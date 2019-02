Una campaña informará a usuarios de aparcamientos y garajes de sus derechos y obligaciones

El Consorcio de Información al Consumidor, dependiente del Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex), realizará durante este mes de febrero una campaña informativa sobre los aparcamientos y servicios de parking o garaje con el objetivo de que el consumidor conozca las relaciones que se establecen al contratarlo, sus derechos y obligaciones, así como la seguridad de que al recoger el vehículo se encuentre en buenas condiciones.

Al utilizar un servicio de estacionamiento de vehículos, hay que tener en cuenta que algo tan cotidiano como sacar el ticket y estacionar en un parking supone establecer "una especie de contrato" del que se derivan "derechos y obligaciones para ambas partes".

Y eso es algo que está desarrollado en la Ley Reguladora del Contrato de Aparcamiento de Vehículos (Ley 40/2002), donde especialmente se aborda la "imprecisa regulación de la responsabilidad del titular del aparcamiento" en cuanto a la restitución del vehículo y de sus accesorios u otros efectos.

La Ley regula las obligaciones de los empresarios y usuarios y se delimitan los derechos que se originan de la relación jurídica que el aparcamiento comporta, indica la Junta en una nota de prensa.

Según una inspección realizada en Madrid en los aparcamientos públicos de la ciudad, el 45% no anunciaba la existencia de hojas de reclamaciones; el 34% no disponía de hojas de reclamaciones; el 13% exhibían carteles con cláusulas abusivas que les exoneraban de la responsabilidad; el 9% no reservaba 1 de cada 50 plazas para personas con movilidad reducida; y el 6% no entregaba facturas o justificantes por los pagos efectuados.

Por este motivo, el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor va a poner en marcha esta campaña para informar a la población extremeña sobre esta materia, facilitar el conocimiento necesario para utilizar estos servicios de forma correcta y así conseguir evitar malos entendidos.

La campaña va dirigida a los municipios que pertenecen a las 17 mancomunidades adheridas al Consorcio Extremeño de Información al Consumidor. Para llevar a cabo esta campaña, técnicos de este organismo realizarán charlas informativas en cada zona.