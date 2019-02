PP: Datos de desempleo muestran el resultado de la "incapacidad" de un gobierno "agotado"

Ep



Asi, lo ha señalado la portavoz del PP de Extremadura, Gema Cortés, reiterando que los "datos pésimos" del desempleo en la región el pasado mes de enero muestran el resultado de la "incapacidad" de un gobierno "agotado".



Para Cortés, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara "no tiene nada que aportarle a Extremadura ni a los extremeños", ya que las políticas socialistas están "más que testadas" y "siempre arrojan los mismos resultados".



"Este el modelo socialista al que nos tienen acostumbrados durante más de 30 años, más precariedad y más pobreza", ha lamentado la portavoz 'popular' en rueda de prensa.



VARA ES UN "OBSTÁCULO"



Asimismo, como ha sostenido Gema Cortés, Vara es un "obstáculo" que los extremeños "no se pueden permitir", ya que la comunidad está "cada vez más lejos de converger" por llevar a sus espaldas una "mochila pesada que se llama Fernández Vara y un presidente que no suma, solamente resta".



En esta línea, ha dicho que Vara "resta" a la región porque "única y exclusivamente" defiende sus intereses personales y sus intereses "dentro del Partido Socialista".



Así, ha recalcado que la Junta de Extremadura y Fernández Vara, que "tanto pecho sacan cada vez que salen" datos, deberían explicar "cómo es posible que si tan buenas son sus políticas hoy hayan 3.376 afiliados menos a la Seguridad Social que en mayo del año 2011".



Además, ha resaltado que Extremadura ha sido la segunda comunidad autónoma en la que más ha crecido el paro en enero y la comunidad que más afiliados perdió en el pasado mes, la "mayor caída de la serie histórica" en este mes de enero, ha abundado.



Por ello, Cortés ha criticado que Fernández Vara y la Junta sigan poniendo en pie las políticas que "no nos dejan crecer", ya que la región sigue siendo líder en paro general, en paro femenino y en paro juvenil.



También ha indicado Gema Cortés que los extremeños no se merecen un presidente que deje las áreas de educación y empleo "en manos de una consejera que ha dado muestras que está muy lejos de llegar a estar a la altura de las circunstancias del cargo que desempeña".



En esta línea, ha remarcado que el PP sigue a la espera de que Fernández Vara pida perdón a los jóvenes extremeños por la palabras de la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, quien manifestó que el aumento de la tasa de abandono escolar correspondía a que cada vez más jóvenes se sumaban al mercado laboral.



"Basta ya de tanta tomadura de pelo por este gobierno socialista. Es inadmisible que la consejera justificara que el aumento de la tasa de abandono escolar como un incremento de la actividad del mercado laboral", ha insistido.



Así, en opinión del PP, estas palabras "solo se corresponden al desconocimiento o a la desvergüenza", ya que, como ha expuesto Cortés, Extremadura tiene la tasa de desempleo juvenil más elevada de España o cada día se van once jóvenes de la región.



"Extremadura es la región con más jóvenes que ni estudian ni trabajan y esa realidad demoledora solamente tiene un único responsable que se llama Fernández Vara, y esto no lo puede tapar nadie", ha dicho.