Monago quiere garantizar por ley un desarrollo equilibrado en dos provincias extremeñas

El presidente del PP en Extremadura, José Antonino Monago, ha planteado que, si consigue presidir la Junta de Extremadura tras las elecciones autonómicas del mes de mayo, va a promover una ley que garantice un desarrollo equilibrado entre las dos provincias extremeñas, ya que ha constatado el "sentimiento" que tienen los cacereños de "discriminación" frente a Badajoz.



Así, esta ley de equilibrio territorial serviría para "equilibrar cualquier actuación entre ambas provincias", ha dicho Monago, "para que nadie se sienta discriminado". En rueda de prensa en la sede del PP en la capital cacereña, el líder de los 'populares' ha señalado que existe una "percepción" de que a la provincia de Badajoz llegan más inversiones que a la de Cáceres.



"Llevo unos años constatando un pesimismo en los habitantes de la provincia de Cáceres que entienden que hay una situación de discriminación con respecto a la provincia de Badajoz...y cuando me lo dicen mucho es porque tienen razón", ha destacado Monago, que añade que "algo mal se estará haciendo cuando unos ciudadanos se sienten discriminado".



Monago ha defendido que "Extremadura tira adelante con las dos provincias, con todas sus comarcas y sus gentes, y no con una zona sobre otra", por lo que considera que "si una zona se siente discriminada hay que darle luz y taquígrafo a lo que se hace", ha subrayado al tiempo que ha hecho alusión a la creación de plataformas ciudadanas y foros que "advierten" de esa discriminación entre el desarrollo de las provincias. "Tenemos que actuar", ha sentenciado.



"SANIDAD INDIGNA"



Así, una de las cuestiones en las que, según ha apuntado Monago, hay diferencias entre las dos provincias es la sanidad que en la provincia de Cáceres ha calificado de "indigna", mientras critica al consejero José María Vergeles de protagonizar un "juego de trolas", en alusión a la mítica serie televisiva Juego de Tronos.



De esta forma se ha referido al Hospital Universitario de Cáceres, que comenzó a funcionar el pasado miércoles, y del que ha dicho que "no es ni medio hospital" sino "un ambulatorio", ya que cierra a las tres y media de la tarde porque solo presta servicio de consultas externas, por el momento.



"Eso está lejos de ser un hospital", ha espetado el presidente extremeño del PP que ha pedido una "sanidad digna" para la provincia y ha criticado que "aunque el hospital parezca un hotel, no sirve para sanarse, porque cuando la gente se pone mala no va a un hotel, sino a un hospital". "Cáceres no tiene un hospital por mucho que lo diga el consejero de juego de trolas", ha sentenciado.



Así, ha señalado que los problemas de la sanidad en Cáceres son "muy superiores" a los de otras áreas sanitarias como, por ejemplo, en la lista de espera que es mayor que en otras zonas, ha dicho. Por ello, según ha avanzado el PP "seguirá haciendo propuestas para tener una sanidad digna" como la ampliación de la edad de jubilación de los médicos que podrán hacerlo de forma voluntaria a los 67 años.



"Esta no ha sido una legislatura de recuperación de derechos porque la sanidad va a peor y la situación empieza a ponerse de forma alarmante en muchas zonas de salud y hace que haya ciudadanos de primera, de segunda y de tercera", ha espetado en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado.