cuenta ajena como para el establecimiento por cuenta propia.

A este programa, se han adscrito en esta primera convocatoria 72 ayuntamientos, cada uno con un proyecto. El contenido de los proyectos de formación y empleo aprobados abarca campos como las energías renovables, el turismo, las actividades deportivas, la agricultura ecológica, la jardinería, la atención a la dependencia, los trabajos forestales, la gestión de residuos y el reciclaje, así como la agroindustria, la restauración o la limpieza industrial, entre otros.

La finalidad de este programa es generar, a través de la formación y la práctica laboral, entornos colaborativos donde las personas participantes, una vez concluido el periodo de vigencia en el proyecto, pongan en marcha actividades económicas vinculadas a su entorno y que puedan resultar rentables, o bien adquieran las competencias necesarias para acceder a un empleo por cuenta ajena.